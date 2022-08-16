CĐM rưng rưng nước mắt trước một điều đặc biệt mà NSƯT Hoài Linh dành tặng cho NS Chí Tài nhân ngày sinh nhật!

Hôm qua (15/8), nhân ngày sinh nhật của cố nghệ sĩ Chí Tài, nhiều anh em, bạn bè đồng nghiệp ở trong và ngoài nước đều đến thắp hương, tưởng nhớ nam nghệ sĩ. Trên trang cá nhân, nam diễn viên Quách Ngọc Tuyên cũng xúc động cho biết, anh đã đến nhà thờ Tổ của Hoài Linh, nơi đặt di ảnh của nghệ sĩ Chí Tài để thắp cho đàn anh 3 nén nhang tưởng nhớ. Cụ thể, Quách Ngọc Tuyên chia sẻ: "Hôm nay sinh nhật anh. Về thắp anh 3 nén nhang. Anh thương phù hộ cho em được mạnh khoẻ, công việc cùng các dự án sắp tới của em được thuận lợi, suôn sẻ và thành công. Được khán giả cũng như anh em yêu quý''.

Bàn thờ của Chí Tài được NS Hoài Linh bày biện, trang trí đủ đầy nhân ngày sinh nhật - Ảnh: FB Quách Ngọc Tuyên

Đáng chú ý, trong các hình ảnh Quách Ngọc Tuyên chia sẻ về gian thờ ấm cúng của nghệ sĩ Chí Tài tại nhà thờ Tổ của Hoài Linh, khán giả đã nhanh chóng nhận ra chi tiết vào mỗi dịp đặc biệt, NSƯT Hoài Linh vẫn luôn chuẩn bị bàn thờ cho đàn anh rất đầy đủ và chu đáo. Không chỉ vậy, lúc sinh thời, Chí Tài thích những đồ vật có hình con heo nên chiếc bánh kem sinh nhật của đàn anh cũng được trang trí hình chú heo. Nhìn thấy cách bày biện bàn thờ của Chí Tài, nhiều khán giả không khỏi nghẹn ngào trước tình cảm của Hoài Linh dành cho người anh tri kỉ.