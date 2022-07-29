Con gái cố nghệ sĩ Mai Phương trải qua một mùa hè nhộn nhịp vui vẻ, xúc động trước những lời dặn dò của bảo mẫu về chuyện học tập

Hậu trường 29/07/2022 14:16

Những thông tin liên quan đến con gái của cố nghệ sĩ Mai Phương luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ.

Là con gái của cố nghệ sĩ Mai Phương bé Lavie (tên thật Phùng Ngọc Thiên Như) nên ngay từ nhỏ cô bé đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía khán giả. Trải qua biến cố mất mẹ từ khi còn rất nhỏ, người hâm mộ càng trở nên có phần quan tâm hơn đến bé Lavie hơn so với trước đây bởi không phải đứa trẻ nào cũng có thể dễ dàng vượt qua được cú sốc mất mẹ. 

Con gái cố nghệ sĩ Mai Phương trải qua một mùa hè nhộn nhịp vui vẻ, xúc động trước những lời dặn dò của bảo mẫu về chuyện học tập - Ảnh 1
Bé Lavie - Ảnh: Internet

Hiện nay, cô công chú ngày nào đã lớn phổng phao và ngày càng giống mẹ với nụ cười xinh xắn, đôi mắt to tròn trong sáng. Bé tỏ ra dạn dĩ hơn trước đây được hai cô bảo mẫu chăm sóc chu đáo. Sau khi tận hưởng trọn vẹn kì nghỉ hè nhóc tì chuẩn bị cho năm học mới hứa hẹn giữ vững thành tích.

Con gái cố nghệ sĩ Mai Phương trải qua một mùa hè nhộn nhịp vui vẻ, xúc động trước những lời dặn dò của bảo mẫu về chuyện học tập - Ảnh 2
Cô bé tỏ ra háo hức cho chuyến du lịch của mình - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, bảo mẫu của bé Lavie vẫn thường xuyên chia sẻ và cập nhật những hoạt động thường ngày của cô bé. Hiểu rõ sở thích của bé, bảo mẫu thường xuyên đưa bé đi du lịch biển, thỏa mãn nhu cầu giải trí trong kì nghỉ hè. Một số bộ phận netizen còn cho rằng, Mai Phương quả thật may mắn khi có được những người bảo mẫu tốt bụng như thế này khi nhờ có họ, bé Lavie đã nhanh chóng tìm lại được niềm vui lẫn sự tinh nghịch của mình. 

Con gái cố nghệ sĩ Mai Phương trải qua một mùa hè nhộn nhịp vui vẻ, xúc động trước những lời dặn dò của bảo mẫu về chuyện học tập - Ảnh 3

Con gái cố nghệ sĩ Mai Phương trải qua một mùa hè nhộn nhịp vui vẻ, xúc động trước những lời dặn dò của bảo mẫu về chuyện học tập - Ảnh 4
Bảo mẫu chuẩn bị tất tần tật sách vở cho năm học mới của cô bé - Ảnh: Internet

Kì nghỉ hè cũng là dịp để cô bảo mẫu đầu tư việc học năng khiếu cho bé Lavie. Nhóc tì được học đủ môn, phát triển năng khiếu nghệ thuật. Ngày chuẩn bị bước vào năm học mới, bảo mẫu tự tay lo lắng sách giáo khoa, nắn nót từng nhãn vở. Cô theo sát từng hoạt động, không quên nhắn gửi: "Năm nào cũng vậy vào giai đoạn chuẩn bị nhập học là mình ngồi viết từng con chữ trên nhãn vở cho em bé. Vậy mới thấy thời gian nhanh quá, mới ngày nào dự lễ tốt nghiệp mẫu giáo với em và mẹ mà giờ em lớp 4 rồi.

Chia tay năm lớp 3 cũng rất khó khăn khi em bé quá quý mến cô chủ nhiệm của mình, năm lớp 3 quá nhiều kỉ niệm đẹp với cô S. của em bé. Tận sâu trong tâm cô M. rất biết ơn sự ân cần và gần gũi hết lòng vì tụi nhỏ đây là năm học chia tay mà tụi nhỏ chẳng đứa nào muốn rời phụ huynh thì lòng trĩu buồn. Mãi nhớ và rất biết ơn cô S. của em bé".

Con gái cố nghệ sĩ Mai Phương trải qua một mùa hè nhộn nhịp vui vẻ, xúc động trước những lời dặn dò của bảo mẫu về chuyện học tập - Ảnh 5
Mai Phương và con gái - Ảnh: Internet

Sống với bảo mẫu nhưng cô bé vẫn luôn được quan tâm từ mọi thứ, từ chuyện học tập cho tới những thứ khác bé Lavie luôn được tạo điều kiện tốt nhất để phát triển tài năng của mình như làm bánh, ca hát, nhảy múa.... 

Sau tất cả, một số bộ phận netizen còn cho rằng Mai Phương từ trên cao đã có thể yên tâm một phần nào khi chứng kiến cô công chúa của mình đang có một cuộc sống hạnh phúc và được mọi người hết mực yêu thương, bảo vệ từng chút một. 

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