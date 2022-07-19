Tiễn đưa cố nghệ sĩ Giang Còi lần cuối về với đất mẹ: Người thân suy sụp, bạn bè bật khóc không nói nên lời

Hậu trường 19/07/2022 16:36

Hình ảnh người thân suy sụp và bạn bè bật khóc trong ngày tiễn đưa cố nghệ sĩ Giang Còi lần cuối không khỏi khiến mọi người xung quanh cảm thấy xúc động.

Nghệ sĩ Giang Còi tên thật là Lê Hồng Giang, sinh năm 1962 ở Hà Nội. Ông tốt nghiệp Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, học cùng lớp với nghệ sĩ Chiều Xuân, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Nam nghệ sĩ được khán giả yêu mến qua các vai hài trong chương trình Gặp nhau cuối tuần, các vai diễn nông dân trên màn ảnh nhỏ, đặc biệt là khi kết hợp cùng các nghệ sĩ Quang Tèo, Văn Hiệp.

Vất vả chuyện gia đình với 4 người con sau 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, nghệ sĩ Giang Còi trước đây được bạn bè biết đến là người tham công tiếc việc và say nghề. Chính vì vậy, mà khán giả lại có thêm lý do để tỏ ra tiếc thương trước sự ra đi của nam nghệ sĩ. 

Tiễn đưa cố nghệ sĩ Giang Còi lần cuối về với đất mẹ: Người thân suy sụp, bạn bè bật khóc không nói nên lời - Ảnh 1

Tiễn đưa cố nghệ sĩ Giang Còi lần cuối về với đất mẹ: Người thân suy sụp, bạn bè bật khóc không nói nên lời - Ảnh 2
Người thân của cố nghệ sĩ Giang Còi trong lễ truy điệu - Ảnh: Internet 

Rạng sáng nay, lễ truy điệu cố nghệ sĩ Giang Còi được diễn ra vào hồi 7h5', ngày 21/6 năm Nhâm Dần (tức ngày 19/7/2022) tại tư gia, tiễn đưa ông tới nơi an nghỉ cuối cùng. Lễ an táng được cử hành trước 9h cùng ngày tại khu T5 - Đồi Thổ - Lạc Hồng Viên.

Tiễn đưa cố nghệ sĩ Giang Còi lần cuối về với đất mẹ: Người thân suy sụp, bạn bè bật khóc không nói nên lời - Ảnh 3
 Tiễn đưa cố nghệ sĩ Giang Còi lần cuối về với đất mẹ: Người thân suy sụp, bạn bè bật khóc không nói nên lời - Ảnh 4
Tiễn đưa cố nghệ sĩ Giang Còi lần cuối về với đất mẹ: Người thân suy sụp, bạn bè bật khóc không nói nên lời - Ảnh 5
Đông đảo anh em nghệ sĩ thân thiết cũng đã có mặt để tiễn đưa Giang Còi lần cuối - Ảnh: Internet

Có mặt từ rất sớm, cả bạn bè và người thân đều đã có hiện diện đông đủ để tiễn biệt cố nghệ sĩ lần cuối. Trong đó có những cái tên rất đỗi quen thuộc với khán giả như: Quang Tèo, Đinh Trà My, Tú Oanh, Nguyễn Lớp,....đều không giấu được sự xúc động khi chia tay người đồng nghiệp thân thiết. Người thân suy sụp tiễn biệt cố nghệ sĩ. Dòng người đông đúc tiễn đưa nghệ sĩ Giang Còi trong chặng đường cuối cùng.

Tiễn đưa cố nghệ sĩ Giang Còi lần cuối về với đất mẹ: Người thân suy sụp, bạn bè bật khóc không nói nên lời - Ảnh 6
 
Tiễn đưa cố nghệ sĩ Giang Còi lần cuối về với đất mẹ: Người thân suy sụp, bạn bè bật khóc không nói nên lời - Ảnh 7
Người thân khóc nất trong ngày tiễn đưa nam nghệ sĩ - Ảnh: Internet 

Trước đó trong buổi tang lễ, Ngọc Anh - con gái nghệ sĩ Giang Còi bật khóc khi nhắc về ba: "Khi phát hiện ra bệnh, ba tôi đi khám bác sĩ nói sẽ sống được 2 năm nhưng chỉ 8 tháng sau ba tôi đã mất khiến tôi không dám tin đó là sự thật"

Nghệ sĩ Giang Còi qua đời vào ngày 4/8/2021 sau hơn nửa năm chiến đấu không ngừng nghỉ với căn bệnh ung thư. Nghệ sĩ Giang Còi ra đi vào đúng thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nên gia đình chưa tổ chức tang lễ tại thời điểm đó. Đến nay, khi tình hình dịch bệnh đã ổn, gia đình tổ chức tang lễ cho cố nghệ sĩ Giang Còi. 

Trong di chúc để lại, cố nghệ sĩ Giang Còi muốn mình sẽ được chôn cất cùng cây đàn guitar, điếu cigar, ca khúc ông yêu thích và tràng pháo tay của những người yêu mến vang lên thay lời đưa tiễn. Như vậy là trọn vẹn một cuộc đời cống hiến.

Đám tang đẫm nước mắt tiễn biệt cố nghệ sĩ Giang Còi về nơi yên nghỉ cuối cùng, con gái xúc động: 'Tôi không dám tin đó là sự thật'

Đám tang đẫm nước mắt tiễn biệt cố nghệ sĩ Giang Còi về nơi yên nghỉ cuối cùng, con gái xúc động: 'Tôi không dám tin đó là sự thật'

Mới đây, tang lễ của cố nghệ sĩ Giang Còi đã được tổ chức tại nhà riêng trước sự có mặt của người thân, gia đình và bạn bè.

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