Fan thắc mắc lí do Momo - em trai Sơn Tùng ra mv nhưng gà cưng Hải Tú và Kay Trần im lặng không 1 lời chúc

Kay Trần được biết là người bạn lâu năm cũng là gà cưng nhà Sơn Tùng MTP

cả 2 rất thân thiết như anh em ruột

Nhiều bằng chứng cho thấy Kay Trần và Sơn Tùng MTP đã không còn “mặn nồng” như trước, anh chàng không còn đăng tải hình ảnh cùng chủ tịch, cũng như không hề có động thái chúc mừng khi chủ tịch ra MV mới.

Loạt story ẩn ý của Kay Trần

Story tìm luật sư khiến fan lo lắng

Trong khi đó, Hải Tú gần đây cũng không có bất kỳ động thái nào liên quan đến Sơn Tùng. Thậm chí thời điểm Sơn Tùng comeback với MV There's No One At All cũng đã bỏ theo dõi Hải Tú và Kay Trần trên mạng xã hội cho đến tận bây giờ.

Hải Tú được ra mắt là nàng thơ độc quyền của MTP

Cô nàng hiện tại cứ như không còn liên quan nào đến MTP nữa vậy

Nhiều fan đặt nghi ngờ mối quan hệ giữa nàng thơ MTP với chủ tịch đã rạn nứt sau một thời gian bị dính nghi án hẹn hò. Hiện tại cả 2 không có bất cứ tương tác nào trên mạng xã hội, cũng như đã bỏ follow nhau trên mọi mặt trận.