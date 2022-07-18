Mới đây vào sáng ngày 18/07/2022, đã diễn ra lễ viếng cố nghệ sĩ Giang Còi tại tư gia trú tại tổ 9, thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.Tại đây, có rất đông đảo người thân và anh em đồng nghiệp thân thiết của nam nghệ sĩ đã tới thăm và cảm thấy tiếc thương sau sự ra đi của ông.

Cố nghệ sĩ Giang Còi - Ảnh: Internet

Tang lễ của nghệ sĩ Giang Còi được tổ chức đơn giản, lễ viếng diễn ra trong 2 ngày 18 và 19/7. Sự ra đi của nghệ cố nghệ sĩ Giang Còi đã để lại niềm tiếc thương vô hạn. Trong đó không thể không nhắc đến những mất mắt mà người thân của Giang Còi phải chịu. Đặc biệt là cô con gái thứ 3 của nam nghệ sĩ - Ngọc Anh xúc động cho biết: “Ba tôi đã mất gần 1 năm trước đó vì dịch bệnh nên tang lễ của ba tôi chưa được diễn ra. Đến hôm, khi dịch bệnh đã lắng xuống gia đình mới tổ chức tang lễ cho ba tôi. Tôi chờ ngày này đã rất lâu rồi”.