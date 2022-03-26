Hoài Linh tiếp tục gặp BIẾN lớn: Mới 'chân ướt chân ráo' trở lại showbiz sau lùm xùm từ thiện đã phải 'muối mặt' với khán giả

Mới đây nhất, bô phim Mến gái miền Tây có sự tham gia của Hoài Linh đã được ra mắt với khán giả nhưng dường như vận xui vẫn đang tiếp tục đeo bám nam danh hài vì đa phần các review về phim mới của ông đều theo chiều hướng không mấy tích cực.

Cụ thể, bộ phim Mến Gái Miền Tây là bộ phim điện ảnh mới nhất của NS Hoài Linh sau loạt lùm xùm từ thiện. Phim được phát triển từ Ghe Bẹo Ghẹo Ai, series web drama ăn khách của Võ Đăng Khoa với nội dung xoay quanh những mảnh đời ở miền Tây. Mới chính thức ra mắt được 1 ngày nhưng Mến Gái Miền Tây đã trở thành đề tài được nhiều cư dân mạng quan tâm, thế nhưng đáng tiếc, sự quan tâm này là theo hướng tiêu cực. Sự việc còn trở nên tệ hơn khi hàng loạt review về phim của Hoài Linh đều đang phải những sự phản hồi không mấy khả quan. Có thể kể đến một số lời nhận xét như nội dung phim sáo rỗng, phim nói về mục đích ''Tôn vinh LGBT'' nhưng những câu thoại lại mang tính chất trêu đùa và chưa thể hiện được hết hàm ý của phim. Thậm chí một số người còn thẳng thừng tuyên bố đây là ''Phim rác'' và không nên tốn thời gian để xem.

Hoài Linh giả gái trong bộ phim ''Mến Gái Miền Tây'' Hàng loạt lời chê bai phim của Hoài Linh Có thể thấy hệ quả từ sau vụ lùm xùm từ thiện, đã khiến cho hình ảnh của NS Hoài Linh trong mắt công chúng trở nên xấu đi rất nhiều và không biết chừng, nam danh hài sẽ phải buộc tạm dừng hoạt động giải trí một thời gian để chờ cho CĐM có phần dịu xuống. “Sao kê từ thiện” là cụm từ hot nhất mạng xã hội 2021. Sự việc bắt đầu bùng nổ khi CEO Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc khu du lịch Đại Nam, Bình Dương) lên sóng livestream tố các nghệ sĩ có dấu hiệu khuất tất trong hoạt động từ thiện tại miền Trung vào cuối năm 2020.

Ngoài Trấn Thành, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng… thì danh hài Hoài Linh là nghệ sĩ bị bà Hằng “gọi tên” nhiều nhất. Trên sóng livestream, bà chủ Đại Nam từng nhiều lần tố cáo về lối sống, đời tư của Hoài Linh và đưa ra hàng loạt chứng cứ nhằm tố cáo hành vi của Hoài Linh. Tuy nhiên, thì cho tới nay những lời tố cáo đó vẫn chưa được xác minh là đúng sự thật. Tháng 5/2021, Hoài Linh gây tranh cãi khi thừa nhận chưa chuyển hơn 14 tỷ đồng tiền từ thiện ủng hộ đồng bào miền Trung gặp thiên tai mà anh đứng ra kêu gọi quyên góp nhiều tháng trước đó. Phía Hoài Linh cho biết do vướng bận một số công việc nên dẫn tới sự chậm trễ này. Tuy nhiên, điều khiến cho người dân cảm thấy không hài lòng ở nam danh hài là cách xử lý ngay sau đó khi tình hình lũ lụt đã không còn nữa thì Hoài Linh lại mang đồ cứu trợ tới. Nhiều khán giả tỏ ra bức xúc như '' Lúc người ta cần nhất thì không thấy đấu, giờ hết lũ lụt thì lại mang mì tôm và đồ cứu trợ tới '',''Làm cho có, cảm giác không hề có tâm một chút nào''... Hình ảnh Hoài Linh xin lỗi khán giả vì vấn đề chậm trễ trong việc từ thiện Ngay sau đó, Hoài Linh đã làm clip xin lỗi khán giả và công khai sao kê các khoản thu – chi. Nam danh hài đã gấp rút giải ngân số tiền trên cho các tỉnh miền Trung trong khoảng 1 tuần lễ. Chính sự việc đó cũng đã khiến Hoài Linh buộc phải tạm lánh các hoạt động giải trí một khoảng thời gian khá dài và chỉ mới trở lại dự án phim ''Mến Gái Miền Tây'' nhưng dường như mọi chuyện vẫn chưa theo chiều hướng tích cực với nam danh hài.

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