Thùy Tiên “thùy mị nết na” đến lạ, khoe đường cong không thua kém ai trong tà áo dài, quên luôn danh hiệu Miss Cut-out

Sao Việt 18/08/2022 15:23

Tại sự kiện mới đây trong vai trò đại sứ, Nguyễn Thúc Thùy Tiên gây ấn tượng với vẻ đẹp dịu dàng khi diện áo dài truyền thống.

Kể từ khi đăng quang Miss Grand International 2021, Thùy Tiên đã để lại dấu ấn mạnh mẽ với người hâm mộ qua những bộ cánh có thiết kế cắt xẻ vô cùng quyến rũ. Vì thế, khi nhắc đến trang phục cut-out, ai cũng sẽ nghĩ ngay đến cô nàng. 

Tuy nhiên, là một cô gái Việt, Thùy Tiên vẫn ưu ái lựa chọn chiếc áo dài truyền thống trong sự kiện lần này. "Áo dài là một kí ức rất đẹp trong tâm hồn của Thùy Tiên, mỗi lần diện áo dài đều khiến Tiên có cảm xúc rất khác", Nàng hậu chia sẻ với SaoStar.

Thùy Tiên “thùy mị nết na” đến lạ, khoe đường cong không thua kém ai trong tà áo dài, quên luôn danh hiệu Miss Cut-out - Ảnh 1
 
Thùy Tiên “thùy mị nết na” đến lạ, khoe đường cong không thua kém ai trong tà áo dài, quên luôn danh hiệu Miss Cut-out - Ảnh 2
 

Qủa thật, nàng hậu chưa bao giờ khiến người hâm mộ thất vọng vì sự chỉn chu và thấu đáo. Đặc biệt, dù diện áo dài trắng không có thiết kế cầu kỳ, người đẹp vẫn tôn lên được sắc vóc chuẩn của mình. 

Thùy Tiên “thùy mị nết na” đến lạ, khoe đường cong không thua kém ai trong tà áo dài, quên luôn danh hiệu Miss Cut-out - Ảnh 3
 
Thùy Tiên “thùy mị nết na” đến lạ, khoe đường cong không thua kém ai trong tà áo dài, quên luôn danh hiệu Miss Cut-out - Ảnh 4
 

Theo thông tin từ Báo Dân Trí, Hoa hậu Hòa Bình Quốc tế 2021, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã chính thức trở thành Đại sứ truyền thông của ITE HCMC 2022. Nàng hậu cho biết, đây là cơ hội để quảng bá về du lịch, văn hóa, ẩm thực, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

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Từ khóa:   Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên Thùy Tiên mặc áo dài Đại sứ du lịch

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