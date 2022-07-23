Nhân dịp sang Mỹ công tác, vợ chồng Việt Hương đã đến viếng các cố nghệ sĩ Phi Nhung, Ngọc Đáng và Chí Tài.

Việt Hương cùng ông xã Hoài Phương là một trong những cặp đôi được mến mộ nhất làng giải trí Việt Nam. Không chỉ được biết đến với sức ảnh hưởng trong lĩnh vực nghệ thuật, hai vợ chồng nhà này còn được công chúng yêu quý vì những chuyến thiện nguyện, giúp đỡ các hoàn cảnh kém may mắn và gần đây nhất là hỗ trợ nhiều cho những mất mát của showbiz Việt.

Vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương thăm viếng Phi Nhung - Ảnh: FBNV

Mới đây, Việt Hương cùng ông xã Hoài Phương đã có chuyến công tác bên Mỹ. Trong chuyến đi này, ngoài công việc thì cặp đôi còn viếng một một vài cố nghệ sĩ là Ngọc Đáng, Chí Tài và Phi Nhung.

Nữ nghệ sĩ thăm mộ của cố NSƯT Ngọc Đáng - Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân của mình, Việt Hương đã đăng tải những bức ảnh khi đến thăm mộ của các nghệ sĩ này. Bên cạnh đó, cô viết: "Thăm nghệ sĩ Ngọc Đáng, mộ bia chưa xong, tụi con ngồi với cô một tí! Còn bà bạn thì được một vị trí đẹp tại chùa, ấm áp lắm, lần đầu tiên sau 10 tháng thấy lại hủ màu trắng mình ôm cả chặng đường nay an nhiên thanh thản ở chùa. Nay rất giỏi không khóc nè!

Còn anh thì yên tâm như lời đã hứa với chị, Hoài Phương ra hát anh nghe, ngày nào đi làm về chị Bé Heo cũng chụp hình nhắn tin báo cáo sức khỏe với em! Chí Tài nhé!".

Nghệ sĩ Việt Hương bên mộ cố nghệ sĩ Chí Tài - Ảnh: FBNV

Trước đó, Việt Hương chính là người đã đứng ra lo liệu lễ tang tại Việt Nam cho cố nghệ sĩ Chí Tài, đồng thời cô cũng đích thân làm lễ tưởng niệm cho NSƯT Ngọc Đáng và tận tay mang tro cốt của Phi Nhung về Mỹ. Có thể thấy, Việt Hương đã nguôi ngoai nhiều sau những sự ra đi liên tiếp của các đồng nghiệp thân thiết.

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