Sau gần nửa năm ở ẩn vì ồn ào từ thiện, Hoài Linh chính thức tái xuất showbiz

Sao Việt 04/01/2022 15:20

Nghệ sĩ Hoài Linh cuối cùng cũng tái xuất showbiz sau nửa năm ở ẩn.

Sau ồn ào từ thiện vào tháng 6/2021, NS Hoài Linh giữ im lặng, không có bất kỳ động thái nào trên mạng xã hội. Trang Facebook cá nhân hơn 1 triệu lượt theo dõi và Fanpage hơn 13 triệu lượt theo dõi không cập nhật bất cứ điều gì. Người thân của nam danh hài cho biết anh giữ im lặng bởi trước giờ là người sống khép kín, giản dị, hiếm khi chia sẻ chuyện đời tư. Anh không chia sẻ nhiều bởi lo lắng càng nói càng bị công kích nhiều hơn nên quyết định “ở ẩn”.

Sau gần nửa năm ở ẩn vì ồn ào từ thiện, Hoài Linh chính thức tái xuất showbiz - Ảnh 1 

Mãi cho đến hôm nay (ngày 4/1), một người bạn của NS Hoài Linh mới đăng tải poster cho thấy nam nghệ sĩ sẽ chính thức trở lại sân khấu vào ngày 7/1/2022. Poster còn có sự hiện diện của NS Việt Hương và diễn viên Khương Ngọc. Như vậy, đây chính là lần đầu tiên NS Hoài Linh trở lại với khán giả sau hàng loạt ồn ào không đáng có. 

Sau gần nửa năm ở ẩn vì ồn ào từ thiện, Hoài Linh chính thức tái xuất showbiz - Ảnh 2

Trước đó, vào tháng 5/2021, Hoài Linh vướng ồn ào chậm giải ngân tiền từ thiện hơn 14 tỷ đồng cho đồng bào miền Trung bị lũ lụt năm 2020. Làn sóng chỉ trích Hoài Linh dâng cao hơn khi danh hài thừa nhận sự việc này và sau đó đã lên kế hoạch trao tiền hỗ trợ cho người dân vào tháng 6/2021. Tổng số tiền Hoài Linh nhờ ê-kíp giải ngân là 15,2 tỷ đồng. Sau đó, danh hài cũng đăng clip công khai minh bạch đầy đủ mọi chứng từ liên quan.

Tuy nhiên, vụ việc không dừng lại ở đây khi một số cá nhân tranh luận việc Hoài Linh giải ngân tiền hỗ trợ từ thiện. Những người này đã làm đơn tố cáo danh hài có hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Sau gần nửa năm ở ẩn vì ồn ào từ thiện, Hoài Linh chính thức tái xuất showbiz - Ảnh 3

Ngày 22/12, chia sẻ trên Tiền Phong, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã có Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến một số cá nhân tố cáo ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh) có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM nhận được các tố giác về tội phạm của 4 cá nhân ở TPHCM, Hà Nội và tỉnh Bình Thuận đều tố giác ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh, SN 1969, ngụ quận Phú Nhuận, TPHCM) có hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Nhận được thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tiến hành kiểm tra, xác minh các tố giác về tội phạm nêu trên. “Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh, xác định nội dung các tố giác không có sự việc phạm tội. Do vậy, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 1156-01, ngày 23/11/2021.

Ngày 30/11/2021, Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM có kết luận số 406/KLKS-VKS-P2 xác định: "Quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an TPHCM là có căn cứ, đúng pháp luật”- Thông báo của Cơ quan CSĐT Công an TPHCM nêu. 

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