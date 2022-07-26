Sướng như bé Suchin được Cường Đô La và Đàm Thu Trang bạo chi cho không gian tiền tỷ vạn người mê

Những hình ảnh mới nhất của ái nữ nhà Đàm Thu Trang - Cường Đô La khiến netizen không khỏi chú ý tới background tiền tỷ phía sau.
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Hiện nay trong làng giải trí Việt có rất nhiều richkid nhí nổi tiếng và được đông đảo người hâm mộ dành sự quan tâm nhất định và một trong số đó không thể không nhắc đến ái nữ nhà Cường Đô La và Đàm Thu Trang.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình đại gia khét tiếng ở Tây Nguyên, chính vì vậy mà bé Suchin luôn nhận về nhiều sự chú ý từ netizen. Bản thân cô bé cũng rất được fan yêu thích nhờ sự đáng yêu và vẻ mặt luôn yêu đời của mình mỗi khi được mẹ cho lên sóng trên MXH.
Bằng chứng là mới đây, gia đình Đàm Thu Trang - Cường Đô La lại lần nữa khiến dân tình "mắt tròn mắt dẹt" khi đăng ảnh loạt ảnh ái nữ Suchin vui đùa với background tiền tỷ phía sau. Được biết căn phòng mà Suchin chụp ảnh là phòng được dành riêng để bày biện và trang trí chỉ dành riêng cho hoạt động giải trí của cô bé. Trước đó, vợ chồng Đàm Thu Trang - Cường Đô La cũng đã nhiều lần cho căn phòng này lên sóng.
Nhìn từ trên hình có thể dễ dàng nhận ra căn phòng của ái nữ nhà Đàm Thu Trang được lắp đặt màn hình lớn và máy chiếu để ái nữ xem hoạt hình, bày biện nhiều mô hình đồ chơi khủng. Chưa kể, không gian xung quanh căn phòng của cô công chúa bé nhỏ còn được thiết kế và trang trí với nhiều màu sắc hài hòa với nhau, tạo nên một nơi lý tưởng để Suchin có thể tha hồ chạy nhảy và nô đùa tùy ý mình.
Dù không tiết lộ chi phí, song căn phòng giải trí dành riêng cho Suchin của gia đình Đàm Thu Trang - Cường Đô La cũng được netizen nhận định ''cặp cha mẹ bạo chi nhất showbiz Việt'' bởi độ lộng lẫy, xa hoa.