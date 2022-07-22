Hậu chồng gặp biến cố, bà xã Hồng Đăng tiết lộ tâm trạng hiện tại chỉ bằng một câu nói: 'Đừng nản lòng, hãy cố gắng lên'

Hậu trường 22/07/2022 11:59

Mới đây bà xã Hồng Đăng vừa đăng dòng trạng thái trên MXH cho thấy bản thân đang trong tình trạng lạc, nỗ lực để vượt qua biến cố.

Thời gian gần đây, câu chuyện xoay quanh về việc nam diễn viên Hồng Đăng đang nhận về rất nhiều sự quan tâm từ phía khán giả khi anh được cho là có liên quan đến vụ việc 2 công dân Việt Nam bị bắt bên Tây Ban Nha về tội xâm hại tình dục đối với trẻ vị thành niên 17 tuổi và xâm phạm quyền riêng tư. Được biến đến là một trong những nam diễn viên nổi tiếng hàng đầu trong ''vũ trụ điện ảnh VTV'' thế nên ngay sau khi vừa xảy ra thông tin trên những gì liên quan đến anh chàng đều trở thành tin tức nóng bỏng được nhiều người để mắt đến. 

Hậu chồng gặp biến cố, bà xã Hồng Đăng tiết lộ tâm trạng hiện tại chỉ bằng một câu nói: 'Đừng nản lòng, hãy cố gắng lên' - Ảnh 1
Hồng Đăng và bà xã Nguyễn Anh Đào - Ảnh: Internet

Đáng chú ý nhất không thể không nhắc đến chính là bà xã của nam diễn viên - Nguyễn Anh Đào. Cụ thể, mới đây trên MXH bà xã của anh đã bất ngờ đăng tài dòng trạng thái cho biết tâm trạng sau chuỗi thời gian ồn ào vừa qua liên quan đến vụ việc của chồng: "Sẽ có những đoạn đường mà bạn phải vừa đi vừa khóc. Đừng nản lòng, hãy cố gắng lên". 

Hậu chồng gặp biến cố, bà xã Hồng Đăng tiết lộ tâm trạng hiện tại chỉ bằng một câu nói: 'Đừng nản lòng, hãy cố gắng lên' - Ảnh 2
Bài đăng mới nhất của cô nàng trên MXH - Ảnh: chụp màn hình
Hậu chồng gặp biến cố, bà xã Hồng Đăng tiết lộ tâm trạng hiện tại chỉ bằng một câu nói: 'Đừng nản lòng, hãy cố gắng lên' - Ảnh 3
Anh Đào gửi lời cảm ơn đến những ai vừa chúc phúc cho gia đình mình - Ảnh: chụp màn hình

Ngay sau khi bài viết được đăng tải, đã nhận về không ít hàng trăm lượt tương tác và hầu hết mọi người đều cầu chúc những gì tốt đẹp nhất sẽ xảy đến với gia đình của cô. Đồng thời, Anh Đào cũng không quên nói lời cảm ơn sâu sắc đến với những ai vẫn luôn yêu thương mái ấm của mình: “Mẹ Nhím xin cám ơn tất cả lời động viên, an ủi của anh chị em, cô bác đã dành cho mình, trân quý vô cùng luôn ạ. Yêu thương cả nhà nhiều, mẹ Nhím sẽ cố gắng hết mình!”, “Sóng gió sẽ bất ngờ ập đến bất cứ lúc nào e nhỉ, vậy nên chị em mình phải cố gắng thôi”.

Hậu chồng gặp biến cố, bà xã Hồng Đăng tiết lộ tâm trạng hiện tại chỉ bằng một câu nói: 'Đừng nản lòng, hãy cố gắng lên' - Ảnh 4
Người hâm mộ gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến với gia đình của Hồng Đăng và Anh Đào - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại về phía ông xã của Nguyễn Anh Đào, mới đây dẫn theo nguồn tin từ báo Người Lao Động, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết vụ việc hiện vẫn đang trong quá trình điều tra.

Mới đây, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã liên hệ với cơ quan phụ trách cư trú người nước ngoài của Tây Ban Nha đề nghị hỗ trợ thủ tục thị thực lưu trú cho 2 công dân này.

Hậu chồng gặp biến cố, bà xã Hồng Đăng tiết lộ tâm trạng hiện tại chỉ bằng một câu nói: 'Đừng nản lòng, hãy cố gắng lên' - Ảnh 5
Gia đình hạnh phúc của nam diễn viên - Ảnh: Internet

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán đang tiếp tục theo dõi sát vụ việc, giữ liên hệ chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại và công dân, triển khai các biện pháp hỗ trợ công dân kịp thời theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và sở tại.

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