Ái nữ có "gương mặt giải trí" nhà Mạc Văn Khoa nay lại tỏ “thái độ” khi lần đầu đi nước ngoài

Hậu trường 30/08/2022 10:51

Lần đầu dẫn vợ con du lịch nước ngoài, con gái Mạc Văn Khoa lại khiến dân tình “cười lăn lộn” vì biểu cảm hài hước cực kỳ đáng yêu.

Mới đây, Mạc Văn Khoa đã gác lại công việc để đưa vợ cùng con gái đi du lịch nước ngoài. Trên trang cá nhân, cặp đôi liên tục chia sẻ những khoảnh khắc đẹp khi tham quan nhiều địa điểm khác nhau.

Mặc cho ba mẹ “sống ảo” đẹp đến mấy thì công chúa nhỏ cũng vô tình khiến dân tình chú ý vì loạt biểu cảm quá đỗi hài hước. Được vui chơi, thay vì cười tươi hạnh phúc thì “nàng ta” lại trưng vẻ mặt như đang hờn cả thế giới.

Ái nữ có 'gương mặt giải trí' nhà Mạc Văn Khoa nay lại tỏ “thái độ” khi lần đầu đi nước ngoài - Ảnh 1

Ái nữ có 'gương mặt giải trí' nhà Mạc Văn Khoa nay lại tỏ “thái độ” khi lần đầu đi nước ngoài - Ảnh 2

Không chỉ thế, cô bé Minnie cũng được bố mẹ "lên đồ" cực "chất", cộng thêm thần thái sành điệu như một fashionista chính hiệu, cô bé đã chiếm trọn sự thu hút về mình. 

Ái nữ có 'gương mặt giải trí' nhà Mạc Văn Khoa nay lại tỏ “thái độ” khi lần đầu đi nước ngoài - Ảnh 3

Ái nữ có 'gương mặt giải trí' nhà Mạc Văn Khoa nay lại tỏ “thái độ” khi lần đầu đi nước ngoài - Ảnh 4

Có lẽ, thần thái của ái nữ nhà Mạc Văn Khoa đã không còn quá xa lạ với nhiều người hâm mộ. Dù có một số người để lại bình luận khiếm nhã về "nhan sắc" của cô bé nhưng phần lớn ai nấy đều bênh vực và không khỏi mê mẩn nhóc tì nhà này. 

Tính đến nay, "nhóc tì" của cặp Khoa - Vy đã được gần 2 tuổi. Ngoài mang gương mặt đầy "giải trí" thừa hưởng từ bố thì cũng công nhận cô bé cũng vô cùng đáng yêu.

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