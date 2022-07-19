Bé Winnie tập tành đi giày cao gót, netizen trêu chọc phong cách đi catwalk còn chuẩn hơn cả Đông Nhi

Hậu trường 19/07/2022 10:06

Bé Winnie nhà Đông Nhi vẫn không ngừng làm khán giả thôi yêu thích với loạt khoảnh khắc đáng yêu mới đây.

Bé Ông Yên Nhi hay còn được biết với cái tên Winnie Ông là ái nữ nhà Đông Nhi - Ông Cao Thắng. Cũng giống như bao con cái của những người nổi tiếng khác, bé Winnie cũng nhận được rất nhiều sự chú ý từ người hâm mộ, nhất là những hành động đáng yêu của cô bé luôn làm netizen cảm thấy dễ thương hết nấc. 

Bé Winnie tập tành đi giày cao gót, netizen trêu chọc phong cách đi catwalk còn chuẩn hơn cả Đông Nhi - Ảnh 1
Mái ấm gia đình của Đông Nhi và Ông Cao Thắng - Ảnh: chụp màn hình

Mới đây, mẹ Đông Nhi vừa "ra lò" loạt khoảnh khắc mới của ái nữ khiến dân tình không khỏi phì cười trước hành động đi giày cao gót của con gái Ông Cao Thắng. Nữ ca sĩ dí dỏm cho biết ái nữ đang tập tành đi catwalk chuẩn người mẫu nhí. Vì đôi chân còn khá ngắn nên con gái Đông Nhi có thể vừa mang con gót vừa ngồi lên đế giày khiến khán giả thích thú vì khoảnh khắc quá đáng yêu.

Bé Winnie tập tành đi giày cao gót, netizen trêu chọc phong cách đi catwalk còn chuẩn hơn cả Đông Nhi - Ảnh 2
Bé Winnie tập tành đi giày cao gót, netizen trêu chọc phong cách đi catwalk còn chuẩn hơn cả Đông Nhi - Ảnh 3
Bài đăng mới nhất của Đông Nhi trên MXH - Ảnh: chụp màn hình

Đông Nhi chia sẻ hình ảnh của con gái cưng cùng dòng trạng thái: "Công nhận bà ngoại có đôi guốc thần kì quá, đi mỏi chân thì ngồi nghỉ vừa in". Nhìn vào loạt ảnh có thể thấy, Winnie đang "tập tành đi catwalk" trên đôi guốc cao gót của bà ngoại. Nhưng thay vì đi một cách như bình thường, cô bé lại biến đôi guốc có thêm công dụng mới khi làm ghế để ngồi và thật ngạc nhiên khi nó lại vừa in với bé Winnie. 

Bé Winnie tập tành đi giày cao gót, netizen trêu chọc phong cách đi catwalk còn chuẩn hơn cả Đông Nhi - Ảnh 4
Bé Winnie biến đôi guốc thành chiếc ghế để ngồi nghỉ mệt - Ảnh: chụp màn hình

Chứng kiến hình ảnh đó không ít người tỏ ra cảm thấy cô bé trông thật đáng yêu. Nhiều người còn cho rằng cô bé có khi còn đi catwalk chuẩn hơn cả người mẹ nổi tiếng của mình đấy chứ. 

Bé Winnie tập tành đi giày cao gót, netizen trêu chọc phong cách đi catwalk còn chuẩn hơn cả Đông Nhi - Ảnh 5
Khán giả tỏ ra phấn khích trước loạt khoảnh khắc đáng yêu của con gái Đông Nhi - Ảnh: chụp màn hình

Con gái Đông Nhi sở hữu gương mặt xinh xắn, đáng yêu và có nhiều biểu cảm "đốn tim" khán giả. Thậm chí một số bộ phận netizen còn cho rằng, nhóc tì hứa hẹn sẽ là một ngôi sao tỏa sáng trong tương lai.

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Từ khóa:   Đông Nhi bé Winnie Đông Nhi và Ông Cao Thắng

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