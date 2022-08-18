Comeback chưa lâu, sóng gió lại ập đến với Jack khi gặp phải sự cố “không nhịn được cười”, có gì đó lạ lắm

Sau khi vắng bóng giữa lùm xùm tình cảm, Jack đã có màn comeback với “Ngôi sao cô đơn” và nhanh chóng đạt được top 1 trending. Tuy nhiên, trong ngày 17/8, trang Fanpage 2,4 triệu người theo dõi, có tick xanh của nam ca sĩ bất ngờ đổi tên thành “Jáck”, nghi ngờ đã bị hack.

Fanpage của Jack đã bị đổi tên khiến nhiều người hoang mang - Ảnh chụp màn hình

Thời gian qua, những cuộc sống của chàng ca sĩ trẻ này có vẻ đã trải qua đầy sóng gió. Từ một chàng trai miền Tây được nhiều người yêu mến bởi nét mộc mạc, Jack bỗng hóa “trai hư” khi không làm tròn trách nhiệm với cô gái mình yêu. Hiện tại, nhiều người hâm mộ cũng vì thế mà “quay lưng” với nam ca sĩ, các group antifan ngày một mọc lên như nấm.