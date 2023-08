Đông Nhi khoe dáng "xịn", đúng chuẩn "gái một con trông mòn con mắt"

Sau hai năm sinh con đầu lòng, Đông Nhi vẫn khiến nhiều người "mắt chữ O mồm chữ A" khi khoe vóc dáng đẹp không tì vết của mình.

Trong bộ ảnh áo tắm mới ra mắt, mẹ bỉm sữa khiến dân tình điên đảo khi khoe vóc dáng thon gọn, săn chắc cùng vòng eo không có chút mỡ thừa nào. Dù đã sinh con được hai năm, Đông Nhi vẫn giữ nguyên sắc vóc quyến rũ, không thua kém thời thiếu nữa của mình.

Trên du thuyền, nữ ca sĩ đã khoe trọn vẻ đẹp cơ thể khi thả dáng trong khung cảnh hoàng hôn lãng mạn. Nhan sắc ngày càng thăng hạng của Đông Nhi khiến nhiều người không dám tin rằng cô đã làm mẹ một con và đã ngoài 30 tuổi.

Trước đó, nữ ca sĩ cho biết bí quyết để giữ dáng gọn gàng đó là chăm chỉ tập yoga và giữ chế độ ăn uống lành mạnh trong suốt thời gian mang thai. Nhờ vậy, sau khi sinh nở, cô sớm lấy lại dáng mà không cần kiêng khem quá vất vả. Đông Nhi cũng nuôi con bằng sữa mẹ và rất chăm chỉ hút sữa. Khi cho con bú sữa mẹ, người mẹ tiêu hao năng lượng và dễ tụt cân.

Nhờ hồi phục vóc dáng nhanh sau sinh mà giọng ca Nghi Ngờ sớm trở lại showbiz và luôn tự tin diện các thiết kế táo báo với váy ngắn, áo cắt xẻ và khoe triệt để những đường cong trên cơ thể.

Đông Nhi tên thật Mai Hồng Ngọc, sinh năm 1988, thành công qua nhiều ca khúc như Khóc, Ngọt ngào, Cho em một lần yêu, Pink Girl, Vì ai vì anh... Cô từng phát hành các đĩa nhạc The First Step (2010), I Wanna Dance (2014), Ten on Ten (2018). 13 năm làm nghề, cô từng được vinh danh ở các giải thưởng Cống hiến, Mai Vàng, "Nghệ sĩ châu Á xuất sắc" tại MAMA 2015, "Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc" của EMA 2016... Tháng 12/2018, Đông Nhi làm liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát tại sân vận động Quân khu 7, TP HCM.

Cô còn là quán quân Hòa âm ánh sáng 2015, huấn luyện viên Giọng hát Việt 2017. Cô từng thử sức ở điện ảnh qua các phim Giải cứu thần chết, Thứ ba học trò, Cô Ba Sài Gòn...

