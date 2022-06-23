Sau khi Thanh Kim Huệ qua đời, nghệ sĩ Thanh Điền luôn giữ thói quen đặc biệt này dành cho vợ

Hậu trường 23/06/2022 11:00

Dù không còn bên nhau nhưng tình cảm của nghệ sĩ Thanh Điền luôn hướng về vợ và nhớ về những câu chuyện kỷ niệm ngày xưa của hai người.

NSƯT Thanh Kim Huệ từng khiến công chúng bất ngờ khi công khai kết hôn với NSƯT Thanh Điền. Cả 2 từng là một cặp đôi tạo hiệu ứng nghệ thuật độc đáo, được giới mộ điệu yêu mến qua tài năng diễn xuất. Đặc biệt, 2 người cũng đã xây dựng và duy trì thương hiệu Đoàn Cải lương Sài Gòn 1 và Đoàn Cải lương Sài Gòn 3 đạt doanh thu cao trong thập niên 1980.

Tuy nhiên, nghệ sĩ Thanh Kim Huệ bất ngờ mắc ung thư và qua đời trong niềm tiếc thương vô hạn của đông đảo khán giả. Kể từ khi vợ ra đi, nghệ sĩ Thanh Điền khiến mọi người đau lòng vì tình cảm luôn hướng về vợ. Nam nghệ sĩ nhiều lần rơi nước mắt khi tiễn bà xã, lúc thăm mộ vợ,... 

Sau khi Thanh Kim Huệ qua đời, nghệ sĩ Thanh Điền luôn giữ thói quen đặc biệt này dành cho vợ - Ảnh 1
Ông luôn chăm lo từng nén nhang cho bàn thờ của người vợ quá cố - Ảnh: FBNV

Mới đây, hình ảnh nghệ sĩ Thanh Điền túc trực bên bàn thờ của vợ được người "đàn em" chia sẻ. Dù người thương đã rời xa nhưng Thanh Điền vẫn dành hết tình cảm cho bà xã. Ông luôn giữ thói quen túc trực để chăm sóc bàn thờ và lo cả phần nhang đèn cho người quá cố.

Bên cạnh đó, nghệ sĩ Thanh Điền cũng luôn dành thời gian đến thăm mộ vợ đều đặn mỗi tuần. Đã nhiều lần, nam nghệ sĩ phải bật khóc khi đứng trước nơi an nghỉ của bà xã.

Sau khi Thanh Kim Huệ qua đời, nghệ sĩ Thanh Điền luôn giữ thói quen đặc biệt này dành cho vợ - Ảnh 2Sau khi Thanh Kim Huệ qua đời, nghệ sĩ Thanh Điền luôn giữ thói quen đặc biệt này dành cho vợ - Ảnh 3
Thanh Điền sợ vợ buồn nên mỗi tuần đều tới thăm - Ảnh: Chụp màn hình

Mối tình của nghệ sĩ Thanh Điền và Thanh Kim Huệ luôn khiến mọi người ngưỡng mộ trong suốt nhiều năm qua. Do đó, hiếm có cặp vợ chồng trong làng giải trí Việt nào có thể bên nhau gần 5 thập kỷ và hợp ý nhau trong nghệ thuật đến như thế. Dù hiện tại hai người đã chia xa nhưng tình cảm ấy vẫn luôn được thể hiện thông qua hành động của người ở lại. Tình yêu bền chặt cặp đôi dành cho nhau không thay đổi dù có bên nhau hay không còn dịp gặp lại.

Ngọc Huyền bật khóc trước di ảnh Thanh Kim Huệ: "Chị ơi, em không thể quên được"

Ngọc Huyền bật khóc trước di ảnh Thanh Kim Huệ: "Chị ơi, em không thể quên được"

"Chị ơi, những lần chị em mình ngồi nói chuyện với nhau, những gì chị dặn dò em về cuộc sống này, em luôn nhớ mãi trong lòng, không thể quên được" - Ngọc Huyền nói.

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Từ khóa:   cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ Thanh Điền sao Việt

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