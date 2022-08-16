Quyền Linh hào hứng báo "tin vui” về con gái Lọ Lem, cư dân mạng đồng loạt gửi lời chúc mừng đến mỹ nhân nhí

Sao Việt 16/08/2022 09:15

Mới chỉ 16 tuổi nhưng ái nữ nhà Quyền Linh khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa bởi vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng. Mới đây, con gái “MC quốc dân” đạt được thành quả ấn tượng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Chia sẻ trên trang cá nhân, Quyền Linh gửi lời chúc mừng tới con gái Lọ lem sau khi cô bé đạt thành tích ấn tượng, nam MC cũng không quên chia sẻ trang fanpage của con gái và nhấn mạnh là trang fanpage duy nhất sở hữu tích xanh của con gái Lọ Lem thu hút được sự quan tâm của khán giả: "Đây là trang fanpage duy nhất có ‘tích xanh’ chính chủ của con gái Quyền Linh, chúc mừng con nhé Lọ Lem".

Quyền Linh hào hứng báo 'tin vui” về con gái Lọ Lem, cư dân mạng đồng loạt gửi lời chúc mừng đến mỹ nhân nhí - Ảnh 1
MC Quyền Linh chia sẻ niềm vui đến mọi người. (Ảnh: FB Quyền Linh)

 Được biết, hiện tại trang fanpage của con gái Quyền Linh đang sở hữu hơn 33 nghìn lượt theo dõi, chủ yếu đăng tải những hình ảnh đời thường ở trường học và nhà bên người thân và bạn bè.

Quyền Linh hào hứng báo 'tin vui” về con gái Lọ Lem, cư dân mạng đồng loạt gửi lời chúc mừng đến mỹ nhân nhí - Ảnh 2
Cận cảnh nhan sắc được ví như hoa hậu của con gái Quyền Linh. (Ảnh: FB Quyền Linh)

Dưới bài chia sẻ của Quyền Linh, nhiều khán giả đã gửi lời chúc mừng bé Lọ Lem

 

"Con gái MC quốc dân xinh đẹp quá, chúc con luôn học giỏi nhé, Chúc mừng con gái, con xinh xắn dễ thương quá"…

"Quá tuyệt vời luôn Anh. Chúc mừng Con Gái yêu xinh đẹp dễ thương của Anh Quyền Linh nha",

"Dễ thương quá Chú ơi, em xinh quá xinh. Chúc gia đình Chú nhiều sức khỏe và hạnh phúc!",

Quyền Linh hào hứng báo 'tin vui” về con gái Lọ Lem, cư dân mạng đồng loạt gửi lời chúc mừng đến mỹ nhân nhí - Ảnh 3
Vẻ đẹp trong veo của MC Quyền Linh gây bão cộng đồng mạng. (Ảnh: FB Quyền Linh)

Quyền Linh hào hứng báo 'tin vui” về con gái Lọ Lem, cư dân mạng đồng loạt gửi lời chúc mừng đến mỹ nhân nhí - Ảnh 4

Con gái MC Quyền Linh lại gây 'sốt' với nhan sắc xinh đẹp ở tuổi 15

Lọ Lem là con gái lớn Quyền Linh tên thật là Mai Thảo Linh sinh năm 2006. Tuy mới 16 tuổi, nhưng cô bé sở hữu nhan sắc xinh đẹp và chiều cao nổi bật 1m7, được nhiều người ví như ‘hoa hậu’. Với nhan sắc vượt trội của Lọ lem, nhiều fan hâm mộ gợi ý cho nam MC cho con gái thi hoa hậu trong tương lai.

Dàn sao Nam Vbiz trong loạt ảnh xưa cũ: Quyền Linh, Lý Hùng, Cao Minh Đạt điển trai không thua kém tài tử Hồng Kông

Dàn sao Nam Vbiz trong loạt ảnh xưa cũ: Quyền Linh, Lý Hùng, Cao Minh Đạt điển trai không thua kém tài tử Hồng Kông

Những hình ảnh thời trẻ của dàn sao nam gạo cội dưới đây sẽ khiến nhiều người ngỡ ngàng quá điển trai. Ở thời kỳ đỉnh cao nhan sắc, các nam diễn viên lãng tử, phong độ không hề kém cạnh bất cứ tài tử Hồng Kông nào.

Xem thêm
Từ khóa:   MC Quyền Linh con gái Quyền Linh Quyền Linh bé Lọ Lem con gái MC Quyền Linh Mai Thảo Linh

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 1 giờ 15 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 2 giờ 15 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 2 giờ 45 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 3 giờ 27 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 4 giờ 29 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 4 giờ 54 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 5 giờ 35 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 6 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"