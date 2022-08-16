Góc ganh tị: Cái kết viên mãn cho cuộc tình của cặp đôi Phan Hiển - Khánh Thi chính là một lễ cưới

Sao Việt 16/08/2022 16:29

Sau 12 năm chung sống, cặp đôi thầy trò Khánh Thi - Phan Hiển đã quyết định tổ chức đám cưới vào tháng 10.

Mới đây, Phan Hiển khi đăng tải trên trang cá nhân khoảnh khắc Khánh Thi diện váy cưới lộng lẫy cùng dòng trạng thái: “Ngày em vui lòng anh bao xuyến xao đêm từng đêm/ Mong được ôm em bình yên giây phút này". Điều này như ngầm hé lộ với người hâm mộ rằng cả hai đang chuẩn bị cho một hôn lễ sắp diễn ra.

Góc ganh tị: Cái kết viên mãn cho cuộc tình của cặp đôi Phan Hiển - Khánh Thi chính là một lễ cưới - Ảnh 1
Phan Hiển đưa Khánh Thi đi thử váy cưới - Ảnh: FBNV

Thông tin này đã nhanh chóng thu hút hơn 7.000 lượt thích và hàng trăm bình luận từ cộng động mạng. Nhiều người dành lời khen ngợi cho nhan sắc của nữ kiện tướng, đồng thời chúc phúc cho cặp đôi.

Lý do đến thời điểm hiện tại, sau 12 năm chung sống cả hai đã quyết định có một lễ cưới, Phan Hiển chia sẻ trên VnExpress: “Sau thời gian dài bên nhau, dự tiệc cưới của bạn bè, đồng nghiệp, tôi nghĩ Khánh Thi cũng mong muốn một lần được mặc váy cô dâu bước vào lễ đường. Đám cưới là cách tôi đền bù cho cô ấy khi hy sinh mọi thứ vì gia đình, để Khánh Thi có được danh phận như bao phụ nữ. Thật ra, chúng tôi dự định bí mật tổ chức hôn lễ cách đây hai năm, chỉ có người thân và vài người bạn. Tuy nhiên, vài vấn đề xảy ra không như ý muốn nên tiệc bị hoãn. Thời điểm này tôi thấy công việc, mọi thứ ổn định và làm lễ cưới như một sự kiện báo tin vui đến những người thân yêu.”

Góc ganh tị: Cái kết viên mãn cho cuộc tình của cặp đôi Phan Hiển - Khánh Thi chính là một lễ cưới - Ảnh 2
 
Góc ganh tị: Cái kết viên mãn cho cuộc tình của cặp đôi Phan Hiển - Khánh Thi chính là một lễ cưới - Ảnh 3
Cặp đôi chụp ảnh cưới tại Paris - Ảnh: FBNV

Phan Hiển cũng bật mí về kế hoạch tổ chức đám cưới trên Yan News rằng hiện tại cả hai đang thực hiện bộ ảnh cưới ở châu Âu và quay MV chuẩn bị cho đám cưới: “Chúng tôi dự kiến mời khoảng 700 khách mời đa số là bạn bè thân thiết, không phải ai cũng mời. Nếu ai cũng mời thì lên tới mấy nghìn người mất. Địa điểm cả hai đang tính làm một lần duy nhất ở Sài Gòn. Bạn bè thân thiết khoảng 40 người đổ lại sẽ di chuyển đến resort khác để có thời gian vui vẻ bên nhau”

Được biết, Sau hôn lễ dự kiến vào cuối tháng 10, “vợ chồng son” sẽ sang Italy tham gia giải vô địch thế giới. Cả hai cùng tiến hành dự án mở trung tâm dạy nhảy ở nước ngoài sau nhiều năm ấp ủ.

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