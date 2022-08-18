Không phải Thanh Hằng, Hà Anh Tuấn chính thức tiết lộ “nữ chính” khiến anh si tình suốt 12 năm là một người khác, danh tính cô gái khiến fan “giật mình”

Vốn khá kín tiếng về chuyện đời tư nhưng Hà Anh Tuấn mới đây cũng chịu bật mí về mối tình 12 năm khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ trước danh tính "nữ chính".

Hà Anh Tuấn là cái tên không còn xa lạ trong làng nhạc Việt. Anh gây ấn tượng với phong cách lịch lãm, nam tính cùng giọng ca ngọt ngào, đốn tim hàng triệu fan nữ. Dù là nghệ sĩ nổi tiếng nhưng những chuyện xoay quanh đời tư của nam ca sĩ rất ít được biết đến. Vậy nên, việc giọng ca “Tháng 4 là lời nói dối của em” bất ngờ công khai mối tình 12 năm khiến nhiều người bất ngờ.

Hà Anh Tuấn nói tới nay vẫn chung thủy và là mối tình đầu - Ảnh: internet

"Tuấn đã yêu được 12 năm, tới nay vẫn chung thủy và là mối tình đầu”, Hà Anh Tuấn nói trong đoạn clip mới đây trên trang cá nhân. Câu nói của chàng ca sĩ khiến nhiều fan hồi hộp, không rõ cô gái nào đã cướp lấy trái tim của anh suốt một quãng thời gian dài như vậy.

Rất nhiều fan cũng bắt đầu bán tín, bán nghi, suy nghĩ đến rất nhiều cái tên trong đầu. Tuy nhiên, khi Hà Anh Tuấn tiếp tục nói trong clip, danh tính của người tình kéo dài hơn thập kỷ làm nhiều fan ngã ngửa.

“Người con gái Tuấn yêu chính là khán giả nữ của mình", câu chốt “xanh rờn” của nam ca sĩ làm nhiều nữ khán giả vỡ òa trong sung sướng.



Dù vẫn có một số tin đồn về mối quan hệ giữa anh và Thanh Hằng nhưng sau tất cả, cả hai chỉ là bạn - Ảnh minh họa: internet

Từ trước đến nay, Hà Anh Tuấn luôn giữ vững tình trạng độc thân sau khi kết thúc chuyện tình với Phương Linh. Dù vẫn có một số tin đồn về mối quan hệ giữa anh và Thanh Hằng nhưng sau tất cả, cả hai chỉ là bạn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-phai-thanh-hang-ha-anh-tuan-chinh-thuc-tiet-lo-nu-chinh-khien-anh-si-tinh-suot-12-nam-la-mot-nguoi-khac-danh-tinh-co-gai-khien-fan-giat-minh-493263.html