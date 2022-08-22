Dù sở hữu cuộc sống đầy ao ước nhưng Ngọc Trinh vẫn "vất vả" khi vẫn đang độc thân, cần người thương yêu.

Ngọc Trinh là cái tên không còn xa lạ đối với nhiều người với hình ảnh một quý cô giàu có, sành điệu với sự nghiệp vững chắc đáng ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, cô nàng còn nổi bật với diện mạo tươi trẻ cùng thân hình nóng bỏng. Hình ảnh được cô đăng tải trên trang cá nhân mới đây Không chỉ đam mê mua sắm, sưu tầm hàng hiệu, “Nữ hoàng nội y” còn khao khát có được tình yêu, nhắn nhủ nhiều điều với người tình tương lai. Trước đó, Ngọc Trinh từng vướng nhiều tin đồn tình ái nhưng sau tất cả cô nàng cho biết mình vẫn đang độc thân.

SaoStar chia sẻ nỗi niềm của Ngọc Trinh về tình trạng độc thân: "Kết thúc rồi cuộc sống độc thân của 8 tháng đầu. Bây giờ bắt đầu cuộc sống độc thân cho các tháng còn lại". cô nàng gửi gắm những lời “mật ngọt” đến người yêu tương lai - Ảnh minh họa Trên trang cá nhân, cô nàng gửi gắm những lời “mật ngọt” đến người yêu tương lai rằng: "Gửi cậu người yêu tương lai nha! Sau này, khi tụi mình tìm được nhau. Cậu nhớ là phải yêu mình nhiều một chút. Vì để gặp được cậu, mình đã rất vất vả".

Trước đó, Vũ Khắc Tiệp từng đưa bố mẹ ruột tới nhà Ngọc Trinh chơi và 'ông bầu' tiết lộ mục tiêu của chuyến thăm hỏi này là để hỏi cưới “Nữ hoàng nội y”. Thậm chí “ông bầu” còn quay vlog cho thấy bố mẹ hai bên nói chuyện thân mật, bày tỏ mong muốn được làm thông gia của nhau. Sự gắn bó bền chặt cũng khiến cả hai không ít lần đối diện nghi vấn nảy sinh tình cảm - Ảnh minh họa Sự gắn bó bền chặt cũng khiến cả hai không ít lần đối diện nghi vấn nảy sinh tình cảm. Đặc biệt qua những nụ hôn, hành động tình tứ ở chốn đông người. Dù vậy, họ vẫn khẳng định chỉ là tri kỉ.

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