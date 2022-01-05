Con trai Hoài Linh ở Mỹ làm ngay điều này khi danh hài tái xuất showbiz hậu sóng gió từ thiện

Sao Việt 05/01/2022 13:35

Con trai NS Hoài Linh thể hiện thái độ vui mừng khi nam danh hài trở lại hoạt động nghệ thuật.

Sau hơn nửa năm ở ẩn vì ồn ào từ thiện vào tháng 6/2021, NS Hoài Linh đã chính thức trở lại sân khấu vào ngày 7/1 tới đây. Thông tin "Anh Bốn" tái xuất khiến khán giả và đặc biệt là nhiều sao Việt như: Xuân Lan, Mạc Văn Khoa, Lê Phương,... vỡ oà vui sướng.

Con trai Hoài Linh ở Mỹ làm ngay điều này khi danh hài tái xuất showbiz hậu sóng gió từ thiện - Ảnh 1 

Tại Mỹ, sáng ngày 5/1, con trai NS Hoài Linh cũng đăng tin vui trên trang cá nhân. Khi bố vừa xác nhận trở lại sân khấu, Thành Vinh mong muốn trở về Việt Nam để tham dự ngay và luôn. Không chỉ con trai NS Hoài Linh, các em của nam danh hài cũng dành hết lời động viên, cổ vũ tinh thần cho anh trai trong lần trở lại đặc biệt này.

Con trai Hoài Linh ở Mỹ làm ngay điều này khi danh hài tái xuất showbiz hậu sóng gió từ thiện - Ảnh 2

Con trai NS Hoài Linh mong muốn về Việt Nam khi bố trở lại sân khấu

Con trai Hoài Linh ở Mỹ làm ngay điều này khi danh hài tái xuất showbiz hậu sóng gió từ thiện - Ảnh 3

 Con trai Hoài Linh ở Mỹ làm ngay điều này khi danh hài tái xuất showbiz hậu sóng gió từ thiện - Ảnh 4

 Từ Mỹ, em gái, Dương Triệu Vũ thể hiện thái độ vui mừng vì NS Hoài Linh quay trở lại hoạt động nghệ thuật

Được biết con trai cả của Hoài Linh tên Võ Lê Thành Vinh (SN 1990), là con đầu của Hoài Linh và vợ cũ. Thành Vinh hiện đang sinh sống tại Mỹ và tốt nghiệp Đại học Texas Dallas. Trước đó, con trai cả Hoài Linh sống với gia đình ở Đồng Nai từ nhỏ cho đến khi học hết cấp 3. Ở độ tuổi 30, Thành Vinh đã có sự nghiệp sáng chói nơi đất người, trở thành niềm tự hào của bố. 

Con trai Hoài Linh ở Mỹ làm ngay điều này khi danh hài tái xuất showbiz hậu sóng gió từ thiện - Ảnh 5

Liên quan đến lùm xùm từ thiện của Hoài Linh, ngày 22/12, chia sẻ trên Tiền Phong, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã có Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến một số cá nhân tố cáo ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh) có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM nhận được các tố giác về tội phạm của 4 cá nhân ở TPHCM, Hà Nội và tỉnh Bình Thuận đều tố giác ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh, SN 1969, ngụ quận Phú Nhuận, TPHCM) có hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Con trai Hoài Linh ở Mỹ làm ngay điều này khi danh hài tái xuất showbiz hậu sóng gió từ thiện - Ảnh 6 

Nhận được thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tiến hành kiểm tra, xác minh các tố giác về tội phạm nêu trên. “Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh, xác định nội dung các tố giác không có sự việc phạm tội. Do vậy, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 1156-01, ngày 23/11/2021.

Ngày 30/11/2021, Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM có kết luận số 406/KLKS-VKS-P2 xác định: "Quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an TPHCM là có căn cứ, đúng pháp luật”- Thông báo của Cơ quan CSĐT Công an TPHCM nêu.  

Sau gần nửa năm ở ẩn vì ồn ào từ thiện, Hoài Linh chính thức tái xuất showbiz

Sau gần nửa năm ở ẩn vì ồn ào từ thiện, Hoài Linh chính thức tái xuất showbiz

Nghệ sĩ Hoài Linh cuối cùng cũng tái xuất showbiz sau nửa năm ở ẩn.

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