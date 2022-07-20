Diễn viên Việt Anh: Sự nghiệp thành công mỹ mãn nhưng đường tình duyên lại lận đận và kém may mắn đến lạ thường

Có một sự nghiệp đầy ắp những vinh quang mà biết bao người mong muốn có được nhưng trong những thành tích lấy lững đó người ta lại được nhìn thấy một Việt Anh cô đơn đến lạ thường bởi lẽ anh chưa hề có một cuộc tình nào trọn vẹn với người mình yêu cả.

Nhắc đến những diễn viên truyền hình nổi tiếng không thể không nhắc đến Việt Anh . Được coi là một trong những nam diễn viên hàng đầu tại Việt Nam nhờ vào khả năng diễn xuất tài tình, các tác phẩm có sự góp mặt của anh luôn mang đến cho người xem một cảm giác phấn khích khi được chứng kiến con người này hóa trang tài tình trong mỗi nhân vật mà anh đảm nhận. Tiêu biểu có thể kể đến một số vai diễn nổi tiếng như Phan Hải trong Người Phán Xử hay vai Hoàng trong Hướng Dương Ngược Nắng....

Tại thời điểm đó, cặp đôi nhận được nhiều sự tán thành và chúc phúc từ phía người hâm mộ và bạn bè. Cả hai cũng nhanh chóng đáp lại tình cảm mà mọi người dành cho mình khi đón con gái đầu lòng. Tưởng chừng như 3 người sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh nhau nhưng đáng tiếc mối tình đã phải dừng lại chỉ sau 3 năm ngắn ngủi.

Còn nhớ thời điểm đang gây chú ý bởi vai diễn Cao Thanh Lâm trong Chạy án, diễn viên Việt Anh khiến khán giả bất ngờ khi công khai chuyện “về chung một nhà" với biên tập viên Thùy Linh.

Nam diễn viên bật khóc khi nói về hôn nhân đầu tiên của mình - Ảnh: Internet

Thậm chí, đây còn là một trong những lý do khiến anh cho tới thời điểm này vẫn chưa thể gặp được con gái của mình bởi Thùy Linh và con đã qua bên nước ngoài sinh sống. Chia sẻ trong buổi họp báo ra mắt phim “Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ”, nam diễn viên cũng đã có đôi lời khiến mọi người ai nấy cũng đều xúc động: “Khi hôn nhân đổ vỡ, tôi chưa tròn 30 tuổi, không ý thức được hết về trách nhiệm, vai trò của một người cha, không thể lo chu toàn cho con. Tôi hy vọng rằng khi phim phát sóng, Dâu Tây sẽ xem được phim và cũng sẽ hiểu được tình cảm của tôi dành cho con là thế nào”.

Việt Anh và Hương Trần vẫn giữ được mối quan hệ tốt sau khi ly hôn - Ảnh: Internet

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ đầu tiên, Việt Anh trở lại hoạt động nghệ thuật. Đến năm 2014, anh công khai tình cảm với Hương Trần. Năm 2015, Việt Anh đăng ký kết hôn với người đẹp Hương Trần nhưng cũng giống như hôn nhân lần trước mối tình này của nam diễn viên cũng đã kết thúc vào hồi tháng 6/2019 trong vô vàn tiếc nuối từ khán giả. Sau khi ly hôn lần hai, Việt Anh quyết định Nam tiến để xây dựng sự nghiệp. Dẫu vậy, anh cũng vướng phải tin đồn hẹn hò với Quỳnh Nga.

Theo đó sau nhiều dự án phim, cặp đôi Việt Anh - Quỳnh Nga được netizen tích cực "đẩy thuyền" vì độ ăn ý trên màn ảnh lẫn ngoài đời thực. Không dưới một lần, cặp đôi bị netizen "soi" được khoảnh khắc đang ở mối quan hệ "trên tình bạn dưới tình yêu".

Việt Anh và Quỳnh Nga hiện đang vướng phải tinh đồn yêu nhau - Ảnh: Internet

Dù vướng nghi vấn "phim giả tình thật", thế nhưng cả Việt Anh và Quỳnh Nga đều thẳng thắn lên tiếng phủ nhận và cho rằng cả hai chỉ dừng lại ở mức bạn bè, anh em thân thiết.

Sau tất cả, người hâm mộ vẫn luôn muốn nam diễn viên trong tương lai sẽ có thể tìm được bến đỗ đích thực của đời mình bởi lẽ sau những vấp ngã trong tình yêu của mình thì Việt Anh hoàn toàn xứng đáng với điều đó.