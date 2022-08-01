Khánh Thi 'khó chịu' khi chứng kiến Phan Hiển nhảy cặp với người khác: 'Áp lực cho mình lắm'

Sau khi nhận huy chương, Phan Hiển ôm lấy vợ Khánh Thi và nói cảm ơn bà xã. Khoảnh khắc xúc động của hai vợ chồng khiến cộng đồng mạng dành nhiều lời khen ngợi cho chuyện tình đẹp, sự bền bỉ, và nỗ lực cùng nhau thực hiện ước mơ của cặp đôi.

Cách đây không lâu Phan Hiển (tên thật Nguyễn Đoàn Minh Trường) đã giành được 3 huy chương vàng ở SEA Games 31 cùng bạn nhảy Đặng Thu Hiền, thành tích cải thiện đáng kể so với kỳ đại hội diễn ra trên đất Philippines năm 2019 (chỉ giành 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc).

Một số bộ phận netizen cho rằng điều này sẽ còn tuyệt vời hơn gấp bội phần nếu như Khánh Thi chính là người nhảy chung với ông xã Phan Hiển, thay vì chỉ là người dẫn dắt trong cuộc thi vừa rồi. Để trả lời cho thắc mắc này, mới đây trong một talkshow của MC Nguyên Khang, Khánh Thi và Phan Hiển đã xuất hiện với vai trò khách mời. Tại đây, khi được Nguyên Khang hỏi về việc: "Trước đây, chị thường hay nhảy với chồng bây giờ chuyển sang vai trò huấn luyện viên có thấy tiếc hay không?"

Để có được những thành công như ở thời điểm hiện tại, hai kiện tướng Dancesport đã từng trải qua hành trình yêu nhiều sóng gió.

Khánh Thi cho biết không dễ dàng khi thấy chồng nhảy cùng người khác - Ảnh: Internet

Khánh Thi đã trả lời rằng, đây là một điều không hề dễ dàng, đặc biệt là nhìn thấy chồng nhảy chung với người khác mà không phải mình: "Áp lực cho mình lắm, tại vì mình phải chấp nhận cho Hiển nhảy với một người khác. Nó không hề dễ dàng cho mình từ trước đến nay, nhiều lần Hiển cũng đặt câu hỏi sao vợ không nhảy với chồng".

Về phía Phan Hiển anh cũng chia sẻ thêm: "Hiển nghĩ Thi suy nghĩ dài lâu cho công việc của Hiển, bởi đặc trưng nghề này để đi đến thành công thì đòi phải hỏi quá trình tập luyện với một người rất là dài.

Khi đó, Hiển còn rất là nhỏ và nếu tập luyện với Thi thì tuổi nghề không được kéo dài cho nên Thi mới quyết định tìm kiếm một người phù hợp với tuổi nghề của Hiển để kéo dài sự nghiệp Hiển nhiều hơn".

Trước câu trả lời của Khánh Thi, nhiều người không khỏi phần ngưỡng mộ cho chuyện tình đẹp của cặp đôi và cho rằng 2 người sinh ra đúng là để dành cho nhau bởi không ai cũng có thể bỏ đi cái tôi của mình để hướng đến cái mục đích chung như cái cách Khánh Thi đã làm cho sự nghiệp ông xã.



Gia đình hạnh phúc của cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Giờ đây, khi đã lui về làm công tác huấn luyện, Khánh Thi vẫn đồng hành cùng chồng trong những chuyến tập huấn, thi đấu ở nước ngoài. Không chỉ là người hướng dẫn về chuyên môn, Khánh Thi cũng là hậu phương vững chắc để Phan Hiển tiếp tục theo đuổi sự nghiệp khiêu vũ thể thao.