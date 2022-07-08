Kỉ niệm 16 năm ngày cưới, Việt Hương gây chú ý với các yêu cầu đặc biệt dành cho khách mời khi đến tham dự

Hậu trường 08/07/2022 14:14

Sắp tới, nghệ sĩ Việt Hương và ông xã Hoài Phương sẽ tổ chức một bữa tiệc để kỉ niệm 16 năm cả hai về chung một nhà.

Kết hôn đã 16 năm, nghệ sĩ Việt Hương hiện tại có cuộc sống vô cùng viên mãn bên nhạc sĩ Hoài Phương. Hạnh phúc trong hôn nhân và luôn đồng hành, là hậu phương cho nhau trong công việc, cả hai là một trong những cặp vợ chồng đình đám làng giải trí Việt và được ngưỡng mộ vì không ngại công khai bày tỏ tình cảm lãng mạn như thời mới yêu. 

Mới đây, trên trang cá nhân, Việt Hương thông báo sắp tới cô và ông xã làm bữa tiệc để kỉ niệm 16 năm cả hai về chung một nhà, cô viết: "Ngày 11 tháng 7 năm ngoái 2021 tròn 15 năm ngày cưới, chúng em định tổ chức kỉ niệm tại Việt Nam. Nhưng đại dịch xảy ra nên toàn bộ dành cho việc hỗ trợ".

Kỉ niệm 16 năm ngày cưới, Việt Hương gây chú ý với các yêu cầu đặc biệt dành cho khách mời khi đến tham dự - Ảnh 1
Việt Hương và ông xã Hoài Phương kỉ niệm 16 năm ngày cưới - Ảnh: FBNV

Theo như Việt Hương chia sẻ, vì dịch bệnh nên năm nay cô và chồng mới thực hiện được sự kiện ý nghĩa này: "Năm nay dịp hè cho con về thăm bạn, gia đình Hương thăm nhà. Trước là kỉ niệm 16 năm ngày cưới, sau là muốn gặp lại anh chị em nghệ sĩ trong nghề sau những mất mát, mệt mỏi vì đại dịch. Mong có 1 buổi gặp mặt thương yêu. Anh chị em nào nhận được thiệp do em gửi mình hẹn nhau ngày 11 tháng 7 thứ 2 nhé.Còn anh chị nào không nhận được là do Việt Hương sơ suất, thông cảm cho Việt Hương".

Việt Hương đưa ra yêu cầu đặc biệt với khách mời trong bữa tiệc sắp tới. Cô nhấn mạnh: "Xin phép không nhận quà, không nhận lì xì, không nhận bánh hoa. Nói chung tới ăn cơm thân mật là vui rồi ạ"

Kỉ niệm 16 năm ngày cưới, Việt Hương gây chú ý với các yêu cầu đặc biệt dành cho khách mời khi đến tham dự - Ảnh 2
Việt Hương bên chồng và con gái Elyza - Ảnh: FBNV

Việt Hương kết hôn với nhạc sĩ Hoài Phương năm 2007. Năm 2009, cặp đôi chào đón trái ngọt tình yêu là bé Elyza, tên đầy đủ Elyza Phương Vy. Từ khi về Việt Nam, Hoài Phương bắt đầu công việc kinh doanh cùng gia đình, hỗ trợ Việt Hương trong các lịch trình công việc trong làng giải trí lẫn khi bà xã theo đuổi các công việc thiện nguyện. 

Việt Hương từng chia sẻ rằng cô phải cảm ơn ông xã vì tin tưởng và không bao giờ hoài nghi mình để cô có thêm động lực trong cuộc sống, hôn nhân lẫn sự nghiệp của mình.

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