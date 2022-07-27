Góc khuất cơ cực của Tăng Thanh Hà: Sự nghiệp thành công, lấy chồng giàu có nhưng chưa bao giờ được hưởng trọn vẹn hạnh phúc

Nhắc lại những ngày còn nhỏ, "ngọc nữ màn ảnh" chia sẻ ngày ấy khát khao duy nhất của cô chỉ là được ở trong một ngôi nhà rất đỗi bình thường, thay vì cuộc sống di động nay đây mai đó.

Tăng Thanh Hà sinh ra và lớn lên trong một gia đình gốc Hoa ở Tiền Giang. Từ nhỏ cô nàng đã phải chịu cảnh cực khổ từ khá sớm khi bố mẹ không có điều kiện, cộng thêm nợ nần nên buộc phải bán đi căn nhà để trả nợ.

Nói về quãng thời gian ấy, Tăng Thanh Hà chia sẻ: "Nhiều lúc, tôi muốn khóc với những lần chia ly đó, nhưng nó xảy ra quá nhanh và quá nhiều. Tới mức, tôi không biết nếu khóc, mình có đủ nước mắt nữa hay không? Tôi thèm khát cảm giác có một nơi gắn bó sâu đậm với tuổi thơ, để khi lớn lên có hình dung rõ ràng về một ngôi nhà ấm áp, đầy gắn bó khi còn nhỏ. Tôi mơ ước được một lần chạm tay vào quá khứ, chạm vào một ngôi nhà đúng nghĩa với mình".

Cũng chính vì phải di chuyển liên tục nên cô không có lấy một người bạn thân trong tuổi thơ của mình và thường phải chịu đựng 1 mình vì không biết chia sẻ với bất kỳ ai.

Từ nhỏ cô đã là cô bé hiếu thảo và hiểu chuyện khi sẵn sàng giúp đỡ bố mẹ để kiếm tiền. Nhiều lần cô thấy mẹ rớt nước mắt vì cuộc sống chật vật khó khăn, cô cũng khóc theo dù chưa hiểu hết nỗi lòng bà. Tuổi thơ với cô còn là những hôm dậy từ tờ mờ sáng phụ mẹ nấu cơm, sau đó đạp xe giao cơm cho khách rồi mới đến trường học. Đến giờ cô vẫn nhớ như in hình ảnh về mình ngày ấy - cô bé 11 tuổi gầy gò và đen thui, đạp chiếc xe cà tàng mượn của chị họ đi giao cơm cho mẹ giữa trời nắng chang chang.

Cuộc đời của cô nở hoa khi đi theo nghiệp diễn xuất - Ảnh: Internet

Tăng Thanh Hà chính thức đổi đời nhờ bén duyên với phim ảnh. Nhan sắc mặn mà cùng khả năng diễn xuất tự nhiên đã giúp cô trở thành "ngọc nữ màn ảnh". Và bộ phim Bỗng Dưng Muốn Khóc là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của nữ diễn viên tuổi Dần.

Tuy nhiên, khi đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp nữ diễn viên lại khiến nhiều người phải bất ngờ với quyết định tạm gác lại để đi theo tiếng gọi của tình yêu. Dẫu cho điều này vẫn khiến một số người tiếc nuối cho đến ngày hôm nay nhưng với những gì cô có được ở thời điểm hiện thì đây rõ ràng vẫn là nước đi đúng đắn của cô nàng.

Dù cực kỳ kín tiếng nhưng qua những gì cô chia sẻ trên trang cá nhân cho thấy Tăng Thanh Hà có một cuộc sống hạnh phúc đủ đầy. Ngoài chuyện tình cảm êm đềm bên ông xã doanh nhân, Tăng Thanh Hà còn giữ được mối quan hệ tốt đẹp với gia đình chồng.

Tăng Thanh Hà và ông xã - Ảnh: Internet

Những tưởng cuộc sống của Tăng Thanh Hà toàn màu hồng nhưng thực tế, cô đã gặp biến cố về sức khỏe những năm gần đây. Trên trang cá nhân, Tăng Thanh Hà cho biết, cô đã trải qua một cuộc hành trình điều trị bệnh dạ dày khá gian nan. Suốt 3 năm liền, Tăng Thanh Hà có triệu chứng ho, thở không tốt, viêm họng và lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi như bị cúm.

"Căn bệnh này đã khiến tôi xuống cân một cách trầm trọng. Giai đoạn đó tôi nhận rất nhiều sự quan tâm về cân nặng của tôi, ai cũng nói tôi ốm quá, xuống sắc và già nua. Bản thân tôi nhiều lúc không dám nhìn mình trong gương. Tôi không muốn mình như thế", Tăng Thanh Hà chia sẻ.

Thậm chí, trong sinh nhật 34 tuổi, Tăng Thanh Hà còn nhận được thông báo buồn từ bác sĩ rằng cô có nguy cơ cao biến chứng ung thư thực quản. Tuy nhiên, may mắn hiện tại cô đã vượt qua được biến cố sức khỏe và bình an bên gia đình.