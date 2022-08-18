Tại sự kiện mới đây trong vai trò đại sứ, Nguyễn Thúc Thùy Tiên gây ấn tượng với vẻ đẹp dịu dàng khi diện áo dài truyền thống.

Kể từ khi đăng quang Miss Grand International 2021, Thùy Tiên đã để lại dấu ấn mạnh mẽ với người hâm mộ qua những bộ cánh có thiết kế cắt xẻ vô cùng quyến rũ. Vì thế, khi nhắc đến trang phục cut-out, ai cũng sẽ nghĩ ngay đến cô nàng.

Tuy nhiên, là một cô gái Việt, Thùy Tiên vẫn ưu ái lựa chọn chiếc áo dài truyền thống trong sự kiện lần này. "Áo dài là một kí ức rất đẹp trong tâm hồn của Thùy Tiên, mỗi lần diện áo dài đều khiến Tiên có cảm xúc rất khác", Nàng hậu chia sẻ với SaoStar.

Qủa thật, nàng hậu chưa bao giờ khiến người hâm mộ thất vọng vì sự chỉn chu và thấu đáo. Đặc biệt, dù diện áo dài trắng không có thiết kế cầu kỳ, người đẹp vẫn tôn lên được sắc vóc chuẩn của mình.

Theo thông tin từ Báo Dân Trí, Hoa hậu Hòa Bình Quốc tế 2021, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã chính thức trở thành Đại sứ truyền thông của ITE HCMC 2022. Nàng hậu cho biết, đây là cơ hội để quảng bá về du lịch, văn hóa, ẩm thực, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

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