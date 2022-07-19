Bé Winnie tập tành đi giày cao gót, netizen trêu chọc phong cách đi catwalk còn chuẩn hơn cả Đông Nhi

Bé Ông Yên Nhi hay còn được biết với cái tên Winnie Ông là ái nữ nhà Đông Nhi - Ông Cao Thắng. Cũng giống như bao con cái của những người nổi tiếng khác, bé Winnie cũng nhận được rất nhiều sự chú ý từ người hâm mộ, nhất là những hành động đáng yêu của cô bé luôn làm netizen cảm thấy dễ thương hết nấc.

Mái ấm gia đình của Đông Nhi và Ông Cao Thắng - Ảnh: chụp màn hình

Mới đây, mẹ Đông Nhi vừa "ra lò" loạt khoảnh khắc mới của ái nữ khiến dân tình không khỏi phì cười trước hành động đi giày cao gót của con gái Ông Cao Thắng. Nữ ca sĩ dí dỏm cho biết ái nữ đang tập tành đi catwalk chuẩn người mẫu nhí. Vì đôi chân còn khá ngắn nên con gái Đông Nhi có thể vừa mang con gót vừa ngồi lên đế giày khiến khán giả thích thú vì khoảnh khắc quá đáng yêu.