NSND Tự Long: Cuộc sống gia đình hạnh phúc viên mãn, sự nghiệp thăng hoa ở tuổi 48 khiến người người ngưỡng mộ

NSND Tự Long trong những ngày vừa qua có lẽ là người đang hạnh phúc nhất ở thời điểm hiện tại khi vừa chào đón cậu con trai của mình. Trong niềm vui sướng tột độ, nam diễn viên không giấu nổi niềm hạnh phúc và vui mừng khi tự tay chia sẻ hình ảnh con trai mới sinh cùng những vần thơ đầy xúc động do chính bản thân anh sáng tác: "Thành phố đã chìm trong giấc ngủ. Con tôi cũng đủ tháng đủ ngày. Chỉ cầu mong bà đỡ mát tay. Để con bình an chào thế giới. Mẹ còn đau hơn những lần trước. Chắc vì con là đấng nam nhi. Vật vã trên bàn cùng kíp trực. Bố đứng ngồi chẳng giống một ai. Chờ đợi từng cơn nghe con khóc... Trời ơi tiếng con tôi khóc rồi. Tạ ơn trời Phật ơn tiên tổ. Cảm ơn vợ người mang nặng đẻ đau. Chào mừng con đến với gia đình...".

Nam nghệ sĩ mừng rỡ thông báo con trai vừa ra đời trên MXH - Ảnh: Chụp màn hình

NSND Tự Long cùng 2 cô con gái chăm sóc em út trong nhà - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết đến nhiều nhất với vai trò nghệ sĩ hài trong các chương trình truyền hình Gặp nhau cuối tuần, Gặp nhau cuối năm, Chém chuối cuối tuần và Ơn giời cậu đây rồi! trên sóng VTV. Ngoài ra anh còn là một nghệ sĩ chèo của đoàn chèo Tổng cục Hậu cần thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam.