Diễn viên Việt Anh: Sự nghiệp thành công mỹ mãn nhưng đường tình duyên lại lận đận và kém may mắn đến lạ thường

Hậu trường 20/07/2022 10:12

Sự nghiệp đầy rẫy những vinh quang nhưng Việt Anh lại khá lận đận trong chuyện tình duyên của mình.

Nhắc đến những diễn viên truyền hình nổi tiếng không thể không nhắc đến Việt Anh. Được coi là một trong những nam diễn viên hàng đầu tại Việt Nam nhờ vào khả năng diễn xuất tài tình, các tác phẩm có sự góp mặt của anh luôn mang đến cho người xem một cảm giác phấn khích khi được chứng kiến con người này hóa trang tài tình trong mỗi nhân vật mà anh đảm nhận. Tiêu biểu có thể kể đến một số vai diễn nổi tiếng như Phan Hải trong Người Phán Xử hay vai Hoàng trong Hướng Dương Ngược Nắng....

Diễn viên Việt Anh: Sự nghiệp thành công mỹ mãn nhưng đường tình duyên lại lận đận và kém may mắn đến lạ thường - Ảnh 1
Nam diễn viên Việt Anh - Ảnh: Internet

Có một sự nghiệp đầy ắp những vinh quang mà biết bao người mong muốn có được nhưng trong những thành tích lấy lững đó người ta lại được nhìn thấy một Việt Anh cô đơn đến lạ thường bởi lẽ anh chưa hề có một cuộc tình nào trọn vẹn với người mình yêu cả. 

Còn nhớ thời điểm đang gây chú ý bởi vai diễn Cao Thanh Lâm trong Chạy án, diễn viên Việt Anh khiến khán giả bất ngờ khi công khai chuyện “về chung một nhà" với biên tập viên Thùy Linh.

Diễn viên Việt Anh: Sự nghiệp thành công mỹ mãn nhưng đường tình duyên lại lận đận và kém may mắn đến lạ thường - Ảnh 2
Việt Anh và Thùy Linh thuở còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Tại thời điểm đó, cặp đôi nhận được nhiều sự tán thành và chúc phúc từ phía người hâm mộ và bạn bè. Cả hai cũng nhanh chóng đáp lại tình cảm mà mọi người dành cho mình khi đón con gái đầu lòng. Tưởng chừng như 3 người sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh nhau nhưng đáng tiếc mối tình đã phải dừng lại chỉ sau 3 năm ngắn ngủi. 

Diễn viên Việt Anh: Sự nghiệp thành công mỹ mãn nhưng đường tình duyên lại lận đận và kém may mắn đến lạ thường - Ảnh 3
Nam diễn viên bật khóc khi nói về hôn nhân đầu tiên của mình - Ảnh: Internet

Thậm chí, đây còn là một trong những lý do khiến anh cho tới thời điểm này vẫn chưa thể gặp được con gái của mình bởi Thùy Linh và con đã qua bên nước ngoài sinh sống. Chia sẻ trong buổi họp báo ra mắt phim “Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ”, nam diễn viên cũng đã có đôi lời khiến mọi người ai nấy cũng đều xúc động: “Khi hôn nhân đổ vỡ, tôi chưa tròn 30 tuổi, không ý thức được hết về trách nhiệm, vai trò của một người cha, không thể lo chu toàn cho con. Tôi hy vọng rằng khi phim phát sóng, Dâu Tây sẽ xem được phim và cũng sẽ hiểu được tình cảm của tôi dành cho con là thế nào”.

Diễn viên Việt Anh: Sự nghiệp thành công mỹ mãn nhưng đường tình duyên lại lận đận và kém may mắn đến lạ thường - Ảnh 4
Việt Anh và Hương Trần vẫn giữ được mối quan hệ tốt sau khi ly hôn - Ảnh: Internet

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ đầu tiên, Việt Anh trở lại hoạt động nghệ thuật. Đến năm 2014, anh công khai tình cảm với Hương Trần. Năm 2015, Việt Anh đăng ký kết hôn với người đẹp Hương Trần nhưng cũng giống như hôn nhân lần trước mối tình này của nam diễn viên cũng đã kết thúc vào hồi tháng 6/2019 trong vô vàn tiếc nuối từ khán giả. Sau khi ly hôn lần hai, Việt Anh quyết định Nam tiến để xây dựng sự nghiệp. Dẫu vậy, anh cũng vướng phải tin đồn hẹn hò với Quỳnh Nga.

Theo đó sau nhiều dự án phim, cặp đôi Việt Anh - Quỳnh Nga được netizen tích cực "đẩy thuyền" vì độ ăn ý trên màn ảnh lẫn ngoài đời thực. Không dưới một lần, cặp đôi bị netizen "soi" được khoảnh khắc đang ở mối quan hệ "trên tình bạn dưới tình yêu".

Diễn viên Việt Anh: Sự nghiệp thành công mỹ mãn nhưng đường tình duyên lại lận đận và kém may mắn đến lạ thường - Ảnh 5
Việt Anh và Quỳnh Nga hiện đang vướng phải tinh đồn yêu nhau - Ảnh: Internet

Dù vướng nghi vấn "phim giả tình thật", thế nhưng cả Việt Anh và Quỳnh Nga đều thẳng thắn lên tiếng phủ nhận và cho rằng cả hai chỉ dừng lại ở mức bạn bè, anh em thân thiết.

Sau tất cả, người hâm mộ vẫn luôn muốn nam diễn viên trong tương lai sẽ có thể tìm được bến đỗ đích thực của đời mình bởi lẽ sau những vấp ngã trong tình yêu của mình thì Việt Anh hoàn toàn xứng đáng với điều đó. 

Nghệ sĩ Hữu Tiến: "Hồi đó, diễn viên điện ảnh đứng đầu chỉ có Quyền Linh, nhưng vẫn nghèo"

Nghệ sĩ Hữu Tiến: "Hồi đó, diễn viên điện ảnh đứng đầu chỉ có Quyền Linh, nhưng vẫn nghèo"

"Chúng tôi cùng nhau trải qua khoảng thời gian chân ướt chân ráo, cơm ăn không đủ no hoặc phải ngồi ăn cháo cạnh toilet của trường" – diễn viên Hữu Tiến nói.

Xem thêm
Từ khóa:   Việt Anh Quỳnh Nga và Việt Anh Hương Trần - Việt Anh

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 4 giờ 22 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An