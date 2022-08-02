Xúc động trước hành động của NSƯT Hoài Linh dành cho cố nghệ sĩ Chí Tài

Chỉ với một nụ hôn dành cho người anh thân thiết của mình, Hoài Linh đã khiến cho nhiều người không khỏi phần xúc động, rưng rưng khóe mắt.

Cách đây không lâu, sự việc nam danh hài Chí Tài qua đời sau một cơn đột quỵ đã làm cho rất nhiều người phải cảm thấy buồn lòng và tiếc thay cho một con người tài giỏi. Tại thời điểm đó, đã có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tại Việt Nam không dám tin đó là sự thật và người được cho là đau buồn nhất hẳn phải là nghệ sĩ Hoài Linh.

Hoài Linh và cố nghệ sĩ Chí Tài - Ảnh: Internet

NSƯT Hoài Linh là một người bạn, người em tri kỷ và thân thiết của nghệ sĩ Chí Tài suốt hơn 20 năm qua. Chính anh cũng là người đứng ra lo liệu cho đám tang của cố nghệ sĩ ở Việt Nam. Tình bạn gắn kết của cả hai khiến nhiều người cảm động.

Gần 2 năm kể từ ngày nói lời tạm biệt với người anh thân thiết của mình, mới đây nhất, Hoài Linh đã có chuyến lưu diễn sang Mỹ đồng thời không quên ghé qua thăm mộ người đàn anh.

Hoài Linh hôn lên bia mộ của người đàn anh thân thiết - Ảnh: Internet

Theo đó một người em thân thiết của nam danh hài đã chia sẻ khoảnh khắc NSƯT Hoài Linh hôn lên mộ của đàn anh Chí Tài khiến bất kỳ ai chứng kiến đều không khỏi xót xa.

Ngoài Hoài Linh thì cách đây không lâu vợ chồng Việt Hương cùng ca sĩ Phương Loan (chị bé heo- PV) vợ của cố nghệ sĩ Chí Tài đã đến thắp hương cho cố nghệ sĩ.

Vợ chồng Việt Hương ‘đến thăm’ Chí Tài ở Mỹ - Ảnh: báo Pháp Luật TP.HCM

Cũng nhờ những thông tin Việt Hương chia sẻ, những người yêu mến anh cũng đã có thể yên tâm phần nào. Nơi ở của nghệ sĩ Chí Tài rất yên tĩnh, khang trang, sạch đẹp.

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