Quyền Linh hào hứng báo "tin vui” về con gái Lọ Lem, cư dân mạng đồng loạt gửi lời chúc mừng đến mỹ nhân nhí

Mới chỉ 16 tuổi nhưng ái nữ nhà Quyền Linh khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa bởi vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng. Mới đây, con gái “MC quốc dân” đạt được thành quả ấn tượng khiến nhiều người ngưỡng mộ.
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Chia sẻ trên trang cá nhân, Quyền Linh gửi lời chúc mừng tới con gái Lọ lem sau khi cô bé đạt thành tích ấn tượng, nam MC cũng không quên chia sẻ trang fanpage của con gái và nhấn mạnh là trang fanpage duy nhất sở hữu tích xanh của con gái Lọ Lem thu hút được sự quan tâm của khán giả: "Đây là trang fanpage duy nhất có ‘tích xanh’ chính chủ của con gái Quyền Linh, chúc mừng con nhé Lọ Lem".
Được biết, hiện tại trang fanpage của con gái Quyền Linh đang sở hữu hơn 33 nghìn lượt theo dõi, chủ yếu đăng tải những hình ảnh đời thường ở trường học và nhà bên người thân và bạn bè.
Dưới bài chia sẻ của Quyền Linh, nhiều khán giả đã gửi lời chúc mừng bé Lọ Lem:
"Con gái MC quốc dân xinh đẹp quá, chúc con luôn học giỏi nhé, Chúc mừng con gái, con xinh xắn dễ thương quá"…
"Quá tuyệt vời luôn Anh. Chúc mừng Con Gái yêu xinh đẹp dễ thương của Anh Quyền Linh nha",
"Dễ thương quá Chú ơi, em xinh quá xinh. Chúc gia đình Chú nhiều sức khỏe và hạnh phúc!",
Lọ Lem là con gái lớn Quyền Linh tên thật là Mai Thảo Linh sinh năm 2006. Tuy mới 16 tuổi, nhưng cô bé sở hữu nhan sắc xinh đẹp và chiều cao nổi bật 1m7, được nhiều người ví như ‘hoa hậu’. Với nhan sắc vượt trội của Lọ lem, nhiều fan hâm mộ gợi ý cho nam MC cho con gái thi hoa hậu trong tương lai.