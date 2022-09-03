Bị liên lụy từ scandal của Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang chính thức lộ diện với thần sắc ra sao sau 2 tháng “im hơi lặng tiếng”

Bà xã Hồ Hoài Anh chính thức xuất hiện kể từ khi vụ việc Hồ Hoài Anh bị bắt tại Tây Ban Nha xảy ra. Lưu Hương Giang vẫn giữ được thần sắc tươi tắn của mình.

Sáng 3/9, Lưu Thiên Hương đăng tải một đoạn clip trên trang cá nhân và nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Clip ghi lại khoảnh khắc nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đi cafe với em ruột - ca sĩ Lưu Hương Giang.

Đây là lần đầu tiên Lưu Hương Giang lộ diện kể từ khi scandal của Hồ Hoài Anh tại Tây Ban Nha xảy ra. Trong clip, cô ăn vận đơn giản nhưng thần sắc vẫn giữ được nét tươi tắn.

Đăng cùng đoạn clip, Lưu Thiên Hương nhắn nhủ: "Như một thói quen, sáng nào cũng rủ nhau cà phê. Cuộc sống có khó khăn thế nào thì hãy cứ về đây, có chị, có em, có cả nhà mình thương yêu nhau vô điều kiện".

Trong suốt hai tháng qua, Lưu Hương Giang giữ im lặng. Trong khi đó, ông xã của nữ ca sĩ đã trở về Việt Nam. Ngày 31-8, trả lời trên Pháp luật Online về việc xử lý kỷ luật đối với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, giảng viên bộ môn Đàn Bầu, Khoa Âm nhạc Truyền thống (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết:

"Hội đồng kỷ luật của Học Viện đã họp và thống nhất hình thức kỷ luật là cảnh cáo đối với giảng viên Hồ Hoài Anh vì đã vi phạm quy định, nội quy, quy chế làm việc của Học viện.

Ông Lê Anh Tuấn cho biết, sự việc xảy ra đối với giảng viên Hồ Hoài Anh trong thời gian từ 17-6-2022 đến 6-8-2022 tự ý đi nước ngoài không xin phép và đã phát sinh sự việc gây xôn xao dư luận".

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