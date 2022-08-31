Xúc động khoảnh khắc Hương Giang thực hiện mơ ước cho Châu Kim Sang, thắp sáng hi vọng cuối cùng

Châu Kim Sang là gương mặt được chú ý trong cộng đồng LGBT. Cô từng thử sức tại cuộc thi Đại sứ Hoàn Mỹ và dành được tấm vé vào top 15 và là một trong những học trò cưng của siêu mẫu Minh Tú.

Suốt thời gian dài đấu tranh với căn bệnh quái ác, Châu Kim Sang gần như chỉ nằm một chỗ, không thể cử động và khả năng nhận biết xung quanh khá yếu ớt. Cô không thể nói hay giao tiếp với mọi người, phải nhờ người thân chăm sóc từng chút một.

Cô gái trẻ với bao ước mơ hoài bão cùng bao cơ hội thăng hoa phía trước còn dang dở đã phải vấp ngã trước số phận nghiệt ngã. Giấc mơ chuyển giới của cô đã thực sự tan biến khi một biến cố ập đến. Năm 2021, người đẹp sinh năm 1996 phát hiện bản thân mắc bệnh hiểm nghèo, tình trạng sức khỏe sụt giảm nhanh chóng.

Châu Kim Sang gần như chỉ nằm một chỗ, không thể cử động và khả năng nhận biết xung quanh khá yếu ớ

"Bác sĩ bên khoa thần kinh cho biết Sang có bướu mãn tính, hiện tại đã chuyển sang ung thư giai đoạn cuối rồi. Tình trạng em tôi xấu lắm, nửa tỉnh nửa mê, không thể mổ được. Bây giờ, Sang đang nằm trong phòng hồi sức bên khoa thần kinh, chỉ để kéo dài sự sống cho em thôi. Bác sĩ cũng nói khó có khả năng hồi phục vì bướu đã chèn ép não rồi, em khó sống bình thường lại được", chị gái Châu Kim Sang chia sẻ với báo chí về tình hình sức khỏe em gái.

Trước hoàn cảnh đó, mới đây Hoa hậu Chuyển giới Hương Giang và TikToker Huỳnh Như đã đến thăm Châu Kim Sang. Tại đây, nàng hậu đã dành tặng món quà đặc biệt cho cô.

Hương Giang bộc bạch: "Ngày hôm nay Giang đến đây để mang đến món quà cho Sang. Lần trước, Huỳnh Như có hứa sẽ thực hiện ước mơ chuyển giới cho Sang nhưng hiện tại nó chưa được hoàn thiện. Giang biết Sang còn có ước mơ khác là được trở thành Hoa hậu khi đi thi nhan sắc, cho nên hôm nay, Giang có chuẩn bị một điều đặc biệt cho Sang. Đây là giấc mơ của rất nhiều người chuyển giới. Giang cũng đã xin phép BTC Miss International Queen để làm điều đặc biệt này cho Sang.

Giấc mơ chuyển giới thì Sang không làm được nhưng hôm nay Giang muốn trong mắt khán giả yêu thương Sang và gia đình, Sang lúc nào cũng xinh đẹp. Và Giang xin phép nhờ mẹ đội vương miện cho Sang".

Khoảnh khắc trao vương miện đầy xúc động

Có lẽ, căn bệnh ung thư màng não sẽ không bao giờ cho Sang một cơ hội để hoàn thiện ước mơ nhưng khát khao được chuyển giới thì vẫn luôn cháy rực trong cô.

Ngược về quá khứ, Châu Kim Sang từng nghẹn ngào thổ lộ về ước mơ cuối cùng của mình: "Em có hỏi bác sĩ giờ em muốn phẫu thuật chuyển giới thì bác sĩ có nói là nếu như không sử dụng hormone nữa thì được, và nói một trong những nguyên nhân em bị như vậy là do hormone. Hiện tại, lần mổ gần đây nhất cũng hơn một tháng, em đang đợi xem sức khoẻ như thế nào nếu ổn định lại thì em đi Thái. Lúc thi Đại Sứ Hoàn Mỹ cho đến bây giờ thì em chỉ mới làm ngực và chưa hoàn thiện, lúc đó thì do tình hình dịch và cũng kẹt tiền nên em chưa làm được. Hiện giờ em nghĩ mình không còn nhiều thời gian nữa nên mong muốn cuối cùng của em là được chuyển giới để được sống là chính mình".

Châu Kim Sang cùng ước mơ lớn chưa thể thực hiện - Ảnh: internet

Những điều mà Hoa hậu Hương Giang và Huỳnh Như mang đến cho cô gái ấy cũng chính là đang thắp nên niềm hi vọng dù chỉ nhỏ nhoi thôi. Chúc Châu Kim Sang vẫn giữ một tinh thần lạc quan và nuôi dưỡng ước mơ cuối cùng là được sang Thái Lan để hoàn thành việc chuyển đổi giới tính của mình.