Quyền Linh hào hứng báo "tin vui” về con gái Lọ Lem, cư dân mạng đồng loạt gửi lời chúc mừng đến mỹ nhân nhí

Chia sẻ trên trang cá nhân, Quyền Linh gửi lời chúc mừng tới con gái Lọ lem sau khi cô bé đạt thành tích ấn tượng, nam MC cũng không quên chia sẻ trang fanpage của con gái và nhấn mạnh là trang fanpage duy nhất sở hữu tích xanh của con gái Lọ Lem thu hút được sự quan tâm của khán giả: "Đây là trang fanpage duy nhất có ‘tích xanh’ chính chủ của con gái Quyền Linh, chúc mừng con nhé Lọ Lem".

MC Quyền Linh chia sẻ niềm vui đến mọi người. (Ảnh: FB Quyền Linh)

Được biết, hiện tại trang fanpage của con gái Quyền Linh đang sở hữu hơn 33 nghìn lượt theo dõi, chủ yếu đăng tải những hình ảnh đời thường ở trường học và nhà bên người thân và bạn bè.