Quách Ngọc Tuyên đến nhà thờ Tổ của Hoài Linh thắp hương, mừng sinh nhật cố nghệ sĩ Chí Tài

Hậu trường 15/08/2022 19:52

Sinh nhật cố nghệ sĩ Chí Tài, Diễn viên Quách Ngọc Tuyên đã đến nhà thờ Tổ nghiệp của Hoài Linh để thắp hương tưởng nhớ kèm theo chiếc bánh kem để tặng cố NS.

Ngày 15/8, sinh nhật cố Nghệ sĩ Chí Tài. Để tưởng nhớ đàn anh, trên trang cá nhân, diễn viên Quách Ngọc Tuyên đã đăng tải những hình ảnh khi anh đến nhà thờ Tổ nghiệp của Hoài Linh để thắp hương cho danh hài Chí Tài kèm theo chiếc bánh kem hình con heo khiến nhiều khán giả xúc động.

Anh viết: "Hôm nay sinh nhật anh. Về thắp anh 3 nén nhang. Anh thương phù hộ cho em được mạnh khoẻ, công việc cùng các dự án sắp tới của em được thuận lợi, suôn sẻ và thành công. Được khán giả cũng như anh em yêu quý".

Quách Ngọc Tuyên đến nhà thờ Tổ của Hoài Linh thắp hương, mừng sinh nhật cố nghệ sĩ Chí Tài - Ảnh 1
Quách Ngọc Tuyên đến thắp hương cho cố nghệ sĩ Chí Tài ở nhà thờ Tổ của Hoài Linh - Ảnh: FBNV

Đã 2 năm từ khi nghệ sĩ Chí Tài đột ngột qua đời. Dù vậy, cố danh hài vẫn luôn được khán giả, đồng nghiệp nhớ đến. Được biết, Quách Ngọc Tuyên và cố nghệ sĩ Chí Tài từng hợp tác trong một số dự án phim. Sau khi đàn anh qua đời, nam diễn viên vẫn thỉnh thoảng đến nhà thờ Tổ nghiệp của Hoài Linh để thắp hương cho cố nghệ sĩ Chí Tài.

Quách Ngọc Tuyên đến nhà thờ Tổ của Hoài Linh thắp hương, mừng sinh nhật cố nghệ sĩ Chí Tài - Ảnh 2
Chí Tài và Quách Ngọc Tuyên từng hợp tác trong một số dự án phim - Ảnh: Internet

Đến hiện tại, trên trang fanpage gần 710 nghìn người theo dõi, nam diễn viên vẫn ghim bài viết cùng đoạn video anh đang tập hát cùng cố nghệ sĩ Chí Tài từ 2 năm trước.

Quách Ngọc Tuyên tâm sự: "Anh là người chứng kiến bọn em từ những bước đi tập tễnh vào nghề, là người đã dạy cho em nhiều bài học trong nghề và trong cuộc sống. Đến giờ em vẫn không tin được anh ơi. Xem lại mà nước mắt trực trào... nghẹn lòng lắm!!! Xin cúi đầu tiễn biệt người nghệ sĩ tài danh Chí Tài. Mọi người sẽ luôn nhớ về anh!"

Quách Ngọc Tuyên đến nhà thờ Tổ của Hoài Linh thắp hương, mừng sinh nhật cố nghệ sĩ Chí Tài - Ảnh 3
Nam diễn viên vẫn luôn nhớ đến cố nghệ sĩ Chí Tài - Ảnh: FBNV

Được biết, bàn thờ cố nghệ sĩ Chí Tài được đặt trang trọng trong nhà thờ Tổ nghiệp 100 tỷ của danh hài Hoài Linh tại quận 9 (TP. Hồ Chí Minh). Tro cốt của nam danh hài được an vị tại nghĩa trang Holy Sepulcher Cemetery (nghĩa trang Mộ Thánh) nằm tại quận Cam, phía Nam bang California, Mỹ.

 

Rơi nước mắt trước hình ảnh NSƯT Hoài Linh gục mặt, ôm chặt lấy phần bia mộ của cố nghệ sĩ Chí Tài

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Những ngày gần đây, NSƯT Hoài Linh có mặt tại Mỹ trong chuyến lưu diễn của mình, nam nghệ sĩ cũng đã dành thời gian để viếng thăm mộ của người anh thân thiết Chí Tài.

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