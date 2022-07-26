Sướng như bé Suchin được Cường Đô La và Đàm Thu Trang bạo chi cho không gian tiền tỷ vạn người mê

Hậu trường 26/07/2022 10:02

Những hình ảnh mới nhất của ái nữ nhà Đàm Thu Trang - Cường Đô La khiến netizen không khỏi chú ý tới background tiền tỷ phía sau.

Hiện nay trong làng giải trí Việt có rất nhiều richkid nhí nổi tiếng và được đông đảo người hâm mộ dành sự quan tâm nhất định và một trong số đó không thể không nhắc đến ái nữ nhà Cường Đô La và Đàm Thu Trang

Sướng như bé Suchin được Cường Đô La và Đàm Thu Trang bạo chi cho không gian tiền tỷ vạn người mê - Ảnh 1
Gia đình Cường Đô La và Đàm Thu Trang - Ảnh: Internet

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình đại gia khét tiếng ở Tây Nguyên, chính vì vậy mà bé Suchin luôn nhận về nhiều sự chú ý từ netizen. Bản thân cô bé cũng rất được fan yêu thích nhờ sự đáng yêu và vẻ mặt luôn yêu đời của mình mỗi khi được mẹ cho lên sóng trên MXH. 

Sướng như bé Suchin được Cường Đô La và Đàm Thu Trang bạo chi cho không gian tiền tỷ vạn người mê - Ảnh 2
Bé Suchin và mẹ - Ảnh: Internet

Bằng chứng là mới đây, gia đình Đàm Thu Trang - Cường Đô La lại lần nữa khiến dân tình "mắt tròn mắt dẹt" khi đăng ảnh loạt ảnh ái nữ Suchin vui đùa với background tiền tỷ phía sau. Được biết căn phòng mà Suchin chụp ảnh là phòng được dành riêng để bày biện và trang trí chỉ dành riêng cho hoạt động giải trí của cô bé. Trước đó, vợ chồng Đàm Thu Trang - Cường Đô La cũng đã nhiều lần cho căn phòng này lên sóng.

Sướng như bé Suchin được Cường Đô La và Đàm Thu Trang bạo chi cho không gian tiền tỷ vạn người mê - Ảnh 3

Sướng như bé Suchin được Cường Đô La và Đàm Thu Trang bạo chi cho không gian tiền tỷ vạn người mê - Ảnh 4
Căn phòng siêu đẹp của bé Suchin - Ảnh: Internet

Nhìn từ trên hình có thể dễ dàng nhận ra căn phòng của ái nữ nhà Đàm Thu Trang được lắp đặt màn hình lớn và máy chiếu để ái nữ xem hoạt hình, bày biện nhiều mô hình đồ chơi khủng. Chưa kể, không gian xung quanh căn phòng của cô công chúa bé nhỏ còn được thiết kế và trang trí với nhiều màu sắc hài hòa với nhau, tạo nên một nơi lý tưởng để Suchin có thể tha hồ chạy nhảy và nô đùa tùy ý mình. 

Sướng như bé Suchin được Cường Đô La và Đàm Thu Trang bạo chi cho không gian tiền tỷ vạn người mê - Ảnh 5
Cô bé thường chơi đùa trong căn phòng này - Ảnh: Internet

Dù không tiết lộ chi phí, song căn phòng giải trí dành riêng cho Suchin của gia đình Đàm Thu Trang - Cường Đô La cũng được netizen nhận định ''cặp cha mẹ bạo chi nhất showbiz Việt''  bởi độ lộng lẫy, xa hoa. 

Bùi Tiến Dũng vẫn vấp phải sai lầm cố hữu, bỏ lỡ “cơ hội vàng” ghi điểm với thầy Park

Bùi Tiến Dũng vẫn vấp phải sai lầm cố hữu, bỏ lỡ “cơ hội vàng” ghi điểm với thầy Park

Thủ môn Bùi Tiến Dũng chưa cho thấy dấu hiệu cải thiện phong độ dù liên tục được trao cơ hội bắt chính tại CLB TP.HCM.

Xem thêm
Từ khóa:   Cường Đô la Cường Đô La và Đàm Thu Trang bé Suchin

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Dinh dưỡng 1 giờ 22 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 2 giờ 22 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 3 giờ 22 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 4 giờ 22 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 5 giờ 22 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 6 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An