SỐC: Mỹ Tâm bị nghi mang bầu, sắp “về chung một nhà” với Mai Tài Phến

Hậu trường 29/08/2022 18:51

Mỹ Tâm bị dân tình soi ra vòng hai “lùm xùm” cùng phong cách đầm rộng giấu dáng, nghi rằng cô đang mang bầu.

Mới đây, Mỹ Tâm đăng loạt ảnh thu hoạch trái cây ở vườn nhà nhưng sự chú ý của nhiều người lại “va” phải vào vòng hai “bất ổn” của cô. 

SỐC: Mỹ Tâm bị nghi mang bầu, sắp “về chung một nhà” với Mai Tài Phến - Ảnh 1

Trong những bức hình, nàng “Họa mi tóc nâu” khiến fan khó hiểu khi diện đầm rộng thùng thình và khoác thêm áo gió, đi dép lê. Nhiều người lập tức bày tỏ những thắc mắc của mình bên dưới bài viết của nữ ca sĩ: 

"Nhìn như Mỹ Tâm có bầu ý"

"Chị Tâm có bầu đúng hông chị?"

"Chị Tâm có bầu rồi"

"Ủa chị yêu, không biết mọi người có nghĩ như em nghĩ không? Nếu được vậy tụi em sẽ rất rất là vui"...

SỐC: Mỹ Tâm bị nghi mang bầu, sắp “về chung một nhà” với Mai Tài Phến - Ảnh 2SỐC: Mỹ Tâm bị nghi mang bầu, sắp “về chung một nhà” với Mai Tài Phến - Ảnh 3

Tuy nhiên, sự việc vẫn chưa được Mỹ Tâm lên tiếng xác nhận. Vì thế, các fan chỉ còn cách đợi chờ “tin vui” của nữ ca sĩ mà thôi.

Không chỉ thế nàng “Họa mi tóc nấu” còn viết một dòng trạng thái đầy tình tứ như đang “khẽ” nhắc đến ai đó. "Nếu như phải cách xa, chắc anh đâu biết là… em còn nhiều thứ để làm lắm", cô vui vẻ chú thích. 

Trước đó, trên trang cá nhân, Mai Tài Phến đã đăng tải động thái gây chú ý. Đi kèm với hình ảnh điển trai, nam diễn viên còn chốt hạ một câu: "Tôi đã sẵn sàng".

SỐC: Mỹ Tâm bị nghi mang bầu, sắp “về chung một nhà” với Mai Tài Phến - Ảnh 4

Trạng thái này đã nhanh chóng thu hút nhiều cộng đồng mạng vào trang cá nhân của anh để đặt nghi vấn chuyện anh "chốt đơn" về chung một nhà cùng Mỹ Tâm: "Sẵn sàng với chị Mỹ Tâm, chúc mừng", "Cái cap thật khiến con dân tò mò, cưới đi mà trời ơi", "Ready cái gì anh ơi? Làm chồng chị em hả?".....

Được biết, sau khi cùng hợp tác trong MV Đừng Hỏi Em và tác phẩm điện ảnh Chị Trợ Lý Của Anh, Mỹ Tâm đã nhiều lần vướng phải tin đồn hẹn hò với nam diễn viên Mai Tài Phến. Tuy nhiên, cả hai đều giữ im lặng.

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