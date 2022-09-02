Con nuôi Phi Nhung thay mẹ thực hiện tâm nguyện còn dang dở khiến khán giả “không kìm được nước mắt”

Được biết về tâm nguyện còn dang dở của mẹ, ca sĩ Quỳnh Trang - con nuôi Phi Nhung đã quyết định thay mẹ thực hiện.

Dù đã gần 1 năm ngày mất của giọng ca "Nhớ Mẹ Mồ Côi" nhưng khoảng trống mà Phi Nhung để lại khó thể nào thỏa lấp được trong trái tim người hâm mộ, đặc biệt là các con của cô.

Cố ca sĩ Phi Nhung được con gái thực hiện tâm nguyện còn dang dở - Ảnh: minh họa

Mới đây, trong một chương trình ca nhạc, ca sĩ Quỳnh Trang - con nuôi Phi Nhung đã bất ngờ nhắc đến mẹ, đồng thời có hành động khiến ai nấy đều không kìm được nước mắt.

Trải lòng về tâm nguyện còn dang dở của mẹ nuôi, cô bộc bạch: "Mẹ Phi Nhung từng hứa trong một lần hát tại nơi đây rằng bây giờ chùa đang xây dang dở, khi nào xây xong thì mong là sẽ được may chiếc áo choàng cho bà, thế nhưng mẹ ra đi đột ngột quá nên không thể thực hiện được.

Quỳnh Trang - Con nuôi Phi Nhung tại một chương trình ca nhạc thiện nguyện - Ảnh cắt từ video

Phận làm con như con thì biết được tâm nguyện đó của mẹ nên ngày hôm nay, đứng tại nơi đây, cho con xin phép mọi người được thực hiện tâm nguyện còn dang dở đó của mẹ".

"Con có bao nhiêu thì con góp bấy nhiêu, thế nên cho con xin phép được giấu số tiền này, chỉ con và thầy biết thôi", ca sĩ Quỳnh Trang cho biết thêm.

Tấm lòng của cô cho mẹ đã khiến nhiều khán giả không khỏi xúc động và dành những lời khen ngợi, nhắn nhủ đến Quỳnh Trang.

Phi Nhung bên con gái nuôi Quỳnh Trang - Ảnh: INTERNET

Cố ca sĩ có con gái ruột tên Wendy Phạm đang làm y tá và sinh sống tại Mỹ. Ngoài cô con ruột nay đã 29 tuổi, Phi Nhung còn có 23 người con nuôi, trong đó Hồ Văn Cường, Thiêng Ngân,... được nữ ca sĩ tạo cơ hội phát triển nghệ thuật và cũng khá thành công.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-nuoi-phi-nhung-thay-me-thuc-hien-tam-nguyen-con-dang-do-khien-khan-gia-khong-kim-duoc-nuoc-mat-498432.html