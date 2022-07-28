Hậu tin đồn công khai tình yêu với Chi Dân, Ninh Dương Lan Ngọc khiến netizen choáng ngợp trước cơ ngơi mới của mình

Hậu trường 28/07/2022 20:03

Dinh thự mới của Ninh Dương Lan Ngọc không khỏi khiến nhiều người phải trầm trồ trước độ giàu có của cô nàng.

Được biết tới là một trong những nữ diễn viên, người mẫu hot nhất nhì Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Sở hữu chiều cao ấn tượng, cộng với thân hình quyến rũ không khó để Ninh Dương Lan Ngọc chiếm trọn trái tim từ người hâm mộ. Giàu có và thành công là vậy nhưng mới đây, netizen mới thêm một lần nữa được xác thực điều này khi cô nàng đã tung những hình ảnh gây chú ý trên trang cá nhân. Đó là khoảnh khắc nữ diễn viên tạo dáng nhí nhảnh trước một ngôi nhà đang xây.

Hậu tin đồn công khai tình yêu với Chi Dân, Ninh Dương Lan Ngọc khiến netizen choáng ngợp trước cơ ngơi mới của mình - Ảnh 1
Ninh Dương Lan Ngọc - Ảnh: Chụp màn hình
Hậu tin đồn công khai tình yêu với Chi Dân, Ninh Dương Lan Ngọc khiến netizen choáng ngợp trước cơ ngơi mới của mình - Ảnh 2
Bài đăng của nữ diễn viên trên MXH mới đây - Ảnh: Chụp màn hình

"Sự cố gắng của cô gái nhỏ", Ninh Dương Lan Ngọc viết kèm, cho thấy đây là cơ ngơi mới của cô.

Hình ảnh cho thấy đây không phải một biệt thự kiến trúc quá độc đáo mà lại phong cách rất ư là hoài cổ không có chút nổi bật nhưng để một số netizen cho rằng để xây được chiều cao lẫn chiều rộng của căn nhà bự đến như vậy, số tiền bỏ ra là không hề nhỏ một chút nào. 

"Ngọc nữ thế hệ mới" được cho là phải mất hàng tỷ cho cơ ngơi này, nếu hoàn thiện nhà và nội thất thì tổng chi phí hẳn là con số "khủng".

Hậu tin đồn công khai tình yêu với Chi Dân, Ninh Dương Lan Ngọc khiến netizen choáng ngợp trước cơ ngơi mới của mình - Ảnh 3
Một vài lời bình luận chúc mừng cô nàng - Ảnh: Chụp màn hình

Dưới phần bình luận, không ít người hâm mộ gửi lời chúc mừng đến cô nàng bởi sau những ngày tháng làm việc chăm chỉ thì cô hoàn toàn xứng đáng với điều này. 

Trước đó không lâu, Ninh Dương Lan Ngọc cũng gây chú ý khi tin đồn hẹn hò Chi Dân một lần nữa rộ lên. 

Hậu tin đồn công khai tình yêu với Chi Dân, Ninh Dương Lan Ngọc khiến netizen choáng ngợp trước cơ ngơi mới của mình - Ảnh 4
Bức ảnh khiến dân tình phát sốt trong 24h vừa qua của Chi Dân - Ảnh: Internet

Theo đó, nam ca sĩ khoe loạt ảnh tình tứ với một cô gái trên bãi biển. Netizens thi nhau réo tên Ninh Dương Lan Ngọc vì dáng dấp, trang phục giống nữ chính trong hình.

Giữa thời điểm nóng, Lan Ngọc khẳng định "độc thân". "Dạ yên tâm, giờ em vẫn ngồi đây một mình, độc thân. Khi nào em có người yêu, em cưới là em cho mọi người hay mà. Ráng chờ em nha...", cô giãi bày.

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