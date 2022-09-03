Bo “thúi” - quý tử nhà Hòa Minzy cực "ngầu" khi cầm lái xế hộp mui trần

Hậu trường 03/09/2022 17:00

Con trai Hòa Minzy vừa khiến cộng đồng mạng chao đảo với những khoảnh khắc cực đáng yêu khi khoe dáng cầm lái siêu xe mui trần tiền tỷ.

Tối ngày 1/9/2022, Hòa Minzy đăng tải loạt ảnh của bé Bo trên trang cá nhân. Nhóc tì hào hứng cầm lái chiếc xe mui trần màu xanh dương. Kèm theo hình ảnh, Hòa Minzy viết dòng trạng thái: "Để Bo đưa mẹ đi chơi nha. 2 mẹ con chúc cả nhà có kì nghỉ lễ vui vẻ bình an ạ".

Bo “thúi” - quý tử nhà Hòa Minzy cực 'ngầu' khi cầm lái xế hộp mui trần - Ảnh 1

Bo “thúi” - quý tử nhà Hòa Minzy cực 'ngầu' khi cầm lái xế hộp mui trần - Ảnh 2

Khoảnh khắc đáng yêu của bé Bo khiến nhiều người thích thú. Mới ngày nào cậu bé còn cầm lái xe đồ chơi mà nay đã được thử cảm giác “lái” mui trần tiền tỷ. Thần thái của Bo được nhiều fan ví von rất ra dáng “chủ tịch”.

Bo “thúi” - quý tử nhà Hòa Minzy cực 'ngầu' khi cầm lái xế hộp mui trần - Ảnh 3Bo “thúi” - quý tử nhà Hòa Minzy cực 'ngầu' khi cầm lái xế hộp mui trần - Ảnh 4

Không dừng lại ở đó, cậu Bo "thúi" còn có biểu cảm vô cùng đáng yêu khiến ai nấy đều "cưng hết sức".

Bo “thúi” - quý tử nhà Hòa Minzy cực 'ngầu' khi cầm lái xế hộp mui trần - Ảnh 5

Trước đó, không ít lần Hòa Minzy cho con trai diện những bộ trang phục sang trọng, lịch lãm khi tham gia các sự kiện. Còn nhỏ nhưng bé Bo lại rất chuyên nghiệp khi tạo dáng trước ống kính. Biểu cảm đáng yêu của cậu bé cũng làm fan “ngã rạp”.

Bo “thúi” - quý tử nhà Hòa Minzy cực 'ngầu' khi cầm lái xế hộp mui trần - Ảnh 6
 Bé Bo "thúi" bảnh bao diện vest

Nhiều người nhận xét, trong tương lai, rất có thể quý tử của Hòa Minzy sẽ trở thành một nam thần đình đám trong giới giải trí.

Con trai Hòa Minzy tên thật là Nguyễn Minh Thiên Ân nhưng được mọi người gọi với cái tên thân mật là Bo "thúi". Cậu bé là món quà vô giá của chuyện tình đầy tiếc nuối giữa ca sĩ Hòa Minzy và thiếu gia Minh Hải. Kể từ lúc được mẹ công khai hình ảnh lẫn danh tính, Bo dường như trở thành một "hiện tượng mạng" với nhiều câu nói vô cùng dễ thương và chưa có dấu hiệu ngừng hot.

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