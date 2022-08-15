Fan thắc mắc lí do Momo - em trai Sơn Tùng ra mv nhưng gà cưng Hải Tú và Kay Trần im lặng không 1 lời chúc

Sao Việt 15/08/2022 17:09

Dân tình đang thắc mắc vì sao gà cưng nhà Sơn Tùng - Hải Tú và Kay Trần đều im hơi lặng tiếng trước tin em trai chủ tịch ra MV?

MONO hiện nay đang là tân binh mới được chú ý nhiều nhất showbiz hiện tại, không phải bởi vì anh chàng quá đẹp trai hay Mv của anh chàng quá hấp dẫn, chỉ là MONO chính là em trai của chủ tịch MTP - Sơn Tùng MTP, nam ca sĩ thành công nhất Việt Nam thời điểm hiện tại. 

Ra mắt với MV debut mang tên Quên anh đi, MONO đã thành công trong việc tạo nên sự chú ý với công chúng. Ngoài những điều tích cực mà anh chàng mang đến, khán giả vẫn tranh cãi ít nhiều về thái độ, giọng hát, mv có nhiều phần quá giống, như một bản sao của Sơn Tùng MTP. 

Fan thắc mắc lí do Momo - em trai Sơn Tùng ra mv nhưng gà cưng Hải Tú và Kay Trần im lặng không 1 lời chúc - Ảnh 1
Em trai Sơn Tùng debut với danh xưng Mono cùng mv ca nhạc "Quên anh đi"

Trong khi Sơn Tùng liên tục gửi lời chúc mừng đến những thành tích đầu tiên trong sự nghiệp của em trai, thì gà cưng nhà MTP nư Hải tú và Kay Trần đều im hơi lặng tiếng đến phát sợ. Dù MONO suy cho cùng không phải đồng nghiệp cùng dưới trướng của công ty Sơn Tùng, nhưng dưới danh nghĩa “người nhà” việc Kay Trần và Hải Tú im lặng khiến fan đặt nhiều nghi vấn. 

Fan thắc mắc lí do Momo - em trai Sơn Tùng ra mv nhưng gà cưng Hải Tú và Kay Trần im lặng không 1 lời chúc - Ảnh 2
Sơn Tùng gửi nhiều lời chúc tốt đẹp đến em trai mình

Nhiều fan còn đinh ninh chắc chắn về việc mâu thuẫn giữa kay Trần với MTP sau sự việc. Được biết gần đây Kay Trần thường đăng tải những story buồn, trong đó có story hỏi tìm luật sư để giải quyết tranh chấp giúp một người em, nhưng fan lại ngầm đoán rằng giữa MTP và Kay Trần có tranh chấp, và anh chàng đang muốn giải quyết nhanh chóng để rời khỏi MTP. 

Fan thắc mắc lí do Momo - em trai Sơn Tùng ra mv nhưng gà cưng Hải Tú và Kay Trần im lặng không 1 lời chúc - Ảnh 3
Kay Trần được biết là người bạn lâu năm cũng là gà cưng nhà Sơn Tùng MTP

 

Fan thắc mắc lí do Momo - em trai Sơn Tùng ra mv nhưng gà cưng Hải Tú và Kay Trần im lặng không 1 lời chúc - Ảnh 4
cả 2 rất thân thiết như anh em ruột

Nhiều bằng chứng cho thấy Kay Trần và Sơn Tùng MTP đã không còn “mặn nồng” như trước, anh chàng không còn đăng tải hình ảnh cùng chủ tịch, cũng như không hề có động thái chúc mừng khi chủ tịch ra MV mới. 

Fan thắc mắc lí do Momo - em trai Sơn Tùng ra mv nhưng gà cưng Hải Tú và Kay Trần im lặng không 1 lời chúc - Ảnh 5
Loạt story ẩn ý của Kay Trần

 

Fan thắc mắc lí do Momo - em trai Sơn Tùng ra mv nhưng gà cưng Hải Tú và Kay Trần im lặng không 1 lời chúc - Ảnh 6
Story tìm luật sư khiến fan lo lắng 

Trong khi đó, Hải Tú gần đây cũng không có bất kỳ động thái nào liên quan đến Sơn Tùng. Thậm chí thời điểm Sơn Tùng comeback với MV There's No One At All cũng đã bỏ theo dõi Hải Tú và Kay Trần trên mạng xã hội cho đến tận bây giờ.

Fan thắc mắc lí do Momo - em trai Sơn Tùng ra mv nhưng gà cưng Hải Tú và Kay Trần im lặng không 1 lời chúc - Ảnh 7
Hải Tú được ra mắt là nàng thơ độc quyền của MTP

 

Fan thắc mắc lí do Momo - em trai Sơn Tùng ra mv nhưng gà cưng Hải Tú và Kay Trần im lặng không 1 lời chúc - Ảnh 8
Cô nàng hiện tại cứ như không còn liên quan nào đến MTP nữa vậy

Nhiều fan đặt nghi ngờ mối quan hệ giữa nàng thơ MTP với chủ tịch đã rạn nứt sau một thời gian bị dính nghi án hẹn hò. Hiện tại cả 2 không có bất cứ tương tác nào trên mạng xã hội, cũng như đã bỏ follow nhau trên mọi mặt trận. 

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