Bằng Kiều nhắn nhủ với các quý tử khiến fan ấm lòng, sau này chỉ mong con cả đời lương thiện

Mới đây, Bằng Kiều khiến nhiều người chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh cùng dòng trạng thái tình cảm nhân dịp sinh nhật con trai thứ 2.

Là giọng ca đình đám của làng giải trí Việt, Bằng Kiều nhận được đông đảo sự yêu mến từ khán giả. Sự nghiệp của nam ca sĩ cũng để lại nhiều ấn tượng với những thành công rực rỡ. Trước đây, dù Bằng Kiều đã ly hôn với vợ cũ nhưng cả hai vẫn giữ mối quan hệ văn minh, thân thiết, cùng nhau nuôi dạy con trai chung. Anh còn được biết đến là người cha có trách nhiệm. Thời gian trở lại đây, Bằng Kiều bất ngờ đăng dòng trạng thái đầy tâm huyết để gửi gắm đến con trai. Nhiều người đặc biệt quan tâm và bày tỏ sự ngưỡng mộ vì suy nghĩ thấu đáo của anh.

Qua hình ảnh được đăng tải, có thể thấy, ở tuổi 16, Colin - quý tử nhà Bằng Kiều sở hữu gương mặt điển trai, trưởng thành. Nam ca sĩ chia sẻ rằng Colin là người con trai khiến anh yên tâm nhất và dành những lời nhắn nhủ đầy ấm áp, chân thành đối với con. Ca sĩ Bằng Kiều tâm sự: "Hôm nay Việt Nam là 23/8, sinh nhật anh ba Colin, 1 trong những trai đẹp của nhà Nguyễn Bằng. Trong mấy anh em thì bố yên tâm nhất là Colin, không lo ra ngoài bị bắt nạt. 1 là anh võ nghệ cao cường, 2 là anh đẹp trai nên chắc không ai nỡ bắt nạt. Chúc Colin của cả nhà luôn bình an mạnh khoẻ, lúc nào cũng yêu thương anh em như con vẫn thế. 1 đời vui, 1 đời lương thiện. Bố yêu Colin".

Ngay sau đó, dòng trạng thái của Bằng Kiều đang nhận sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Con trai thứ 2 của nam ca sĩ sinh năm 2006, tên là Colin. Được biết, ngoài Colin, Bằng Kiều và vợ cũ còn có với nhau 2 người con trai chung khác là Beckham và Kenzi. Hiện tại, chàng quý tử này đang sống cùng các anh em trai và mẹ tại Mỹ. Còn Bằng Kiều vẫn hoạt động tại Việt Nam.

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