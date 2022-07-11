Việt Hương lần đầu tiên khoe 'tất tần tật' về cơ ngơi bạc tỷ ở Mỹ, tiết lộ về những điều đặc biệt sắp tới

Mới đây, trên trang cá nhân, Việt Hương đã chia sẻ cơ ngơi sống của cô cùng gia đình trong khoảng thời gian định cư tại Mỹ.

Mới đây, trên trang cá nhân Việt Hương rạng rỡ phát buổi trò chuyện trực tuyến cùng khán giả. Nữ danh hài chia sẻ về lịch trình tại Mỹ, những dự án sắp tới và chia sẻ cơ ngơi sống của cô cùng gia đình trong khoảng thời gian định cư tại Mỹ. Đã xa nhà một khoảng thời gian dài kể từ khi Việt Hương và gia đình quyết định cùng về sinh sống tại Việt Nam. Nữ danh hài không khỏi bất ngờ khi quang cảnh xung quanh cơ ngơi sống tại Mỹ vẫn rất sạch rẽ, cây cối xanh mát, hoa cỏ đua nhau khoe sắc. Toàn bộ không gian rộng rãi, thoáng đãng có hồ bơi lớn, có hệ thống sục và tưới tự động, phù hợp cho những buổi tiệc ngoài trời, các thành viên cùng quây quần.

Việt Hương lần đầu tiên khoe 'tất tần tật' về cơ ngơi bạc tỷ ở Mỹ - Ảnh: Chụp màn hình Việt Hương rất tâm đắc không gian phía trước của ngôi nhà - Ảnh: Chụp màn hình Phía bên trong căn nhà rộng rãi cùng thiết kế đơn giản nhưng ấn tượng. Cơ ngơi có hai phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, phòng ăn, hai phòng vệ sinh và phòng làm việc kiêm phòng thu âm. Phòng bếp được trang bị nội thất tối tân, hiện đại. Vì không còn sinh sống nên Việt Hương không trang trí quá nhiều. Ngoài ra, nữ danh hài cho biết, do thích sự đơn giản, tiện dụng nên các nội thất trong tổ ấm đều được phát huy tối đa công năng giúp ngôi nhà trở nên rộng rãi hơn và không bị thừa vật dụng.h

Cơ ngơi có hai phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, phòng ăn, hai phòng vệ sinh và phòng làm việc - Ảnh: Chụp màn hình Từ khi kết hôn với nhạc sĩ Hoài Phương vào năm 2007, danh hài Việt Hương hoạt động nghệ thuật sôi nổi cả Việt Nam và hải ngoại. Gần 16 năm lập gia đình, ông xã cùng con gái chủ yếu sinh sống tại Mỹ còn nữ danh hài tất bật chạy show ở Việt Nam, cố gắng tranh thủ về Mỹ sum họp cùng chồng con. Đến đầu năm 2021, Hoài Phương đã muốn chọn lựa một cuộc sống mới yên bình và được gần gũi với gia đình cùng con gái về Việt Nam sống hẳn cùng Việt Hương đồng thời tiếp tục ủng hộ vợ theo đuổi nghệ thuật. Tổ ấm hạnh phúc của cặp nghệ sĩ - Ảnh: FBNV Cho tới thời điểm hiện tại, Việt Hương tâm sự 2 vợ chồng hạnh phúc lâu dài là bởi cả hai luôn tin tưởng, quan tâm, tôn trọng và giữ chừng mực với nhau. Việt Hương làm gì, kể cả việc kinh doanh của công ty riêng, đều hỏi ý chồng. Nếu Hoài Phương đồng ý thì cô mới làm. Và khi đó, cô sẽ được ông xã hỗ trợ hết mình. Ngược lại, Hoài Phương làm gì cũng hỏi ý kiến vợ. Đó là lý do suốt nhiều năm, dù 2 vợ chồng sống xa nhau nhưng vẫn tin tưởng về đối phương.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/viet-huong-lan-dau-tien-khoe-tat-tan-tat-ve-co-ngoi-bac-ty-o-my-tiet-lo-ve-nhung-dieu-dac-biet-sap-toi-482342.html