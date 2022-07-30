Hậu ồn ào hôn nhân, cuộc sống của Vua cá Koi và Hà Thanh Xuân khiến dân tình ngưỡng mộ hết mực: Chồng nói một câu vợ răm rắp thực hiện

Ngược dòng thời gian, quay trở lại thời điểm Thắng Ngô ''Vua cá Koi'' gây bất ngờ đối với khán giả khi công khai chuyện tình với Hà Thanh Xuân, thậm chí cặp đôi còn sắp sửa tổ chức hôn lễ. Tại thời điểm đó, cuộc tình của 2 nhận về không ít những lời phản đối, một số bộ phận còn cho rằng nữ ca sĩ sinh năm 1975 chính là ''người thứ 3'' chen chân vào mối quan hệ hạnh phúc giữa Thắng Ngô và vợ cũ. Tuy nhiên, sau tất cả bỏ mặc ngoài tai những lời dèm pha, chỉ trích cặp đôi vẫn quyết tiến đến với nhau.

Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân - Ảnh: Internet

Hiện tại cuộc sống của 2 người đang vô cùng hạnh phúc viên mãn, bằng chứng là nam doanh nhân thường xuyên đăng tải những hình ảnh đời thường của cả 2 lên trang mạng xã hội. Mới đây, Thắng Ngô tự hào chia sẻ trên trang cá nhân bức ảnh bà xã vào bếp làm món chân gà nướng cho chồng. Cô không ngại mất thẩm mỹ mà tự mình rút xương, luộc chân gà rồi tẩm ướp chuẩn vị ông xã thích. Thắng Ngô bày tỏ cảm xúc hạnh phúc và cho hay: "Khi chồng nói thèm chân gà nướng".