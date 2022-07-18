Đám tang đẫm nước mắt tiễn biệt cố nghệ sĩ Giang Còi về nơi yên nghỉ cuối cùng, con gái xúc động: 'Tôi không dám tin đó là sự thật'

Hậu trường 18/07/2022 11:35

Mới đây, tang lễ của cố nghệ sĩ Giang Còi đã được tổ chức tại nhà riêng trước sự có mặt của người thân, gia đình và bạn bè.

Mới đây vào sáng ngày 18/07/2022, đã diễn ra lễ viếng cố nghệ sĩ Giang Còi tại tư gia trú tại tổ 9, thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.Tại đây, có rất đông đảo người thân và anh em đồng nghiệp thân thiết của nam nghệ sĩ đã tới thăm và cảm thấy tiếc thương sau sự ra đi của ông. 

Đám tang đẫm nước mắt tiễn biệt cố nghệ sĩ Giang Còi về nơi yên nghỉ cuối cùng, con gái xúc động: 'Tôi không dám tin đó là sự thật' - Ảnh 1
Cố nghệ sĩ Giang Còi - Ảnh: Internet

Tang lễ của nghệ sĩ Giang Còi được tổ chức đơn giản, lễ viếng diễn ra trong 2 ngày 18 và 19/7. Sự ra đi của nghệ cố nghệ sĩ Giang Còi đã để lại niềm tiếc thương vô hạn. Trong đó không thể không nhắc đến những mất mắt mà người thân của Giang Còi phải chịu. Đặc biệt là cô con gái thứ 3 của nam nghệ sĩ - Ngọc Anh xúc động cho biết: “Ba tôi đã mất gần 1 năm trước đó vì dịch bệnh nên tang lễ của ba tôi chưa được diễn ra. Đến hôm, khi dịch bệnh đã lắng xuống gia đình mới tổ chức tang lễ cho ba tôi. Tôi chờ ngày này đã rất lâu rồi”.

Đám tang đẫm nước mắt tiễn biệt cố nghệ sĩ Giang Còi về nơi yên nghỉ cuối cùng, con gái xúc động: 'Tôi không dám tin đó là sự thật' - Ảnh 2
 
Đám tang đẫm nước mắt tiễn biệt cố nghệ sĩ Giang Còi về nơi yên nghỉ cuối cùng, con gái xúc động: 'Tôi không dám tin đó là sự thật' - Ảnh 3
Ngọc Anh cho biết cô đã chờ ngày này từ rất lâu để có làm điều này cho ba - Ảnh: Internet

Nhớ lại ngày tháng bên cạnh ba tại bệnh viện, Ngọc Anh cho biết đó vẫn luôn là những ngày tháng mà cô sẽ nhớ mãi: “Hai ba con chăm nhau trong viện, khi đó ba an ủi tôi sau này ba mất cố gắng tự đứng lên”.

Ngọc Anh tâm sự vì đã biết trước bệnh tình của ba nhưng sự ra đi của ba khiến cô chưa tin được sự thật: “Khi phát hiện ra bệnh, ba tôi đi khám bác sĩ nói sẽ sống được 2 năm nhưng chỉ 8 tháng sau ba tôi đã mất khiến tôi không dám tin đó là sự thật”.

Đám tang đẫm nước mắt tiễn biệt cố nghệ sĩ Giang Còi về nơi yên nghỉ cuối cùng, con gái xúc động: 'Tôi không dám tin đó là sự thật' - Ảnh 4
Khung cảnh nhà của cố nghệ sĩ Giang Còi - Ảnh: Internet

Nghệ sĩ Giang Còi tên thật là Lê Hồng Giang, sinh năm 1962 ở Hà Nội. Ông tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh, học cùng lớp với nghệ sĩ Chiều Xuân, Bùi Thạc Chuyên, Tú Oanh. Ông được yêu mến qua nhiều vai hài trong chương trình "Gặp nhau cuối tuần", đặc biệt là các vai kết hợp cùng nghệ sĩ Văn Hiệp, Quang Tèo. Nam nghệ sĩ đã trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ và có 3 người con trai, 1 người con gái.

 

Cư dân mạng bất ngờ với phản ứng của Du Uyên trước tin đồn Đạt G và Cindy Lư 'gương vỡ lại lành'

Cư dân mạng bất ngờ với phản ứng của Du Uyên trước tin đồn Đạt G và Cindy Lư 'gương vỡ lại lành'

Phản ứng của Du Uyên không khỏi khiến nhiều người phải cảm thấy bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   Giang Còi Giang Còi qua đời NS Giang Còi cố nghệ sĩ Giang Còi

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 4 giờ 21 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An