Cường Đô La và Đàm Thu Trang kỷ niệm 3 năm ngày cưới: Bình dị nhưng lại mang đến cảm giác hạnh phúc ấm áp đến lạ thường

Hậu trường 29/07/2022 10:18

Vừa qua vợ chồng Cường Đô La và Đàm Thu Trang đã kỷ niệm 3 năm ngày cưới, đáng chú ý buổi tiệc không hề hoành tráng như nhiều người tưởng tượng.

Cường Đô La và Đàm Thu Trang là một trong những cặp vợ chồng dù ít hoạt động trong showbiz nhưng luôn là bộ đôi được rất nhiều người quan tâm đến. Thậm chí một số bộ phận netizen còn tỏ ra ghen tị với hạnh phúc của cặp đôi khi 2 người luôn thể hiện sự quan tâm hết mực cho đối phương trong từng khoảnh khắc trong cuộc sống. 

Cường Đô La và Đàm Thu Trang kỷ niệm 3 năm ngày cưới: Bình dị nhưng lại mang đến cảm giác hạnh phúc ấm áp đến lạ thường - Ảnh 1
Vợ chồng Cường Đô La và Đàm Thu Trang - Ảnh: Internet

Mới đây, nam doanh nhân giàu có đã đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh ngọt ngào bên bà xã Đàm Thu Trang và cô công chú Suchin. Trong ảnh, Cường Đô la ôm con gái vào lòng, bé Suchin hôn môi mẹ đầy tình cảm. Cường Đô La bày tỏ: "Vậy là mình cưới nhau được 3 năm rồi Đàm Thu Trang nhỉ?". 

Cường Đô La và Đàm Thu Trang kỷ niệm 3 năm ngày cưới: Bình dị nhưng lại mang đến cảm giác hạnh phúc ấm áp đến lạ thường - Ảnh 2
Bài đăng của Cường Đô La trên MXH - Ảnh: Chụp màn hình

Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, với sự giàu có của mình. Vợ chồng Cường Đô La sẽ tổ chức một bữa tiệc hoành tráng trong ngày kỷ niệm 3 năm bên nhau nhưng không cả 2 lại lựa chọn cho mình cách ăn mừng bình dị nhất có thể nhưng nhìn 3 người tươi cười hạnh phúc đến như vậy, một số netizen còn cho rằng hạnh phúc quả thật đôi khi chỉ đến từ những điều giản đơn nhất trong cuộc sống. 

Cường Đô La và Đàm Thu Trang kỷ niệm 3 năm ngày cưới: Bình dị nhưng lại mang đến cảm giác hạnh phúc ấm áp đến lạ thường - Ảnh 3
Bữa tiệc chỉ diễn ra với sự góp mặt của 3 người - Ảnh: Chụp màn hình

Bạn bè, các fan của cặp đôi gửi lời chúc mừng và khen ngợi hạnh phúc của gia đình nhỏ: "Cả nhà thật tình cảm, ấm áp một gia đình!", "3năm cứ như ngày đầu", "Gia đình nhỏ, hạnh phúc to", Chúc gia đình Suchi bé nhỏ mãi hạnh phúc nè", "3 năm mà lãi được 1 cục vàng? Quá hiệu quả"...

Cường Đô La và Đàm Thu Trang kỷ niệm 3 năm ngày cưới: Bình dị nhưng lại mang đến cảm giác hạnh phúc ấm áp đến lạ thường - Ảnh 4
Bạn bè gửi lời chúc đến đôi vợ chồng - Ảnh: Chụp màn hình

Cường Đô La và Đàm Thu Trang kết hôn vào cuối năm 2019, sau 2 năm công khai tình cảm. Thời gian đầu, nhiều người còn cho rằng cả 2 rồi sẽ chẳng đi đến đâu. Tuy nhiên, Đàm Thu Trang dần chứng minh lý do vì sao mình là cô gái duy nhất được gia đình "đại gia phố núi" đồng ý cho bước chân vào gia tộc hào môn. 

Sau khi yêu Cường Đô La, Đàm Thu Trang đã rút khỏi showbiz và tập trung làm kinh doanh cùng chồng.  Không những vậy, cô yêu thương và chăm sóc Subeo - con riêng của Cường Đô La như con ruột. Subeo gọi Đàm Thu Trang là "mẹ" và được cô chăm sóc nhiều năm nay. 

Cường Đô La và Đàm Thu Trang kỷ niệm 3 năm ngày cưới: Bình dị nhưng lại mang đến cảm giác hạnh phúc ấm áp đến lạ thường - Ảnh 5
Gia đình Cường Đô La - Đàm Thu Trang - Ảnh: Chụp màn hình

Năm 2020, Cường Đô La và Đàm Thu Trang chào đón con gái đầu lòng tên Suchin Tuệ San. Bé sở hữu ngoại hình xinh xắn, đáng yêu, và được nhận xét càng lớn càng giống ba y đúc. 

Sau khi có con, Cường Đô La được mệnh danh là "ông bố quốc dân" khi chăm bẵm con nhỏ hết mực. Anh thừa nhận cuộc sống hiện tại là sáng làm sếp, chiều tối làm vú em không lương. Dù vậy, nam doanh nhân vô cùng hạnh phúc với vai trò bố của hai con nhỏ.

Sướng như bé Suchin được Cường Đô La và Đàm Thu Trang bạo chi cho không gian tiền tỷ vạn người mê

Sướng như bé Suchin được Cường Đô La và Đàm Thu Trang bạo chi cho không gian tiền tỷ vạn người mê

Những hình ảnh mới nhất của ái nữ nhà Đàm Thu Trang - Cường Đô La khiến netizen không khỏi chú ý tới background tiền tỷ phía sau.

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