Tốn số tiền “khủng” để kéo chân, Khoa pug trang trải bằng cách nào?

Hậu trường 29/08/2022 16:43

Sau thời gian “im hơi lặng tiếng” về việc kéo chân để cao lên 1m75, Khoa Pug mới đây đã xuất hiện trở lại. Trước thông tin này, nhiều người không khỏi bất ngờ và tỏ ra vô cùng tò mò về hình ảnh hiện tại của anh.

Giải thích về lý do vắng mặt thời gian qua, Khoa Pug chia sẻ: "Bữa giờ nằm nhà đắp chăn khóc thầm trốn không ra video vì đi như vịt đực còn giựt giựt cái tay như robot. Tôi buồn hết cả tháng".

Trong video mới đây, Khoa Pug cho biết đôi chân của anh hiện tại đã có thể tự di chuyển mà không cần dùng đến khung tập đi. Nhưng quá trình đi lại vẫn chưa hoàn toàn bình phục, tự nhiên như người bình thường nên cần phải tập luyện thêm.

Tốn số tiền “khủng” để kéo chân, Khoa pug trang trải bằng cách nào? - Ảnh 1

"Mới đi thì sẽ không được tự nhiên, nhìn giống robot vậy á. Đây là nỗ lực hơn nửa năm qua của mình khi đi được trên đôi chân 1m75, cảm giác nó thích lắm", Youtuber Khoa Pug cho hay.

Đặc biệt Youtuber triệu view còn gây chú ý khi tiết lộ về số tiền cực “khủng”, không phải ai cũng có thể bỏ ra chỉ để kéo chân. Qua đó, anh cũng khuyên mọi người nên suy nghĩ thật kỹ trước khi lựa chọn làm việc này khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Anh chàng bộc bạch:

"Ai mà rảnh lắm ở nhà bố mẹ nuôi, không cần làm gì thì hẵng kéo chân. Kiểu mà các bạn chỉ cần nằm nhà cũng ra tiền, để thời gian, để tiền kéo chân đó đi ăn chơi sướng hơn. Kéo chân làm gì đâu, tại mình rửng mỡ", Khoa Pug nói.

Tốn số tiền “khủng” để kéo chân, Khoa pug trang trải bằng cách nào? - Ảnh 2

Theo đó, anh tiết lộ đã bỏ ra 100 nghìn USD (khoảng 2,3 tỷ đồng) để thực hiện cuộc đại phẫu thuật. Bên cạnh đó, anh lựa chọn một bệnh viện tư nhân nổi tiếng đắt đỏ và chỉ dành cho người có tiền tại Mỹ.

Riêng chi phí ngủ một đêm tại bệnh viện đã có giá 4.500 USD/đêm (gần 105 triệu đồng). Khoa Pug ở 2 đêm, ngốn hết 9000 USD (tương đương với hơn 200 triệu).

Ngoài ra, vì không có người thân chăm sóc nên Khoa Pug đã thuê thêm 4 - 5 y tá hỗ trợ khiến cho chi phí tăng lên.

Tốn số tiền “khủng” để kéo chân, Khoa pug trang trải bằng cách nào? - Ảnh 3

Khi xuất viện, anh còn phải thuê khách sạn gần bệnh viện để tiện theo dõi, chi phí lại tiêu tốn thêm khoảng 100 triệu đồng/tháng. Cộng thêm tiền ăn uống, sinh hoạt và thuốc thang thì trung bình anh phải bỏ ra 500 triệu đồng/tháng. 

Đồng thời, anh cũng bật mí thêm, khoản tiền kéo chân mà anh có được chính nhờ lấy từ việc bán đồng tiền ảo. 

Được biết, thông tin phẫu thuật kéo chân của Khoa Pug không chỉ thu hút sự quan tâm từ truyền thông, báo chí cả ở Việt Nam mà còn đến nước Mỹ. Nhiều tờ báo nổi tiếng tại Mỹ liên hệ anh phỏng vấn nhưng Khoa Pug đã từ chối. Đợi sức khỏe ổn định, YouTuber đình đám dự định sẽ sớm về Việt Nam.

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