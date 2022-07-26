Sướng như bé Suchin được Cường Đô La và Đàm Thu Trang bạo chi cho không gian tiền tỷ vạn người mê

Hiện nay trong làng giải trí Việt có rất nhiều richkid nhí nổi tiếng và được đông đảo người hâm mộ dành sự quan tâm nhất định và một trong số đó không thể không nhắc đến ái nữ nhà Cường Đô La và Đàm Thu Trang.

Gia đình Cường Đô La và Đàm Thu Trang - Ảnh: Internet

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình đại gia khét tiếng ở Tây Nguyên, chính vì vậy mà bé Suchin luôn nhận về nhiều sự chú ý từ netizen. Bản thân cô bé cũng rất được fan yêu thích nhờ sự đáng yêu và vẻ mặt luôn yêu đời của mình mỗi khi được mẹ cho lên sóng trên MXH.