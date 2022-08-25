“Chức vụ” mới đầy ý nghĩa của NSƯT Hoài Linh trong hành trình cùng đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long về miền Trung

Sao Việt 25/08/2022 09:29

Sau nhiều biến cố, NSƯT Hoài Linh giờ đây đã dần trở lại, đặc biệt trong một “chức vụ” mới.

Cách đây chưa lâu, NSƯT Hoài Linh đã chính thức trở lại sân khấu khi liên tục xuất hiện tại các sự kiện. Sau thời gian dài vắng bóng hậu ồn ào tiền từ thiện,  gần đây nhất, nam danh hài đã có chuyến lưu diễn miền Trung cùng đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long. Tại đây, Hoài Linh nhận được sự đón tiếp vô cùng nồng hậu từ các khán giả yêu mến.

“Chức vụ” mới đầy ý nghĩa của NSƯT Hoài Linh trong hành trình cùng đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long về miền Trung - Ảnh 1
 

Theo đó, “Chức vụ” được nói đến bắt nguồn từ một chia sẻ mới đây của nghệ sĩ Bình Tinh về nam danh hài trong các hành trình cùng đoàn. Trước động thái này, nhiều người không khỏi bất ngờ.

“Chức vụ” mới đầy ý nghĩa của NSƯT Hoài Linh trong hành trình cùng đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long về miền Trung - Ảnh 2
 

Bình Tinh viết trên trang cá nhân: "Để cho các em bay về trước vì biết sáng mai Mỹ phải chụp hình. Tinh đi quay. Quốc đi Cao Lãnh. Anh ôm hết đoàn Huỳnh Long - đi xe chung với cả đoàn suốt từ Tam Kỳ - Quảng Nam về đến Đình Cầu Muối - Lo ăn lo uống ngập mặt suốt chuyến đi cho đoàn”.

Trong lúc tâm sự về những công lao mà nghệ sĩ Hoài Linh đã gánh vác suốt hành trình dài, Bình Tinh lại tiết lộ thêm một “chức vụ” mới đầy thú vị dành cho nam danh hài: “chức vụ tự phong (chứ ai dám phong trời ơi): Tổ trưởng tổ hậu đài để danh chánh ngôn thuận lo cho những người nghèo của Huỳnh Long được no cơm ấm áo..."

"Bên cạnh đó nghệ sĩ Bình Tinh cũng hài hước trêu đùa nam danh hài: ”Nhận chức rồi là ký hợp đồng dài hạn luôn nha anh ơi hihi... Đừng rời xa các em nha... Yêu anh lắm vì tất cả... Chúng em từng thành viên Huỳnh Long đều cảm nhận được hết".

“Chức vụ” mới đầy ý nghĩa của NSƯT Hoài Linh trong hành trình cùng đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long về miền Trung - Ảnh 3
 
“Chức vụ” mới đầy ý nghĩa của NSƯT Hoài Linh trong hành trình cùng đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long về miền Trung - Ảnh 4
 Nam nghệ sĩ đã tự phong chức vụ là tổ trưởng tổ hậu đài của đoàn

Có thể thấy, NSƯT Hoài Linh vẫn luôn tâm huyết với nghề, hăng hái khi hết mình hỗ trợ những nghệ sĩ trong đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long suốt chặng hành trình dài ngày. Qua đó, Bình Tinh cũng dành sự cảm ơn đến nam danh hài vì đã san sẻ vất vả cùng nhau: “Nhiều lắm... rất nhiều việc, nhiều điều em muốn cảm ơn anh vì em thấy hết, biết hết nhưng giờ nói gì với anh cũng bằng thừa thôi anh ơi".

Được biết, Bình Tinh mời Hoài Linh tham gia chuyến đi này vì mối thâm tình. Cô mong muốn có danh hài tham gia, khi đó êkíp sẽ yên tâm hơn vì anh giàu kinh nghiệm lưu diễn miền Trung. 

Hoài Linh sinh năm 1969, quê ở Quảng Nam. Thập niên 1990, diễn viên gây tiếng vang ở hải ngoại khi đóng kịch hài cùng Vân Sơn. Đầu những năm 2000, nghệ sĩ về nước sống và làm việc. Ngoài diễn kịch, cây hài còn làm giám khảo game show, đóng nhiều phim điện ảnh. Cuối tháng 12/2021, sau nửa năm nghệ sĩ vướng ồn ào chậm giải ngân tiền quyên góp cho miền Trung, công an TP HCM xác định không có dấu hiệu phạm tội.

 

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