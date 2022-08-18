Diện trang phục lấy cảm hứng Thánh Gióng, Minh Khắc toát lên vẻ cường tráng, oai phong, mang lòng tự hào dân tộc vươn ra thế giới

Nguyễn Minh Khắc - đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Man of the Year vừa chính thức công bố hình ảnh bộ trang phục dân tộc.

Thiết kế mà Minh Khắc lựa chọn lấy cảm hứng từ truyền thuyết Thánh Gióng. Đại diện Việt Nam muốn khoác lên mình bộ trang phục mang dấu ấn dân tộc, lan tỏa niềm tự hào đến với bạn bè thế giới. Đại diện Việt Nam muốn khoác lên mình bộ trang phục mang dấu ấn dân tộc Sau khi hoàn thành bộ trang phục, Học trò Hà Anh đã thực hiện một bộ ảnh hừng hực khí thế. Với những đính kết tinh tế cùng các đường nét cứng rắn, Minh Khắc đã hoàn toàn hóa thân vị “Thánh Gióng” cực kỳ uy vũ.

Bộ trang phục khoe được thân hình cường tráng, oai phong của Minh Khắc Điểm nhấn của bộ trang phục là những “khoảng trống” đầy táo bạo, khoe thân hình săn chắc và đầy cường tráng. Thiết kế tinh tế là thế nhưng ẩn chứa sau đó là cả một câu chuyện đầy tự hào. Bộc bạch về thông điệp muốn gửi gắm trên Báo Thanh Niên, Minh Khắc chia sẻ: “Thánh Gióng thời nay trong bối cảnh sự phát triển đa dạng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với Khắc là hoài bão và khát vọng của tuổi trẻ. Nhưng để những ước mơ ấy trở thành hiện thực kỳ diệu thì những người trẻ như Khắc cần hiểu biết và gìn giữ những phẩm chất truyền thống ngoan cường và đầy tự hào của dân tộc trong sự hội nhập không ngừng để tạo nên những kỳ tích”.

Với anh, nhân vật Thánh Gióng không chỉ là biểu tượng cho tinh thần chống giặc ngoại xâm mà còn tượng trưng cho sức mạnh tuổi trẻ. Qua tinh thần đó, nam người mẫu còn mong muốn mượn hình ảnh này để kể về những con người Việt Nam kiên cường, đoàn kết… tại Man Of The Year 2022. Ngắm nhìn bộ trang phục lấy cảm hứng từ nhân vật Thánh Gióng Sau hai ngày bắt đầu hành trình dự thi Man Of The Year 2022, Minh Khắc đang chiếm được cảm tình của người hâm mộ với kỹ năng tốt, phong thái giao tiếp tự tin bằng tiếng Anh khi tham gia các hoạt động tại Bali, Indonesia.

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