Mỹ Tâm tự tin diện áo croptop, khoe eo thon, “thổi bay” tin đồn mang bầu

Hậu trường 02/09/2022 10:00

Trước đó, Mỹ Tâm đăng loạt ảnh thu hoạch trái cây ở vườn nhà khiến sự chú ý của nhiều người “va” phải vào vòng hai “bất ổn”, tưởng cô có bầu.

Mỹ Tâm tự tin diện áo croptop, khoe eo thon, “thổi bay” tin đồn mang bầu - Ảnh 1

Những bức hình khi đó cho thấy nàng “Họa mi tóc nâu” diện đầm rộng thùng thình và khoác thêm áo gió, đi dép lê. Chính vì thế, nhiều người đã vội vui mừng chuyện cô có “tin vui”: "Hình như chị Tâm có bầu ý"; "Hình như Mỹ Tâm có bầu rồi"; "Chị Tâm chuẩn bị tay bế tay bồng rồi"; "Giống chị yêu đang có baby vậy"; "Mỹ Tâm chắc có em bé, chúc mừng chị"; "Chị Mỹ Tâm giống như đang có bầu nè"; "Hy vọng điều em đang nghĩ là thật"...

Fan thắc mắc thì Mỹ Tâm cũng không ngại trả lời, cô hài hước chia sẻ: "Ủa nữa hả? Không có nha, khi nào có thì sẽ cho các bạn biết chứ lo gì".

Mỹ Tâm tự tin diện áo croptop, khoe eo thon, “thổi bay” tin đồn mang bầu - Ảnh 2

Mới đây, tối ngày 1/9, Mỹ Tâm một lần nữa lộ bằng chứng “chắc nịt” về việc bản thân không hề mang bầu như mọi người nghĩ. Khi biểu diễn tại một đêm nhạc, cô diện áo croptop để lộ vòng 2 thon gọn. Không chỉ mang đến giọng ca đầy nội lực, tình cảm, nàng “Họa mi tóc nâu” còn khoe vũ đạo mạnh mẽ. 

Mỹ Tâm tự tin diện áo croptop, khoe eo thon, “thổi bay” tin đồn mang bầu - Ảnh 3

Bài đăng của Mỹ Tâm với hình ảnh vòng 2 thon gọn, vụ đạo cực "cháy", đánh tan tin đồn mang bầu. Khán giả cũng không quên để lại lời khen vòng 2 thon gọn của thần tượng.

Một vài người hâm mộ để lại bình luận:

Mỹ Tâm tự tin diện áo croptop, khoe eo thon, “thổi bay” tin đồn mang bầu - Ảnh 4Mỹ Tâm tự tin diện áo croptop, khoe eo thon, “thổi bay” tin đồn mang bầu - Ảnh 5

Nói về quan điểm trong tình yêu, Mỹ Tâm tiết lộ: "Tôi là người yêu kiểu chủ động và yêu bất chấp, luôn muốn có cảm giác an toàn bên người ấy. Có động lực trong tình yêu, khiến tôi thăng hoa hơn trong công việc và hát trên sân khấu".

Trong tương lai, nữ ca sĩ sinh năm 1981 nói nếu có đám cưới sẽ chia sẻ với đông đảo khán giả và khi có con sẽ càng không bao giờ giấu. Có thể thấy, với quan điểm của cô, các fan không cần lo sợ về thần tượng của mình, chỉ việc đợi "tin vui" khi thực sự đến. 

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