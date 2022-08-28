Bất ngờ, Cường Đô La công khai sắm “xế hộp” để chở “trà xanh” dạo phố nhưng cộng đồng mạng lại ủng hộ nhiệt tình

Sao Việt 28/08/2022 08:16

Mặc cho dân tình đang rôm rã chuyện "chân dài - đại gia", Cường Đô La vẫn thảnh thơi công khai chở “trà xanh”.

Mới đây, trên trang cá nhân, anh đã không ngần ngại chia sẻ cảnh tượng vô cùng hạnh phúc bên người tình bé nhỏ, khiến khiến khán giả không khỏi bật cười. Đáng chú ý chính là nội dung đầy bất ngờ của phần chú thích cho đoạn clip: "Sắm siêu xe chở trà xanh đi dạo cuối tuần". 

Cô nàng “trà xanh” được nam đại gia phố núi yêu chiều hết mực này không ai khác chính là công chúa nhỏ Suchin. Không chỉ thế, chiếc “xế hộp” mà Cường Đô La sắm để chở nàng ta cũng khiến nhiều người chuyển từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Đó là chiếc xe… đạp nhỏ xinh.

Bất ngờ, Cường Đô La công khai sắm “xế hộp” để chở “trà xanh” dạo phố nhưng cộng đồng mạng lại ủng hộ nhiệt tình - Ảnh 1
 Bài đăng trên trang cá nhân của Cường Đô La

Trong đoạn clip, cô bé Suchin ngồi sau tay lái của ba, đội mũ bảo hiểm với biểu cảm vô cùng đáng yêu. Trước hình ảnh đó, nhiều người không khỏi mê mẩn hai ba con mà bình luận:

"Trà xanh này đáng iu quá", "Yêu cầu ổng Ba trà xanh đội mũ bảo hiểm khi chở trà xanh đi dạo", "Cưng không chịu nổi"…

Đặc biệt hơn, “nhà thông gia” tự xưng còn vui tính bình luận: "Anh sui đi xe điện cưng quá nha, cho chàng rể Subeo của em chạy đi anh sui"…

Cường Đô La nổi tiếng với độ yêu chiều, chăm sóc con gái nhỏ từng li từng tí. Nam doanh nhân từng chia sẻ vui rằng công việc của anh là sáng làm sếp, chiều về làm vú em không lương. Bên cạnh đó, đại gia phố núi còn nhiều lần khoe cảnh anh cho con ăn, ru con nhỏ và dành nhiều thời gian rảnh để ở bên công chúa nhỏ.

Bất ngờ, Cường Đô La công khai sắm “xế hộp” để chở “trà xanh” dạo phố nhưng cộng đồng mạng lại ủng hộ nhiệt tình - Ảnh 2
 Cường Đô La chia sẻ khi đi làm là sếp chiều về làm vú em không lương

Đủ để thấy, cô nàng “trà xanh” này “không phải dạng vừa” khi luôn tỏ vẻ đáng yêu và biết cách đánh mất trái tim của ba khỏi mẹ.

Dù bị “ra rìa” nhưng cựu người mẫu Đàm Thu Trang cho biết bản thân không được ghen tuông, cô từng tâm sự: “Suchin là cô gái duy nhất đụng chân đụng tay chồng mình mà mình không được ghen".

Suchin tên thật là Tuệ San, sinh năm 2020. Sinh ra trong gia đình giàu có và nổi tiếng, Suchin được mệnh danh là một trong những "hot rich kid" của showbiz Việt. Ở tuổi lên 2, cô bé nhận được nhiều lời khen với vẻ ngoài dễ thương cùng những biểu cảm ngộ nghĩnh. 

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Từ khóa:   Cường Đô la con gái Cường Đô la trà xanh

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