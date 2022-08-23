Nam Anh ngã “sấp mặt” trên thảm đỏ sự kiện vì… bị hù, bất ngờ không thấy đâu chỉ thấy “đau”

Khi tham dự sự kiện, Nam Anh được phen hú vía, ngã sõng soài ngay trên thảm đỏ vì bị hù.

Tối 23/8, Nam Anh tham dự buổi ra mắt bộ phim điện ảnh Vô diện sát nhân. Xuất hiện trong chiếc đầm trắng “chanh sả”, Nam Anh cực thu hút cùng thần thái ngút ngàn. Ấy thế nhưng, phút huy hoàng chợt vụt tắt sau một cú ngã sõng soài, khiến ai nấy đều “hú hồn”. Được biết khi đó, người đẹp đang tạo dáng chụp hình thì bất chợt được phen hú vía. Cụ thể, khi Nam Anh đang chăm chú tạo dáng, một người đàn ông phía sau khoác trên mình bộ quần áo đen lao đến hù nên cô bất ngờ không kịp phản ứng. Hậu quả, Nam Anh đã ngã xuống trong sự bất lực. Đáp lại trò đùa này cô chỉ biết hét toán lên vì hoảng loạn. Vì diện đầm ngắn nên cú ngã đã khiến cô suýt “lộ hàng”.

Vì diện đầm ngắn nên cú ngã đã khiến cô suýt “lộ hàng” Sau đó, người này đã lên tiếng giải thích về màn hù dọa trên khiến Nam Anh bình tĩnh trở lại. Được biết, đây chỉ là màn “cosplay” của e-kip sản xuất phim để tạo nên sự kịch tính, thú vị cho sự kiện. Không chỉ thế, một vài người khác cũng "mất hồn" sau màn "ú òa" này. Có vẻ với trò đùa vô tình này, e-kip chỉ muốn mang đến sự hấp dẫn cùng yếu tố bất ngờ cho khách mời nhưng đã "phản tác dụng" với Nam Em, dẫn đến sự cố khó đỡ này.

Sau đó, nhiều khán giả đã bảy tỏ sự bất mãn. Rất nhiều người để lại bình luận gay gắt cho rằng hành động này đáng chê và đòi tẩy chay bộ phim: "Không cần biết phim như nào hay hoặc dở, thấy màn này thì thôi luôn. EQ thấp đến mức này thì phim cũng chẳng ra gì", "Vô duyên quá đáng", "Khách mời thảm đỏ phim đó trời, chuyên nghiệp dữ vậy nhà sản xuất phim. Mời khách đến dự để làm mấy trò hề với khách hả", "Con gái người ta đeo giày cao gót, nhỡ trật chân cái thì sao", "Chốt! Không coi phim này nha"... Quả thật câu nói "vui thôi đừng vui quá" không hề sai khi đặt vào trường hợp này.

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