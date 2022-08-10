Hoài Linh khiến dân tình bất ngờ khi xuất hiện trong buổi lễ hầu đồng, phải chăng nam nghệ sĩ đã “hết thời” sau biến cố lớn

Sao Việt 10/08/2022 10:03

Ở ẩn hơn 1 năm vì vướng phải ồn ào từ thiện, Hoài Linh bắt đầu tái xuất với nhiều hoạt động nghệ thuật nhưng không được đón nhận như xưa. Gần đây, nhất nam nghệ sĩ bị bắt gặp tại sự kiện tâm linh khiến ai nấy không khỏi bất ngờ.

Mới đây, cư dân mạng truyền tay nhau video clip được cho rằng nghệ sĩ Hoài Linh xuất hiện trong một buổi hầu đồng. Đi kèm theo đoạn clip, người dùng mạng xã hội này chia sẻ: “Hình ảnh nghệ sĩ Hoài Linh đi hầu đồng mới nhất”. Tuy nhiên, dường như công chúng vẫn còn kiêng dè hình ảnh của nam danh hài khi không còn mặn mà đón nhận anh như xưa.

Hoài Linh khiến dân tình bất ngờ khi xuất hiện trong buổi lễ hầu đồng, phải chăng nam nghệ sĩ đã “hết thời” sau biến cố lớn - Ảnh 1
Ảnh Hoài Linh được cho trong buổi lễ tâm linh được cắt ra từ clip. (Ảnh: Internet)

Trong hình ảnh này, Hoài Linh xuất hiện với mái tóc dài ngang vai. Vẻ mặt nam danh hài có một chút nét buồn bã, mệt mỏi. Sau đó nam danh hài đã đeo khẩu trang và đội mũ để có thể không gây sự chú ý cũng như ánh mắt quan sát từ những người xung quanh.

Hoài Linh khiến dân tình bất ngờ khi xuất hiện trong buổi lễ hầu đồng, phải chăng nam nghệ sĩ đã “hết thời” sau biến cố lớn - Ảnh 2

Hoài Linh từng nhận được muôn vàn tình cảm của công chúng khi còn là ngôi sao hạng A trong showbiz Việt. Thế nhưng hình ảnh đẹp về Hoài Linh trong lòng khán giả đã phai nhạt đi ít nhiều bởi ồn ào "ngâm" tiền từ thiện, cứu trợ người dân miền Trung. Cũng sau ồn ào, nam danh hài hiện diện ít hơn và kín tiếng trong đời sống thường ngày.

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Mặc dù đã được giải thích không có sự uẩn khúc trong hoạt động từ thiện, thế nhưng việc giải ngân không kịp thời, không đúng lúc của Hoài Linh vẫn khiến nhiều khán giả khó lòng chấp nhận. Thời gian gần, có thể thấy nam danh hài đang cố gắng quay trở lại hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên nam danh hài vẫn bị ảnh hưởng không ít từ dư luận cũng như khán giả, cũng vì lẽ đó mà việc tái xuất sân khấu của Hoài Linh cũng trở nên khó khăn.

Hoài Linh khiến dân tình bất ngờ khi xuất hiện trong buổi lễ hầu đồng, phải chăng nam nghệ sĩ đã “hết thời” sau biến cố lớn - Ảnh 4
 Hoài Linh đi chạy show tại các sân khấu nhỏ, hội chợ hậu lùm xùm chuyện từ thiện (Ảnh: Internet)
Hoài Linh khiến dân tình bất ngờ khi xuất hiện trong buổi lễ hầu đồng, phải chăng nam nghệ sĩ đã “hết thời” sau biến cố lớn - Ảnh 5
Hoài Linh quay trở lại sân khấu sau những lùm xùm từ thiện.(Ảnh: Internet)

Không đi diễn tại các sân khấu lớn nữa mà thay vào đó Hoài Linh đi chạy show tại các sân khấu nhỏ, hội chợ. Nhiều người còn cho rằng nam nghệ sĩ đã thật sự “hết thời” hậu scandal năm nào.

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Trong lần xuất hiện này, Hoài Linh có dịp hội ngộ cùng với các sao Việt. Tuy nhiên, điều netizen chú ý lại là thái độ của đồng nghiệp đối với nam danh hài.

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