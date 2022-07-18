Mới đây, tang lễ của cố nghệ sĩ Giang Còi đã được tổ chức tại nhà riêng trước sự có mặt của người thân, gia đình và bạn bè.
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Mới đây vào sáng ngày 18/07/2022, đã diễn ra lễ viếng cố nghệ sĩ Giang Còi tại tư gia trú tại tổ 9, thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.Tại đây, có rất đông đảo người thân và anh em đồng nghiệp thân thiết của nam nghệ sĩ đã tới thăm và cảm thấy tiếc thương sau sự ra đi của ông.
Tang lễ của nghệ sĩ Giang Còi được tổ chức đơn giản, lễ viếng diễn ra trong 2 ngày 18 và 19/7. Sự ra đi của nghệ cố nghệ sĩ Giang Còi đã để lại niềm tiếc thương vô hạn. Trong đó không thể không nhắc đến những mất mắt mà người thân của Giang Còi phải chịu. Đặc biệt là cô con gái thứ 3 của nam nghệ sĩ - Ngọc Anh xúc động cho biết: “Ba tôi đã mất gần 1 năm trước đó vì dịch bệnh nên tang lễ của ba tôi chưa được diễn ra. Đến hôm, khi dịch bệnh đã lắng xuống gia đình mới tổ chức tang lễ cho ba tôi. Tôi chờ ngày này đã rất lâu rồi”.
Nhớ lại ngày tháng bên cạnh ba tại bệnh viện, Ngọc Anh cho biết đó vẫn luôn là những ngày tháng mà cô sẽ nhớ mãi: “Hai ba con chăm nhau trong viện, khi đó ba an ủi tôi sau này ba mất cố gắng tự đứng lên”.
Ngọc Anh tâm sự vì đã biết trước bệnh tình của ba nhưng sự ra đi của ba khiến cô chưa tin được sự thật: “Khi phát hiện ra bệnh, ba tôi đi khám bác sĩ nói sẽ sống được 2 năm nhưng chỉ 8 tháng sau ba tôi đã mất khiến tôi không dám tin đó là sự thật”.
Nghệ sĩ Giang Còi tên thật là Lê Hồng Giang, sinh năm 1962 ở Hà Nội. Ông tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh, học cùng lớp với nghệ sĩ Chiều Xuân, Bùi Thạc Chuyên, Tú Oanh. Ông được yêu mến qua nhiều vai hài trong chương trình "Gặp nhau cuối tuần", đặc biệt là các vai kết hợp cùng nghệ sĩ Văn Hiệp, Quang Tèo. Nam nghệ sĩ đã trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ và có 3 người con trai, 1 người con gái.