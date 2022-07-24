NSND Tự Long: Cuộc sống gia đình hạnh phúc viên mãn, sự nghiệp thăng hoa ở tuổi 48 khiến người người ngưỡng mộ

NSND Tự Long đang trong những ngày tháng hạnh phúc nhất khi vừa chào đón quý tử ra đời mới đây.
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NSND Tự Long trong những ngày vừa qua có lẽ là người đang hạnh phúc nhất ở thời điểm hiện tại khi vừa chào đón cậu con trai của mình. Trong niềm vui sướng tột độ, nam diễn viên không giấu nổi niềm hạnh phúc và vui mừng khi tự tay chia sẻ hình ảnh con trai mới sinh cùng những vần thơ đầy xúc động do chính bản thân anh sáng tác: "Thành phố đã chìm trong giấc ngủ. Con tôi cũng đủ tháng đủ ngày. Chỉ cầu mong bà đỡ mát tay. Để con bình an chào thế giới. Mẹ còn đau hơn những lần trước. Chắc vì con là đấng nam nhi. Vật vã trên bàn cùng kíp trực. Bố đứng ngồi chẳng giống một ai. Chờ đợi từng cơn nghe con khóc... Trời ơi tiếng con tôi khóc rồi. Tạ ơn trời Phật ơn tiên tổ. Cảm ơn vợ người mang nặng đẻ đau. Chào mừng con đến với gia đình...".
Được biết đến nhiều nhất với vai trò nghệ sĩ hài trong các chương trình truyền hình Gặp nhau cuối tuần, Gặp nhau cuối năm, Chém chuối cuối tuần và Ơn giời cậu đây rồi! trên sóng VTV. Ngoài ra anh còn là một nghệ sĩ chèo của đoàn chèo Tổng cục Hậu cần thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam.
Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật rực rỡ, Tự Long còn có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn khi có một gia đình đình đầy ắp tình yêu thương. Vợ anh là Minh Nguyệt - giảng viên của ĐH Văn hóa Nghệ thuật - Quân đội. Ngoài công việc, anh dành hầu hết thời gian cho vợ và các con, không ngần ngại giúp đỡ vợ việc nhà và chăm con.
Hiện NSND Tự Long là sĩ quan quân đội hàm Đại tá, nghệ sĩ chèo, diễn viên và người dẫn chương trình. Anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú (2012) và danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (2015), hiện là Phó giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội. Ngoài ra, nam diễn viên còn được rất nhiều khán giả yêu mến bởi những phần diễn hài hước và duyên dáng trong các chương trình giải trí.
Sau tất cả, người hâm mộ cũng tỏ ra hạnh phúc lây trước những gì mà NSND Tự Long đang có vào lúc này và netizen cũng luôn mong muốn nam nghệ sĩ sẽ luôn vui vẻ, gia đình ấm êm như ở thời điểm hiện tại để anh còn có thể cho ra mắt những vai diễn hay, ấn tượng trên sân khấu.