Diệu Nhi - Anh Tú vừa công khai kết hôn nhưng dân tình lại “đòi” cặp đôi phải làm thêm điều này mới chịu vừa lòng

Sao Việt 21/08/2022 17:05

Mới đây, thông tin Diệu Nhi - Anh Tú “về chung một nhà” khiến cộng đồng mạng vô cùng mừng rỡ và dành nhiều lời chúc phúc cho cặp đôi. Tuy nhiên, chỉ thế thôi chưa đủ, nhiều người còn bình luận “đòi” Diệu Nhi làm thêm một điều khác nữa.

Anh Tú đăng tải hình ảnh cả hai trên trang cá nhân cùng dòng trạng thái đầy hạnh phúc: "Trên tay Trần Thị Diệu Nhi đang là giấy chứng nhận kết hôn với Bùi Anh Tú". Thông tin này khiến người hâm mộ thích thú, bài viết nhanh chóng được vô số yêu thích, bình luận và chia sẻ. Dân tình cũng để lại hàng nghìn lời chúc phúc, tỏ vẻ mãn nguyện khi chứng kiến khoảnh khắc này.

Diệu Nhi - Anh Tú vừa công khai kết hôn nhưng dân tình lại “đòi” cặp đôi phải làm thêm điều này mới chịu vừa lòng - Ảnh 1
 Diệu Nhi - Anh Tú chụp ảnh cùng giấy đăng ký kết hôn

Tuy nhiên, chúc phúc thôi chưa đủ, “giang cư mận” còn đòi Diệu Nhi - Anh Tú phải công khai “nhóc tì” thì mới chịu vừa lòng. Nhiều người dùng bình luận dưới bài đăng:

“Niềm vui nối tiếp niềm vui, công khai luôn nhóc tỳ nữa đi anh chị ơi”,

“Chúc mừng anh chị, chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Khoe luôn mặt nhóc tỳ nữa thì vui hơn nhiều ạ”,

“Cuối cùng ngày này cũng đến, hạnh phúc quá. Em vẫn hóng ngày anh chị công khai nhóc tỳ nữa ạ”

Diệu Nhi - Anh Tú vừa công khai kết hôn nhưng dân tình lại “đòi” cặp đôi phải làm thêm điều này mới chịu vừa lòng - Ảnh 2Người hâm mộ "đòi" Diệu Nhi khoe con 
Diệu Nhi - Anh Tú vừa công khai kết hôn nhưng dân tình lại “đòi” cặp đôi phải làm thêm điều này mới chịu vừa lòng - Ảnh 3
 

Trước đó, nữ diễn viên đã từng khiến cư dân mạng bất ngờ trước bằng chứng để lộ vòng 2 vượt mặt khi ghi hình. Sau đó, dân tình còn chụp được khoảnh khắc Anh Tú đưa Diệu Nhi đến phòng chờ sinh. Tuy nhiên, chuyện sinh con đầu lòng vẫn là điều được cả hai “giấu kín”. Chính vì thế, người hâm mộ đã rất nóng lòng trông ngóng ngày cặp đôi chia sẻ hình ảnh thiên thần nhỏ của mình.

Cặp đôi Diệu Nhi - Anh Tú vốn được nhiều người biết đến với chuyện tình đẹp của showbiz Việt. Cả hai đã trải qua thời gian 7 năm yêu nhau không ồn ào cũng không quá phô trương. Thế nhưng, người hâm mộ vẫn âm thầm dành cho họ những tình cảm và sự ngưỡng mộ. Đặc biệt là khi cả hai đã có một cái kết thật đẹp.

Diệu Nhi - Anh Tú vừa công khai kết hôn nhưng dân tình lại “đòi” cặp đôi phải làm thêm điều này mới chịu vừa lòng - Ảnh 4
 

Theo thông tin từ VnExpress, đại diện nghệ sĩ cho biết, hiện gia đình hai bên đang bàn bạc. Họ sẽ thông báo chính xác thời gian, địa điểm khi mọi thứ sẵn sàng.Hiện cả hai đã gửi xong thiệp mời cưới đến người thân, họ hàng, bạn bè và đồng nghiệp.

Đi mua đồ “second hand” ở Đà Lạt, Nhã Phương khiến cộng đồng mạng “mất bình tĩnh” khi “soi” ra một chi tiết bất thường

Đi mua đồ “second hand” ở Đà Lạt, Nhã Phương khiến cộng đồng mạng “mất bình tĩnh” khi “soi” ra một chi tiết bất thường

Mới đây, khán giả đã ghi lại khoảnh khắc Nhã Phương và Thúy Ngân đi mua sắm tại chợ đêm Đà Lạt. Tuy nhiên, cộng đồng mạng lại dành sự chú ý vào động thái lạ của Nhã Phương.

Xem thêm
Từ khóa:   Anh Tú Diệu Nhi Diệu Nhi có con Anh Tú cưới Diệu Nhi

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 45 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 1 giờ 17 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 2 giờ 26 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"