Cơ ngơi rộng lớn xa hoa của ông xã 'siêu mẫu' Trang Trần ở bên Mỹ không khỏi khiến nhiều người phải trầm trồ

Dẫu vậy, sự nghiệp đang ổn định nhưng bất ngờ Trang Trần lại chọn lui về kinh doanh và dành thời gian chăm sóc con gái là bé Kiến Lửa và ông xã Việt Kiều kín tiếng. Hiện tại, ông xã Trang Trần đang sống ở Mỹ và sở hữu cơ ngơi khủng.

Khán giả có lẽ đã không còn quá xa lạ với cái tên Trang Trần trong những năm vừa qua, thời gian vừa qua cô luôn được biết đến với những phát ngôn gây sốc cộng đồng mạng. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng trước đó người đẹp sinh năm 1987 từng là siêu mẫu được nhiều nhãn hàng săn đón, dù cho ngoại hình không phải quá xuất sắc nhưng thần thái của cô nàng luôn là điều khiến người khác phải say đắm.

Ông xã Trang Trần là doanh nhân Louis Trần - Việt kiều Mỹ. Mới đây, Louis Trần chia sẻ một số hình ảnh về không gian sống của mình trên đất Mỹ khiến nhiều người trầm trồ. Hiện tại, anh đang ở trong một căn nhà rộng lớn với nhiều nội thất sang trọng và đi cùng với đó là hàng loạt các mòn đồ đắt giá.

Phòng ngủ được thiết kế đơn giản nhưng không kém phần sang trọng - Ảnh: Internet

Phòng ăn cũng được bày biện bắt mắt, sang trọng - Ảnh: Internet

Ngôi nhà của ông xã Trang Trần mang phong cách cổ điển với tông màu trầm tính. Có thể thấy rằng nam doanh nhân rất thích hoa nên mọi ngóc ngách trong nhà đều được anh chăm điểm xuyến với những chậu hoa nhỏ nhiều màu sắc.

Với phòng ngủ và phòng ăn, Louis Trần lựa chọn tông màu trắng - xám - đen. Không gian có chút cá tính nhưng vẫn mang đến cảm giác sang trọng, trầm ấm. Bản thân Trang Trần cũng rất muốn sang Mỹ đoàn tụ 3 người trong gia đình với nhau nhưng vì một số lý do khác mãi đến bây giờ vẫn chưa thể thực hiện được và cặp đôi cảm thấy rất buồn vì điều đó.

Gia đình 3 người hạnh phúc của cặp đôi - Ảnh: Internet

Được biết, Trang Trần và chồng gặp nhau trong các chuyến từ thiện khi còn sinh sống và làm việc ở Việt Nam. Cựu siêu mẫu từng chia sẻ rằng mối lương duyên của cả hai xuất phát từ khi cùng nhận nuôi cậu con trai khiếm thính Bảo Bảo. Trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, cả hai nên duyên vợ chồng trong sự chúc phúc của gia đình và bạn bè. Dù hiện tại không sống chung nhưng tình cảm của Trang Trần và ông xã vẫn bền chặt.

Nhiều lần nhớ vợ con, Louis Trần vẫn về nước thăm gia đình mỗi khi sắp xếp được công việc. Khi đó, anh cố gắng bù đắp cho vợ con. Anh thường phụ vợ chăm sóc con cái, dọn nhà,...

Dù sở hữu đời tư tai tiếng và không được lòng nhiều người nhưng theo một số bộ phận netizen cô nàng khá may mắn khi có một anh chồng hiểu chuyện và cực kỳ yêu cô nàng đến như vậy.