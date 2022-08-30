Khoảnh khắc “ngọt như mía lùi” của Đoàn Văn Hậu và bạn gái Doãn Hải My

Hậu trường 30/08/2022 09:55

Kể từ khi Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My chính thức yêu nhau, dân tình lại được dịp “no bụng” với những khoảnh khắc tình “ngọt như mí lùi” của cặp đôi.

Sau bao nhiêu ngày công khai bạn gái, Đoàn Văn Hậu mới đây đã đăng loạt ảnh tình cảm mặn nồng khiến ai nấy đều “chỉ biết ước”. Đó là những khoảnh khắc đẹp ghi dấu lại từng giây phút hạnh phúc của cặp dôi khi ở cạnh nhau.

Khoảnh khắc “ngọt như mía lùi” của Đoàn Văn Hậu và bạn gái Doãn Hải My - Ảnh 1

Từ những hình ảnh tình tứ đầy lãng mạn trong không gian sang trọng đến nhẹ nhàng, giản dị đậm chất đời thường đều có đủ.

Khoảnh khắc “ngọt như mía lùi” của Đoàn Văn Hậu và bạn gái Doãn Hải My - Ảnh 2

Khoảnh khắc “ngọt như mía lùi” của Đoàn Văn Hậu và bạn gái Doãn Hải My - Ảnh 3

Chứng kiến tình cảm mặn nồng của cặp đôi Văn Hậu - Hải My, bạn bè và người hâm mộ của cả hai không khỏi ghen tị và dành nhiều lời chúc phúc.

Khoảnh khắc “ngọt như mía lùi” của Đoàn Văn Hậu và bạn gái Doãn Hải My - Ảnh 4

Khoảnh khắc “ngọt như mía lùi” của Đoàn Văn Hậu và bạn gái Doãn Hải My - Ảnh 5

Cả hai được khen "xứng đôi vừa lứa". Nhiều fan còn mong muốn một đám cưới trong tương lai gần giữa Hải My và Văn Hậu.

Khoảnh khắc “ngọt như mía lùi” của Đoàn Văn Hậu và bạn gái Doãn Hải My - Ảnh 6

Khoảnh khắc “ngọt như mía lùi” của Đoàn Văn Hậu và bạn gái Doãn Hải My - Ảnh 7

Đôi tình nhân trẻ thường xuyên xuất hiện tình tứ cùng nhau bất kể nơi nào. Điều này khiến fan "mê đắm" và dành lời khen cho cả hai. 

Khoảnh khắc “ngọt như mía lùi” của Đoàn Văn Hậu và bạn gái Doãn Hải My - Ảnh 8

Khoảnh khắc “ngọt như mía lùi” của Đoàn Văn Hậu và bạn gái Doãn Hải My - Ảnh 9

Nhiều người đã vô cùng thích thú khi thấy Đoàn Văn Hậu chở nàng thơ của mình trên xe đạp sau cơn mưa, đó là khoảnh khắc này thật lãng mạn. Được biết, cả hai được đã lập ra một trang cá nhân chung để chia sẻ những hình ảnh ngọt ngào để chiều lòng fan.

Doãn Hải My sinh năm 2001, là sinh viên Đại học Luật Hà Nội. Năm 2020, cô thi Hoa hậu Việt Nam, vào top 10. Cả hai cũng bị đồn yêu nhau từ thời điểm này nhưng họ đều từ chối bình luận.

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