Lộ ảnh Hari Won làm điều này với Trấn Thành, bảo sao “Ông chồng quốc dân” không mê say đắm vợ cho được

“Dù ai nói ngả nói nghiêng”, Trấn Thành vẫn cứ yêu Hari hết mực khi để nàng trên đùi đầy tình tứ.

Chỉ vừa mới đây, diễn viên Sam đăng tải trên trang cá nhân của mình khoảnh khắc tình cảm vợ chồng mặn nồng thắm thiết của cặp đôi Trấn Thành - Hari đã giúp dân tình một bữa “cơm” thật no nê. Không chỉ thế, Sam còn là người “chịu trận” vì sự tình tứ của vợ chồng “nhà người ta”.

Cô nàng bày tỏ sự ghen tị: "Khuya rồi vẫn được ăn cẩu lương từ vợ chồng anh chị tui. Thiệt tui muốn rớt nước mắt".

Sam quả thật là “nói có sách mách có chứng”. Bức ảnh đã nói lên tất cả, cô nàng không khỏi tỏ ra ghen tỵ với hành động này của vợ chồng Trấn Thành. Có thể thấy, Hari Won ngồi lên đùi của Trấn Thành, thể hiện nét nũng nịu, đáng yêu. Bảo sao “Ông chồng quốc dân” không mê say đắm vợ cho được.

Ấy vậy mà 1 tháng trước, tin đồn vợ chồng Hari Won - Trấn Thành ký kết hợp đồng hôn nhân và sắp phải ly hôn lại bất ngờ lan rộng. Vào thời điểm đó, nhiều người thấy Hari Won thường xuyên đăng tải những bức ảnh tâm trạng, phải vào viện chuyền nước biển liên tục nhưng không có sự xuất hiện của Trấn Thành.

Nhưng sau tất cả, Trấn Thành cũng đáp trả: “Ký hợp đồng hôn nhân ai ngu mà ký chi tới 5-6 năm dài dữ vậy? Thấy ghét, tui gia hạn suốt đời luôn cho ngồi đợi chơi nè!”

Ngoài ra, nam MC còn nhấn mạnh: “Tụi em còn hạnh phúc lắm! Thậm chí không gây lộn luôn á, dù chỉ 1 câu! Cảm ơn chư vị anh chị nào nhiệt tình đồn bữa giờ! Tụi em ổn ạ".

vợ chồng Trấn Thành - Hari vẫn luôn dành sự tôn trọng, yêu thương và quan tâm đến đối phương

Về chung một nhà hơn 5 năm nhưng vợ chồng Trấn Thành - Hari vẫn luôn dành sự tôn trọng, yêu thương và quan tâm đến đối phương. Chuyện tình của cả hai luôn được công chúng hết mực ái mộ. Có thể nói, càng sóng gió họ lại càng gắn bó bên nhau.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lo-anh-hari-won-lam-dieu-nay-voi-tran-thanh-bao-sao-ong-chong-quoc-dan-khong-me-say-dam-vo-cho-duoc-495764.html