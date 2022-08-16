CĐM rưng rưng nước mắt trước một điều đặc biệt mà NSƯT Hoài Linh dành tặng cho NS Chí Tài nhân ngày sinh nhật!

Hậu trường 16/08/2022 09:29

Nhân ngày sinh nhật của cố nghệ sĩ Chí Tài, khán giả nhanh chóng nhận ra chi tiết đặc biệt được NSƯT Hoài Linh chuẩn bị trên gian thờ nhỏ, ấm cúng dành cho đàn anh trong nhà Tổ 100 tỷ.

Hôm qua (15/8), nhân ngày sinh nhật của cố nghệ sĩ Chí Tài, nhiều anh em, bạn bè đồng nghiệp ở trong và ngoài nước đều đến thắp hương, tưởng nhớ nam nghệ sĩ. Trên trang cá nhân, nam diễn viên Quách Ngọc Tuyên cũng xúc động cho biết, anh đã đến nhà thờ Tổ của Hoài Linh, nơi đặt di ảnh của nghệ sĩ Chí Tài để thắp cho đàn anh 3 nén nhang tưởng nhớ. Cụ thể, Quách Ngọc Tuyên chia sẻ: "Hôm nay sinh nhật anh. Về thắp anh 3 nén nhang. Anh thương phù hộ cho em được mạnh khoẻ, công việc cùng các dự án sắp tới của em được thuận lợi, suôn sẻ và thành công. Được khán giả cũng như anh em yêu quý''.

CĐM rưng rưng nước mắt trước một điều đặc biệt mà NSƯT Hoài Linh dành tặng cho NS Chí Tài nhân ngày sinh nhật! - Ảnh 1
CĐM rưng rưng nước mắt trước một điều đặc biệt mà NSƯT Hoài Linh dành tặng cho NS Chí Tài nhân ngày sinh nhật! - Ảnh 2
Bàn thờ của Chí Tài được NS Hoài Linh bày biện, trang trí đủ đầy nhân ngày sinh nhật - Ảnh: FB Quách Ngọc Tuyên

Đáng chú ý, trong các hình ảnh Quách Ngọc Tuyên chia sẻ về gian thờ ấm cúng của nghệ sĩ Chí Tài tại nhà thờ Tổ của Hoài Linh, khán giả đã nhanh chóng nhận ra chi tiết vào mỗi dịp đặc biệt, NSƯT Hoài Linh vẫn luôn chuẩn bị bàn thờ cho đàn anh rất đầy đủ và chu đáo. Không chỉ vậy, lúc sinh thời, Chí Tài thích những đồ vật có hình con heo nên chiếc bánh kem sinh nhật của đàn anh cũng được trang trí hình chú heo. Nhìn thấy cách bày biện bàn thờ của Chí Tài, nhiều khán giả không khỏi nghẹn ngào trước tình cảm của Hoài Linh dành cho người anh tri kỉ. 

CĐM rưng rưng nước mắt trước một điều đặc biệt mà NSƯT Hoài Linh dành tặng cho NS Chí Tài nhân ngày sinh nhật! - Ảnh 3
Lúc sinh thời, Hoài Linh và Chí Tài là cặp nghệ sĩ bài trùng nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả - Ảnh: Internet

Cũng nhân ngày sinh nhật, trên trang cá nhân của ca sĩ Phương Loan - bà xã Chí Tài cũng nghẹn ngào chia sẻ: “Mọi người đến thăm và thắp hương trước mộ phần nghệ sĩ Chí Tài nhân ngày sinh nhật anh. Ở thế giới bên kia, anh hãy phù hộ cho chị Loan luôn mạnh khỏe và vui vẻ nha anh. Mọi người luôn nhớ thương anh. Happy birthday anh Chí Tài”.

CĐM rưng rưng nước mắt trước một điều đặc biệt mà NSƯT Hoài Linh dành tặng cho NS Chí Tài nhân ngày sinh nhật! - Ảnh 4
Bà xã Chí Tài cũng đến mộ phần thắp cho chồng một nén nhang - Ảnh: FB Phương Loan

Có lẽ sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ Chí Tài đã để lại bao niềm tiếc thương khôn nguôi trong lòng các nghệ sĩ và công chúng. Khi sinh thời, cố nghệ sĩ Chí Tài được yêu mến bởi tình cách hiền hòa, vui vẻ và gần gũi với mọi người.

Quách Ngọc Tuyên đến nhà thờ Tổ của Hoài Linh thắp hương, mừng sinh nhật cố nghệ sĩ Chí Tài

Quách Ngọc Tuyên đến nhà thờ Tổ của Hoài Linh thắp hương, mừng sinh nhật cố nghệ sĩ Chí Tài

Sinh nhật cố nghệ sĩ Chí Tài, Diễn viên Quách Ngọc Tuyên đã đến nhà thờ Tổ nghiệp của Hoài Linh để thắp hương tưởng nhớ kèm theo chiếc bánh kem để tặng cố NS.

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