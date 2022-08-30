Cát Phượng đã “khoe” nhan sắc thăng hạn sau chia tay, dân tình liền vào khuyên cô đi thêm bước nữa.

Chuyện tình “chị em” đầy lãng mạn của cặp đôi Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn đã từng chiếm lấy biết bao trái tim người hâm mộ. 12 năm chung sống, họ đã cùng nhau trải qua không ít sóng gió, vui buồn. Nhưng rồi lại “đứt gánh” vì không hợp nhau.

Mới đây, trên trang cá nhân, Cát Phượng xuất hiện với diện mạo xinh đẹp, trẻ trung cùng dòng trạng thái đầy “yêu đời”, cô viết:

"Sao mới ngủ dậy mà cặp mắt cứ lờ đờ vậy nhỉ ?"

Mắt buồn

Mắt đa sầu

Mắt đa cảm hay mắt đa tình???

Cát Cát thích nhất cặp mắt của mình đó đa. Tròng đen nó nhiều hơn cái tròng trắng. Cho nên lúc nào cũng thấy cặp mắt mình u tối buồn bã không ta. Kệ đi, sao cũng được, đã thích đã thương anh ấy ùi thì sao cũng thương, có lé cũng thương. Mong anh ấy sẽ dính với em 20 năm nữa nha, anh đừng mù mờ giữa đường nha anh ấy ơi...".

Đáng chú ý, dưới phần bình luận, một khán giả nữ đã để lại bình luận khuyên Cát Phượng nên tìm người đồng trang lứa để yêu, trên đời còn rất nhiều người tốt. Đối diện với lời khuyên chân thành từ fan, Cát Phượng vẫn thẳng thắn trả lời: "Thôi, ở không cho khỏe em ơi. Yêu thương cu Bom là đủ rồi nè".

Cát Phượng cho biết cô và Kiều Minh Tuấn "đường ai nấy đi" hồi 14/2/2021. Theo nữ diễn viên, người đề nghị chia tay là Kiều Minh Tuấn với lý do "không còn hợp". Trước đó, cả hai đã sống chung 12 năm nhưng không đăng ký kết hôn.

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