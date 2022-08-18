Comeback chưa lâu, sóng gió lại ập đến với Jack khi gặp phải sự cố “không nhịn được cười”, có gì đó lạ lắm

Sao Việt 18/08/2022 11:36

Mới đây, trang Fanpage của Jack thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi bất ngờ đổi tên.

Sau khi vắng bóng giữa lùm xùm tình cảm, Jack đã có màn comeback với “Ngôi sao cô đơn” và nhanh chóng đạt được top 1 trending. Tuy nhiên, trong ngày 17/8, trang Fanpage 2,4 triệu người theo dõi, có tick xanh của nam ca sĩ bất ngờ đổi tên thành “Jáck”, nghi ngờ đã bị hack.

Comeback chưa lâu, sóng gió lại ập đến với Jack khi gặp phải sự cố “không nhịn được cười”, có gì đó lạ lắm - Ảnh 1
 Fanpage của Jack đã bị đổi tên khiến nhiều người hoang mang - Ảnh chụp màn hình

Thời gian qua, những cuộc sống của chàng ca sĩ trẻ này có vẻ đã trải qua đầy sóng gió. Từ một chàng trai miền Tây được nhiều người yêu mến bởi nét mộc mạc, Jack bỗng hóa “trai hư” khi không làm tròn trách nhiệm với cô gái mình yêu. Hiện tại, nhiều người hâm mộ cũng vì thế mà “quay lưng” với nam ca sĩ, các group antifan ngày một mọc lên như nấm.

Khi nghe tin Jack comeback, khán giả tỏ ra phẫn nộ: "Vậy mà nhiều người còn bênh được cũng hay. Việt Nam mình nên "phong sát" luôn thì may ra giới showbiz mới sạch được", "Đã đến lúc cần mạnh tay xử lý để không làm gương xấu cho thế hệ trẻ. Càng làm người nổi tiếng càng phải biết giữ mình",...

Comeback chưa lâu, sóng gió lại ập đến với Jack khi gặp phải sự cố “không nhịn được cười”, có gì đó lạ lắm - Ảnh 2
 

Tuy nhiên gần đây, không chỉ có Jack, Hiếu Thứ 2 (Trần Minh Hiếu) và Bray cũng chịu hoàn cảnh “trớ trêu” tương tự khi bị một hacker nào đó “để mắt”.

Trong sự việc này, Jack có thể là nạn nhân mới nhất của trò quấy rối, đổi tên trang của nghệ sĩ, người nổi tiếng gần đây. Cụ thể, trang Facebook có 1,5 triệu người theo dõi của rapper Bray bị đổi tên thành “Bi Ray". Ngoài ra, fanpage có gần 686 nghìn follower của Rapper Hiếu Thứ 2 cũng bị chỉnh sửa thành “Hiếu Monday”.

Comeback chưa lâu, sóng gió lại ập đến với Jack khi gặp phải sự cố “không nhịn được cười”, có gì đó lạ lắm - Ảnh 3
 Bray gặp tình trạng giống Jack - Ảnh chụp màn hình
Comeback chưa lâu, sóng gió lại ập đến với Jack khi gặp phải sự cố “không nhịn được cười”, có gì đó lạ lắm - Ảnh 4
Fanpage Hiếu Thứ 2 cũng bị đổi tên thành Hiếu Monday - Ảnh chụp màn hình
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Từ khóa:   Jack nghệ sĩ ngôi sao cô đơn

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