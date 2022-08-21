Diệu Nhi - Anh Tú vừa công khai kết hôn nhưng dân tình lại “đòi” cặp đôi phải làm thêm điều này mới chịu vừa lòng

Tuy nhiên, chúc phúc thôi chưa đủ, “giang cư mận” còn đòi Diệu Nhi - Anh Tú phải công khai “nhóc tì” thì mới chịu vừa lòng. Nhiều người dùng bình luận dưới bài đăng:

Anh Tú đăng tải hình ảnh cả hai trên trang cá nhân cùng dòng trạng thái đầy hạnh phúc: "Trên tay Trần Thị Diệu Nhi đang là giấy chứng nhận kết hôn với Bùi Anh Tú". Thông tin này khiến người hâm mộ thích thú, bài viết nhanh chóng được vô số yêu thích, bình luận và chia sẻ. Dân tình cũng để lại hàng nghìn lời chúc phúc, tỏ vẻ mãn nguyện khi chứng kiến khoảnh khắc này.

“Chúc mừng anh chị, chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Khoe luôn mặt nhóc tỳ nữa thì vui hơn nhiều ạ”,

“Cuối cùng ngày này cũng đến, hạnh phúc quá. Em vẫn hóng ngày anh chị công khai nhóc tỳ nữa ạ”

Người hâm mộ "đòi" Diệu Nhi khoe con

Trước đó, nữ diễn viên đã từng khiến cư dân mạng bất ngờ trước bằng chứng để lộ vòng 2 vượt mặt khi ghi hình. Sau đó, dân tình còn chụp được khoảnh khắc Anh Tú đưa Diệu Nhi đến phòng chờ sinh. Tuy nhiên, chuyện sinh con đầu lòng vẫn là điều được cả hai “giấu kín”. Chính vì thế, người hâm mộ đã rất nóng lòng trông ngóng ngày cặp đôi chia sẻ hình ảnh thiên thần nhỏ của mình.

Cặp đôi Diệu Nhi - Anh Tú vốn được nhiều người biết đến với chuyện tình đẹp của showbiz Việt. Cả hai đã trải qua thời gian 7 năm yêu nhau không ồn ào cũng không quá phô trương. Thế nhưng, người hâm mộ vẫn âm thầm dành cho họ những tình cảm và sự ngưỡng mộ. Đặc biệt là khi cả hai đã có một cái kết thật đẹp.

Theo thông tin từ VnExpress, đại diện nghệ sĩ cho biết, hiện gia đình hai bên đang bàn bạc. Họ sẽ thông báo chính xác thời gian, địa điểm khi mọi thứ sẵn sàng.Hiện cả hai đã gửi xong thiệp mời cưới đến người thân, họ hàng, bạn bè và đồng nghiệp.